Δείτε όλο το πρόγραμμα του Διεθνούς Φεστιβάλ της Πάτρας - Αναλυτικά, παραστάσεις, προβολές και συναυλίες - ΦΩΤΟ & ΒΙΝΤΕΟ

Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα
Το πλήρες πρόγραμμα, οι βασικές ενότητες και η φιλοσοφία του Διεθνούς Φεστιβάλ Πάτρας 2026 παρουσιάστηκαν στο Δημαρχείο Πατρέων από τον δήμαρχο Κώστα Πελετίδη, τον αντιδήμαρχο Πολιτισμού Απόστολο Αγγελή και τα μέλη της Πολιτιστικής Επιτροπής. Ο δήμαρχος υπογράμμισε ότι ο πολιτισμός αποτελεί πολύτιμο κοινωνικό αγαθό που προσφέρει δύναμη και αισιοδοξία, επισημαίνοντας πως, παρά τις οικονομικές δυσκολίες, διαμορφώθηκε ένα πρόγραμμα υψηλού επιπέδου, προσβάσιμο σε όλους.
Ο αντιδήμαρχος Πολιτισμού ανέφερε ότι οι πρώτες δράσεις του φεστιβάλ έχουν ήδη ξεκινήσει, όπως η ενότητα jazz+more, το Διεθνές Χορευτικό Αντάμωμα, οι συναυλίες του Δημοτικού Ωδείου και ο Δημοτικός Κινητός Κινηματογράφος. Ξεχωριστή θέση κατέχει η εκδήλωση για την Παγκόσμια Ημέρα κατά των Ναρκωτικών, με συναυλία και έκθεση έργων του διαγωνισμού «Σκέψου, δράσε, ζήσε χωρίς ναρκωτικά και άλλες εξαρτήσεις».
Το πρόγραμμα περιλαμβάνει ακόμη μουσικές και θεατρικές παραγωγές, το Φεστιβάλ στις Γειτονιές, συμμετοχές τοπικών και καταξιωμένων καλλιτεχνών από την Ελλάδα και το εξωτερικό, ενώ οι περισσότερες εκδηλώσεις θα έχουν ελεύθερη είσοδο.
Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στο Φεστιβάλ Ερασιτεχνικού Θεάτρου, που φιλοξενείται στο ανακαινισμένο θέατρο της Κρήνης με 24 συμμετοχές, καθώς και στη νέα μουσική συνάντηση με λαϊκά και ρεμπέτικα τραγούδια, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 26 Σεπτεμβρίου στην πλαζ. Όπως επισημάνθηκε, στόχος του φεστιβάλ είναι να συνδυάσει την ψυχαγωγία με την κοινωνική ευαισθητοποίηση, αναδεικνύοντας την τέχνη ως μέσο έκφρασης, προβληματισμού και συμμετοχής.
Παρουσιάστηκε το πρόγραμμα
ΔΙΕΘΝΕΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΠΑΤΡΑΣ - ΘΕΑΤΡΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΚΥΡ. 5/7 «ΚΑΘΕ ΧΡΟΝΟ ΙΔΙΑ ΜΕΡΑ» του BERNARD SLADE
μια ιστορία αγάπης... παράνομα αστεία με τους ΠΑΥΛΟ ΛΟΥΤΣΙΔΗ και ΣΟΦΙΑ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ σε σκηνοθεσία ΚΩΣΤΑ ΓΑΚΗ
ΘΕΡΙΝΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ, ώρα 21.30
ΔΕΥΤ. 6/7 ΚΑΙ «ΣΕΙΡΗΝΕΣ, ΕΝΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ»
ΤΡΙΤ. 7/7 στο πλαίσιο του προγράμματος 2026 του θεσμού του Υπουργείου Πολιτισμού «Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός»
