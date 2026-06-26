«Σεισμός» στη Volkswagen: Ψαλιδίζει έως και 100.000 θέσεις εργασίας και κλείνει εργοστάσια

Σε μια δραματική επιτάχυνση του προγράμματος λιτότητας και αναδιάρθρωσης προχωρά η Volkswagen, η μεγαλύτερη αυτοκινητοβιομηχανία της Ευρώπης.

Σύμφωνα με τους Financial Times, ο γερμανικός κολοσσός εξετάζει πλέον την κατάργηση έως και 100.000 θέσεων εργασίας και το οριστικό λουκέτο σε τέσσερα εργοστάσια επί γερμανικού εδάφους, σε μια προσπάθεια να θωρακιστεί απέναντι στη ραγδαία επέλαση των κινεζικών ηλεκτρικών οχημάτων.

Το αρχικό πλάνο της εταιρείας με έδρα το Βόλφσμπουργκ προέβλεπε μια ήδη επώδυνη προσαρμογή: τη μείωση 50.000 θέσεων εργασίας στη Γερμανία μέχρι το τέλος της δεκαετίας (2030) και τον περιορισμό της ετήσιας παραγωγικής ικανότητας κατά 500.000 μονάδες. Oι νέες εκτιμήσεις ωστόσο που δημοσίευσε το γερμανικό περιοδικό Manager Magazin, δείχνουν ότι το πλάνο αυτό διπλασιάζεται, προσθέτοντας ακόμη 50.000 απολύσεις ή πρόωρες συνταξιοδοτήσεις.

Η εικόνα στις γραμμές παραγωγής είναι ενδεικτική της κατάστασης. Στο εργοστάσιο ηλεκτρικού στόλου της Volkswagen στο Έμντεν της Γερμανίας, εκατοντάδες ολοκαίνουργια ηλεκτρικά μοντέλα ID.7 παραμένουν παρατεταγμένα, αποτυπώνοντας την αναντιστοιχία μεταξύ της προσφοράς και της τρέχουσας καταναλωτικής ζήτησης στην ευρωπαϊκή αγορά, η οποία πλέον πολιορκείται από φθηνότερες εναλλακτικές.

Η Κινεζική απειλή σε αριθμούς

Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία του ευρωπαϊκού φορέα αυτοκινητοβιομηχανίας (Acea), οι κινεζικές αυτοκινητοβιομηχανίες κατέλαβαν σχεδόν το 10% (1 στα 10) των συνολικών πωλήσεων νέων οχημάτων στην Ευρώπη κατά τους πρώτους πέντε μήνες του τρέχοντος έτους. Η επιθετική τιμολογιακή τους πολιτική και η τεχνολογική τους υπεροχή στα ηλεκτρικά οχήματα εξαναγκάζουν τους Ευρωπαίους παραγωγούς σε βίαιη προσαρμογή των δομών κόστους τους.

Η γιγαντιαία αυτή επιχείρηση αναδιάρθρωσης δεν περιορίζεται μόνο στη μείωση του εργατικού δυναμικού. Ο διευθύνων σύμβουλος του ομίλου, Όλιβερ Μπλουμ, υλοποιεί ένα αυστηρό σχέδιο βελτιστοποίησης και απλοποίησης των δραστηριοτήτων της Volkswagen, με στόχο την προσήλωση στον βασικό πυρήνα του ομίλου: την αυτοκινητοβιομηχανία.

Στο πλαίσιο αυτό, η VW ολοκλήρωσε μια εμβληματική συμφωνία, πουλώντας τη μονάδα θαλάσσιων κινητήρων Everllence στην αμερικανική εταιρεία ιδιωτικών κεφαλαίων (private equity) Bain. Η συγκεκριμένη αποεπένδυση θα ενισχύσει τα ταμεία του ομίλου με το εντυπωσιακό ποσό των 7,4 δισεκατομμυρίων ευρώ, προσφέροντας την απαραίτητη κεφαλαιακή ανάσα για τη χρηματοδότηση της ηλεκτρικής μετάβασης. Αναλυτές της αγοράς εκτιμούν ότι ο Μπλουμ θα προχωρήσει στην πώληση και άλλων δευτερευόντων περιουσιακών στοιχείων το επόμενο διάστημα προκειμένου να αντλήσει περαιτέρω ρευστότητα.

Μέχρι στιγμής, η διοίκηση της Volkswagen τηρεί σιγή ιχθύος και αποφεύγει να σχολιάσει δημοσίως τις λεπτομέρειες του σχεδίου, οι οποίες αναμένεται να παρουσιαστούν επίσημα στο εποπτικό συμβούλιο της εταιρείας στις 9 Ιουλίου. Όπως και να 'χει η επόμενη ημέρα για τον γερμανικό κολοσσό προδιαγράφεται γεμάτη προκλήσεις, καθώς καλείται να ισορροπήσει ανάμεσα στις έντονες αντιδράσεις των γερμανικών συνδικάτων και την πραγματικότητα του παγκόσμιου ανταγωνισμού.