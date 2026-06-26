Πάτρα: Οικόπεδο-«ζούγκλα» στα Σύνορα εν μέσω αντιπυρικής περιόδου- Έληξε η προθεσμία καθαρισμού- Καταγγελία κατοίκων στο thebest.gr- ΦΩΤΟ

Έντονη ανησυχία και αγανάκτηση εκφράζουν κάτοικοι της περιοχής των Συνόρων στην Πάτρα, καταγγέλλοντας στο thebest.gr την κατάσταση που επικρατεί σε μεγάλο ακαθάριστο οικόπεδο, το οποίο, όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν, «θυμίζει ζούγκλα».

Παρότι η προθεσμία για τον καθαρισμό των οικοπέδων έληξε στις 22 Ιουνίου 2026, η συγκεκριμένη έκταση παραμένει γεμάτη από πυκνή και ανεξέλεγκτη βλάστηση. Τα χόρτα έχουν αναπτυχθεί σε υπερβολικό βαθμό, ενώ σε αρκετά σημεία τα δέντρα έχουν φτάσει σχεδόν στο ύψος των πολυκατοικιών, δημιουργώντας μια εικόνα πλήρους εγκατάλειψης.

Σύμφωνα με τις καταγγελίες των κατοίκων των Συνόρων στο thebest.gr, ο μεγαλύτερος φόβος τους αφορά την παρουσία φιδιών, ποντικιών και άλλων ζώων που ενδέχεται να βρίσκουν καταφύγιο μέσα στην πυκνή βλάστηση, γεγονός που προκαλεί καθημερινή ανασφάλεια, ιδιαίτερα για οικογένειες με μικρά παιδιά και ηλικιωμένους.

Μέσα στο οικόπεδο βρίσκονται και δύο εγκαταλελειμμένες κατοικίες, οι οποίες πλέον είναι σχεδόν αδύνατο να διακριθούν, καθώς έχουν καλυφθεί ολοκληρωτικά από τα χορτάρια και τα δέντρα.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί και το γεγονός ότι το συγκεκριμένο οικόπεδο, η έκταση του οποίου προσεγγίζει εκείνη ενός ολόκληρου οικοδομικού τετραγώνου, βρίσκεται σε πυκνοκατοικημένη περιοχή, στη συμβολή των οδών 6ου Συντάγματος, Καραχάλιου και Ροδοπούλου, μόλις λίγα μέτρα από την πύλη του στρατοπέδου ΚΕΤχ.

Οι κάτοικοι επισημαίνουν ότι η κατάσταση αυτή εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους εν μέσω αντιπυρικής περιόδου, καθώς η συσσωρευμένη ξηρή βλάστηση και τα σκουπίδια που υπάρχουν μπορεί να αποτελέσουν εστία εκδήλωσης και ταχείας εξάπλωσης πυρκαγιάς. Παράλληλα, ζητούν την άμεση παρέμβαση των αρμόδιων υπηρεσιών, ώστε να καθαριστεί ο χώρος και να αποκατασταθεί η ασφάλεια στην περιοχή.

Όπως τονίζουν μέσω του thebest.gr, δεν είναι δυνατόν, ενώ η προθεσμία καθαρισμού των οικοπέδων έχει παρέλθει, να εξακολουθούν να υπάρχουν τέτοιες εικόνες εγκατάλειψης σε μια τόσο κατοικημένη γειτονιά της Πάτρας, με τους ίδιους να ζουν καθημερινά με τον φόβο τόσο μιας πυρκαγιάς όσο και της παρουσίας επικίνδυνων ζώων μέσα στην ανεξέλεγκτη βλάστηση.