ΚΑΣΤΡΟ ΠΑΤΡΑΣ, 19.45
ΠΑΡ. 10/7 «ΤHE D.O.G.» του ΓΙΩΡΓΟΥ ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗ από τον ΘΙΑΣΟ ΛΑΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ
“MATICAPI”
ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ 3 ΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΓΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΛΑΖ 21.30
ΔΕΥΤ.13/7 «ΚΑΤΑ ΦΑΝΤΑΣΙΑΝ ΑΣΘΕΝΗΣ» του ΜΟΛΙΕΡΟΥ
ΘΕΡΙΝΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ, 21.30
ΤΡΙΤ.14/7 SEXY LAUNDRY με τους ΣΠΥΡΟ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟ και ΡΕΝΙΑ ΛΟΥΙΖΙΔΟΥ
ΘΕΡΙΝΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ, 21.30
ΠΕΜΠ. 16/7 «ΣΤΡΑΚΑΣΤΡΟΥΚΕΣ» του ΔΗΜΗΤΡΗ ΣΑΜΟΛΗ
ΘΕΡΙΝΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ, ώρα 21.30
ΠΑΡ. 17/7 και «ΠΕΡΣΕΣ» του ΑΙΣΧΥΛΟΥ
ΣΑΒ. 18/7 ΘΕΡΙΝΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ, 21.15
ΔΕΥΤ. 20/7 «ΕΚΚΛΗΣΙΑΖΟΥΣΕΣ» του ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΗ
ΘΕΡΙΝΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ, 21.30
ΤΡΙΤ. 21/7 «ΡΩΜΑΙΟΣ & ΙΟΥΛΙΕΤΑ» του ΜΠΟΣΤ - ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ ΚΡΗΤΗΣ
ΘΕΡΙΝΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ, 21.30
ΤΕΤ. 22/7 «ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΕΝ ΑΥΛΙΔΙ» του ΕΥΡΙΠΙΔΗ
ΘΕΡΙΝΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ, 21.30
ΠΕΜΠ. 23/7 «ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΤΣΕΚΜΕ»
ΘΕΡΙΝΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ, 21.30
ΠΕΜΠ. 23/7 και «Ο ΓΛΑΡΟΣ» του ΑΝΤΟΝ ΤΣΕΧΟΦ
ΠΑΡ. 24/7 στο πλαίσιο του προγράμματος 2026 του θεσμού του Υπουργείου Πολιτισμού «Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός»
ΚΑΣΤΡΟ ΡΙΟΥ, ώρα 20.30
ΔΕΥΤ. 27/7 «ΜΑΤΩΜΕΝΟΣ ΓΑΜΟΣ» TOY ΦΕΔΕΡΙΚΟ ΓΚΑΡΘΙΑ ΛΟΡΚΑ
50 ΧΡΟΝΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ
ΘΕΡΙΝΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ, 21.15
ΤΕΤ. 29/7 και «ΥΠΗΡΕΤΗΣ ΔΥΟ ΑΦΕΝΤΑΔΩΝ» του ΚΑΡΛΟ ΓΚΟΛΝΤΟΝΙ
ΠΕΜΠ. 30/7 ΘΕΡΙΝΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ, 21.30
ΠΑΡ. 31/7 «ΚΑΘΕ ΠΕΜΠΤΗ ΚΥΡΙΕ ΓΚΡΗΝ»
ΘΕΡΙΝΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ, 21.30
ΤΕΤ. 5/8 και «ΜΗΔΕΙΑ» του ΕΥΡΙΠΙΔΗ
ΠΕΜΠ. 6/8 ΘΕΡΙΝΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ, 21.15
ΔΕΥΤ.24/8 και Η ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ «ΕΓΩ ΘΑ ΣΑΣ ΤΑ ΠΩ!»
