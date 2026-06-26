Πάτρα: Ανέβηκε η πινακίδα του «Mercure» στο «Αστήρ»- Αντίστροφη μέτρηση για την επαναλειτουργία του

Το ιστορικό ξενοδοχείο επιστρέφει με νέο όνομα
Η πινακίδα με το νέο όνομα μπήκε ήδη στη θέση της και μαρτυρά όσα έρχονται: το ιστορικό «Αστήρ» της Πάτρας επιστρέφει μέσα στο καλοκαίρι του 2026, πλήρως ανακαινισμένο και με νέα ταυτότητα, ως «Mercure Patras Astir».
Το ξενοδοχείο εντάσσεται πλέον στο δίκτυο του γαλλικού ομίλου «Mercure Hotels», που ανήκει στον διεθνή κολοσσό φιλοξενίας «Accor», αναβαθμίζοντας τη λειτουργία του σε μονάδα τεσσάρων αστέρων με διεθνή «υπογραφή».
Στη διαχείριση παραμένει ο Ηλίας Μεντζελόπουλος, διασφαλίζοντας τη συνέχεια και την εμπειρία που χαρακτήριζε το «Αστήρ» για χρόνια.
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