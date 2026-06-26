Προσφυγικά Αττικής: Εκτάκτως στη ΜΕΘ του Ευαγγελισμού ο Αριστοτέλης Χαντζής -Βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση

Στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) του «Ευαγγελισμού» μεταφέρθηκε ο Αριστοτέλης Χαντζής, καθώς η κατάστασή του είναι εξαιρετικά κρίσιμη, μετά απεργία πείνας 140 ημερών που πραγματοποίησε για τα Προσφυγικά της λεωφόρου Αλεξάνδρας.

Ο Αριστοτέλης Χαντζής, σύμφωνα τον λογαριασμό Prosfygika Hungerstrike στο Facebook «παρουσιάζει ανεπάρκεια με καρδιακή βλάβη, ηπατική δυσπραγία, αναπνευστική ανεπάρκεια που χρειάζεται χορήγηση οξυγόνου με high-flow, ραβδομυόλυση, καταστολή του μυελού των οστών και ηλεκτρολυτικές διαταραχές στο πλαίσιο της παρατεταμένης ασιτίας και σε συνδυασμό με σοβαρό σύνδρομο επανασίτισης».

Για αυτό τον λόγο διακομίστηκε από τη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του «Γ. Γεννηματάς», όπου νοσηλευόταν, στη ΜΕΘ του νοσοκομείου «Ευαγγελισμός».

Στη σχετική ανάρτηση απευθύνεται κάλεσμα για συγκέντρωση αλληλεγγύης έξω από τον «Ευαγγελισμό».