ΤΡΙΤ. 25/8 ΘΕΡΙΝΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ, 21.15
ΠΕΜΠ. 27/8 «ΚΑΡΥΑΤΙΔΑ»
ΘΕΡΙΝΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ, 21.00
ΠΑΡ. 28/8 «ΑΡΣΕΝ ΛΟΥΠΕΝ»
ΘΕΡΙΝΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ, 21.00
ΔΕΥΤ. 31/8 «ΟΧΙ ΑΛΛΟ ΚΑΡΒΟΥΝΟ» των ΜΙΧΑΛΗ ΡΕΠΠΑ και ΘΑΝΑΣΗ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΘΕΡΙΝΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ, 21.15
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ
ΤΡΙΤ. 1/9 «ΝΙΚΟΣ ΞΥΛΟΥΡΗΣ» - Ο ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ» Μουσικό θεατρική παράσταση
Τραγούδησε για να σμίξει τον κόσμο…
ΘΕΡΙΝΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ, 21.00
ΠΕΜΠ. 3/9 «ΕΙΡΗΝΗ» του ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΗ
Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη
ΘΕΡΙΝΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ, 21.00
ΠΑΡ. 4/9 «ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΤΗΣ ΧΑΡΑΣ» - ΠΑΙΔΙΚΗ ΣΚΗΝΗ
ΚΑΡΜΕΝ ΡΟΥΓΓΕΡΗ ΠΟΛΥΑΝΝΑ ΒΑΣΙΣΜΕΝΟ ΣΤΗ ΝΟΥΒΕΛΑ ΤΗΣ ΕΛΕΝΟΡ
ΠΟΡΤΕΡ «ΠΟΛΥΑΝΝΑ»
ΘΕΡΙΝΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ, 21.00
ΣΑΒ.5/9 και «ΑΝΤΙΓΟΝΗ» - Μια ελεγεία εξέγερσης
ΚΥΡ. 6/9 ΘΕΡΙΝΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ, 21.15
ΔΕΥΤ. 7/9 «ΘΕΛΩ ΝΑ ΣΟΥ ΚΡΑΤΑΩ ΤΟ ΧΕΡΙ» του
ΤΑΣΟΥ ΙΟΡΔΑΝΙΔΗ
ΘΕΡΙΝΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ, 21.30
ΤΕΤ. 9/9 «ΜΙΑ ΑΛΛΗ ΘΗΒΑ» του ΣΕΡΧΙΟ ΜΠΛΑΝΚΟ
Με τους ΘΑΝΟ ΛΕΚΚΑ και ΔΗΜΗΤΡΗ ΚΑΠΟΥΡΑΝΗ
Σκηνοθεσία ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΘΕΡΙΝΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ, 21.00
ΠΕΜ. 17/9 «ΑΗ ΛΑΟΣ»
Ένα σκηνικό ρέκβιεμ για την ήττα ενός λαού
ΣΕ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΠΡΩΤΗ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗ ΛΑΓΙΟΥ, ΤΟΥ ΜΙΧΑΛΗ ΜΠΟΥΡΜΠΟΥΛΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΩΤΗΡΙΑΣ ΜΠΕΛΛΟΥ
Σύλληψη – Σκηνοθεσία ΣΤΕΛΙΟΣ ΒΡΑΧΝΗΣ
Πρωταγωνιστούν ΓΙΩΤΑ ΦΕΣΤΑ και ΙΩΑΝΝΑ
ΠΗΛΙΧΟΥ
ΘΕΡΙΝΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ, ώρα 21.00
ΔΙΕΘΝΕΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΠΑΤΡΑΣ - ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΣΤΙΣ ΓΕΙΤΟΝΙΕΣ
Ιούνιος
Σάββατο 27 Ιουνίου, 21:30
Πολιτιστικός Αθλητικός Σύλλογος Ιτεών 1963
Συναυλία με το συγκρότημα του Άγγελου Σαμάντα
Ιούλιος
Παρασκευή 3 Ιουλίου, 21:30
Πολιτιστικός Σύλλογος Ανθούπολης Πατρών
Συναυλία με το μουσικό σχήμα «Νίκος Θανόπουλος»
Παρασκευή 3 Ιουλίου, 21:30
Μορφωτικός & Πολιτιστικός Σύλλογος «Παναγία η Γηροκομήτισσα»
Συναυλία με το συγκρότημα «Άλως»
Σάββατο 4 Ιουλίου, 21:30
