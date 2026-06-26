Πάτρα: Ένας δρόμος, δύο όψεις στην 12ου Συντάγματος- Σύγχρονο πεζοδρόμιο από τη μία, εγκατάλειψη από την άλλη- ΦΩΤΟ

Δύο εντελώς διαφορετικές εικόνες παρουσιάζει η οδός 12ου Συντάγματος στην Πάτρα, προκαλώντας εύλογα ερωτήματα και παράπονα από κατοίκους και διερχόμενους.

Στη μία πλευρά του δρόμου, το νέο πεζοδρόμιο έχει ολοκληρωθεί σε σύντομο χρονικό διάστημα, με σύγχρονες προδιαγραφές, οδηγό όδευσης τυφλών και ασφαλή διέλευση για τους πεζούς. Η εικόνα είναι αυτή που αρμόζει σε έναν κεντρικό δρόμο της πόλης.

Λίγα μόλις μέτρα απέναντι, όμως, η κατάσταση είναι εντελώς διαφορετική. Το πεζοδρόμιο βρίσκεται σε κακή κατάσταση, σε αρκετά σημεία είναι σχεδόν ανύπαρκτο, ενώ η διέλευση των πεζών γίνεται με δυσκολία και σε ορισμένες περιπτώσεις αναγκάζονται να κινούνται πάνω στο οδόστρωμα.

Όπως φαίνεται και στις φωτογραφίες, η αντίθεση είναι έντονη. Από τη μία πλευρά ένας πλήρως ανακατασκευασμένος χώρος κίνησης πεζών και από την άλλη ένα πεζοδρόμιο με φθορές, στενά περάσματα και εμπόδια, που δεν ανταποκρίνεται στις ανάγκες της καθημερινότητας, ιδιαίτερα για ηλικιωμένους, γονείς με καροτσάκια και άτομα με αναπηρία.

Κάτοικοι της περιοχής αναρωτιούνται γιατί οι εργασίες δεν ολοκληρώθηκαν και στις δύο πλευρές του δρόμου, ώστε η εικόνα να είναι ενιαία και κυρίως, να εξασφαλίζεται η ασφαλής μετακίνηση όλων των πολιτών.

Το αποτέλεσμα είναι ένας δρόμος με δύο εντελώς διαφορετικές όψεις, κάτι που γίνεται άμεσα αντιληπτό από όσους κινούνται καθημερινά στην περιοχή.