Εκπολιτιστικός Σύλλογος Αρόης Πατρών «Η Αρόη»
Συναυλία με το συγκρότημα «Τα Παιδιά Κάτω στον Κάμπο»
Σάββατο 4 Ιουλίου, 21:30
Πολιτιστικός Σύλλογος Αγίου Νεκταρίου Πάτρας
Συναυλία με το συγκρότημα «Ρεμπέτικο Τετράς»
Σάββατο 4 Ιουλίου, 21:30
Πολιτιστικός Σύλλογος Τέρψης
Συναυλία με το συγκρότημα «Στέγη Καλαβρυτινών – Αγία Λαύρα»
Τετάρτη 8 Ιουλίου, 21:30
Σύλλογος Γυναικών Αγίου Βασιλείου
Συναυλία με την Ορχήστρα του Χορευτικού του Δήμου Πατρέων
Σάββατο 18 Ιουλίου, 21:30
Εκπολιτιστικός Σύλλογος Προαστίου
Συναυλία με το συγκρότημα «Παίδες Ηπειρώτες»
Σάββατο 25 Ιουλίου, 21:30
Πολιτιστικός Σύλλογος Αγίου Παντελεήμονα
Συναυλία με το συγκρότημα «Μινόρε Παράπονο»
Τετάρτη 29 Ιουλίου, 21:30
Σύλλογος Ανάδειξης Πολιτισμικής Κληρονομιάς Κρήνης
Συναυλία με την Ορχήστρα του Χορευτικού του Δήμου Πατρέων
Αύγουστος
Κυριακή 23 Αυγούστου, 21:30
Πολιτιστικός Σύλλογος Μπάλα
Συναυλία με το συγκρότημα «Παίδες Ηπειρώτες»
Σάββατο 29 Αυγούστου, 21:30
Εξωραϊστικός Σύλλογος Καστελλοκάμπου
Συναυλία με το συγκρότημα «Οι Μπουζουκτσήδες»
Σάββατο 29 Αυγούστου, 21:30
Πολιτιστικός Σύλλογος Τσουκαλεΐκων «Ο Άγιος Χαράλαμπος»
Συναυλία με το συγκρότημα «Κου Του Ρου»
Σάββατο 29 Αυγούστου, 21:30
Σύλλογος Αραχωβιτίκων
Συναυλία με το συγκρότημα «Αοιδήμονες»
Κυριακή 30 Αυγούστου, 21:30
Εκπολιτιστικός Σύλλογος Αργυράς
Συναυλία με τους Kojam Band
Σεπτέμβριος
Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου, 21:30
Παμμικρασιατικός Σύλλογος Πατρών & Περιχώρων
Συναυλία με το μουσικό σχήμα Rempet Motiv
Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, 21:30
Πολιτιστικός Σύλλογος Παραλίας Προαστίου & Πλατανόδασος «Η Δράση»
Συναυλία με το συγκρότημα «Πεντάηχον»
Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου, 21:30
Πολιτιστικός Σύλλογος Σαραβαλίου
Συναυλία με το συγκρότημα «Μεταξύ μας»
Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, 21:30
Πολιτιστικός Σύλλογος Ελεκίστρας
Συναυλία με το συγκρότημα «Δεκαδυο»
Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, 21:30
Εκπολιτιστικός & Εξωραϊστικός Σύλλογος Παραλίας «Η Αναγέννηση»
Συναυλία με το συγκρότημα του Βαγγέλη Σταθόπουλου
Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, 21:30
Εκπολιτιστικός Σύλλογος Ρίου «Η Ζωοδόχου Πηγή»
Συναυλία με τους Compania Paprica
Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου, 21:30
Πολιτιστικός Σύλλογος Εγλυκάδας «Έκφραση»
Συναυλία με τους Akrivos Band
ΔΙΕΘΝΕΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΠΑΤΡΑΣ 2026 ΣΥΝΑΥΛΙΕΣ
ΠΑΡ. 26/6 ΣΥΝΑΥΛΙΑ με την ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΜΕΣΣΑΛΑ
BΕΑΤ the addiction!
ΠΑΛΑΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΦΑΓΕΙΑ, ώρα 21.30
Σε συνεργασία με το ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ (Ε.Σ.Υ.Ν.) για την Παγκόσμια Ημέρα κατά των Ναρκωτικών
ΚΥΡ. 28/6 ΟΡΧΗΣΤΡΑ ΝΥΚΤΩΝ ΕΓΧΟΡΔΩΝ
«ΘΑΝΑΣΗΣ ΤΣΙΠΙΝΑΚΗΣ» ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ
Ο.Ν.Ε.-ΑCTIVE MEMBER
ΠΑΛΑΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΦΑΓΕΙΑ, ώρα 21.30
ΠΕΜΠ. 2/7 ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ
Συμμετέχουν τα συγκροτήματα
ΤΑΦ ΛΑΘΟΣ
FUNDRACAR
THE NOODLES
TINY JACKAL
SIGMATAF
SANE
ΠΑΛΑΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΦΑΓΕΙΑ, ώρα 21.30
ΣΑΒ. 4/7 «MARE NOSTRUM» με την διακεκριμένη σοπράνο
ΣΟΝΙΑ ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ και την ΧΟΡΩΔΙΑ ΠΑΤΡΑΣ
CANTELENA
Συμμετέχει το μουσικό σύνολο ENSEMBLE SONUS AMANTES
AXAIA CLAUSS, ώρα 21.30
ΔΕΥΤ. 6/7 «40 ΧΡΟΝΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ»
Παλαιά Σφαγεία, ώρα 21.30
ΤΕΤ.8/7 ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΑ ΟΡΧΗΣΤΡΑ ΑΘΗΝΩΝ
Σολίστ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ
Μουσική Διεύθυνση ΒΥΡΩΝ ΦΙΔΕΤΖΗΣ
ΘΕΡΙΝΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ, ώρα 21.30
ΠΑΡ. 10/7 «ΡΕΜΠΕΤΙΚΕΣ ΚΑΝΤΑΔΕΣ» με την 60μελή ΜΙΚΤΗ ΧΟΡΩΔΙΑ, 12μελή ΟΡΧΗΣΤΡΑ, την ΠΑΙΔΙΚΗ και τη ΝΕΑΝΙΚΗ ΧΟΡΩΔΙΑ της ΠΟΛΥΦΩΝΙΚΗΣ ΧΟΡΩΔΙΑΣ
ΠΑΤΡΑΣ
Συμμετέχουν η ΜΑΡΙΑ ΡΟΥΤΣΗ και το
ΧΟΡΕΥΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ του ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ
AXAIA CLAUSS, ώρα 21.30
ΣΑΒ. 11/7 ΤΑ ΠΙΟ ΩΡΑΙΑ ΛΑΙΚΑ με τον ΓΕΡΑΣΙΜΟ
ΑΝΔΡΕΑΤΟ και τη ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΣΤΕΦΑΝΑΚΗ
Καλλιτεχνική επιμέλεια: ΛΙΝΑ ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
Στο πλαίσιο του 3 ου ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΓΙΑ
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΛΑΖ, ώρα 21.30
ΣΑΒ. 1/8 AΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΟΝ ΜΑΝΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ με το συγκρότημα του ΑΡΤΕΜΗ ΜΠΕΚΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΠΑΛΑΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΦΑΓΕΙΑ, ώρα 21.30
ΤΕΤ. 5/8 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΑΣΛΑΜ «ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ ΚΑΙ
ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ» σε συνεργασία με τις ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ
ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ
ΠΑΡΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ, ώρα 21.00
ΤΕΤ. 2/9 «ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ΣΤΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟ -ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΗΣ
ΑΓΑΠΗΣ» με την υψίφωνο ΜΙΝΑ ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΥ και τη μεσόφωνο ΕΙΡΗΝΗ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ.
ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΠΑΤΡΑΣ, ώρα 21.30
ΠΕΜΠ. 3/9 BALDERRAMA ΡΕΣΙΤΑΛ ΓΙΑ ΠΙΑΝΟ ΦΩΝΗ με την ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΤΣΙΜΠΡΗ (φωνή) και τον
ΧΡΗΣΤΟ ΤΣΑΤΣΑΜΠΑ (πιάνο)
ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΠΑΤΡΑΣ, ώρα 21.30
ΣΑΒ. 5/9 ALCATRASH
ΠΛΑΤΕΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, ώρα 21.30
στο πλαίσιο της διοργάνωσης GNC 3 ON
ΤΕΤΑΡ. 16/9 «30 ΧΡΟΝΙΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΘΗΒΑΙΟΣ»
ΘΕΡΙΝΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ, ώρα 21.00
ΠΑΡ. 18/9 «ΤΟ ΡΕΜΠΕΤΙΚΟ ΣΕ ΚΛΑΣΙΚΗ ΜΟΡΦΗ»
ΘΕΡΙΝΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ, ώρα 20.30
ΣΑΒ. 26/9 «ΚAI MAΣ ΕΛΕΓΕ ΤΟ ΚΥΜΑ»
MΙΑ ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΡΕΜΠΕΤΙΚΑ ΚΑΙ ΛΑΙΚΑ ΠΛΑΙ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ Η ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΠΑΤΡΑΣ ΣΕ ΔΙΑΛΟΓΟ ΜΕ ΤΟ ΣΗΜΕΡΑ ΠΑΡΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ, ώρα 19.00
ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗ
Χρήστος Πατρινός
1. ΣΑΒ.27/6/2026
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΕΪΚΩΝ «Ο ΑΓΙΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ»
2. ΔΕΥΤ.29/6/2026
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ ΡΟΪΤΙΚΑ
3. ΚΥΡ.13/8/2026
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΨΑΘΟΠΥΡΓΟΥ
4. ΔΕΥΤ.31/8/2026
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΜΙΝΙΩΝ
5. ΠΑΡ.11/9/2026
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΟΑΣΤΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ
Αριστοτέλης Μακρής
1. ΣΑΒ.27/6/2026
EKΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΡΟΗΣ ΠΑΤΡΩΝ «Η ΑΡΟΗ»
2. ΠΑΡ.3/7/2026
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΝΘΟΥΠΟΛΕΩΣ ΠΑΤΡΩΝ
3. ΣΑΒ.5/7/2026
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΕΡΨΗΣ
4. ΚΥΡ.12/7/2026
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΕΡΙΒΟΛΑΣ ΠΑΤΡΩΝ
5. ΣΑΒ.3/9/2026
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΕΚΥΣΤΡΑΣ
6. ΠΑΡ.4/9/2026
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΤΩ ΚΑΣΤΡΙΤΣΙΟΥ
Μπάμπης Μακρής
1. ΣΑΒ.27/6/2026
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΟΤΡΩΝΙΟΥ
2. ΤΕΤ.8/7/2026
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΑΡΑΒΑΛΙΟΥ
3. ΠΕΜΠ.9/7/2026
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ – ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΣ & ΑΘΛ. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΣΩ-ΕΞΩ
ΑΓΥΙΑΣ & ΤΕΡΨΙΘΕΑΣ
4. ΤΕΤ.15/7/2026
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
ΚΡΗΝΗΣ
5. ΠΑΡ.31/7/2026
ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΣ & ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΚΑΣΤΕΛΛΟΚΑΜΠΟΥ
6. ΠΕΜΠ.20/8/2026
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΡΓΥΡΑΣ
7. ΣΑΒ.5/9/2026
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΠΡΟΑΣΤΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ
«Η ΔΡΟΣΙΑ»
Κωνσταντίνος Λαλιώτης
1. ΠΕΜΠ.9/7/2026
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΓ.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ «Η ΟΜΑΔΑ»
2. ΣΑΒ. 11/7/2026
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΡΥΑ ΙΤΕΩΝ & ΑΝΑΠΗΡΙΚΩΝ «Ο
ΑΓΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ»
3. ΔΕΥΤ.10/8/2026
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΝΩ ΚΑΣΤΡΙΤΣΙΟΥ
4. ΠΑΡ.11/9/2026
ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΡΥΑΣ ΠΑΤΡΩΝ
5. ΣΑΒ.12/9/2026
ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ & ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ «Η
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ»
6. ΠΑΡ.25/9/2026
ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΠΑΤΡΩΝ
7. ΚΥΡ.27/9/2026
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΓΛΥΚΑΔΑΣ «ΕΚΦΡΑΣΗ»
Χρήστος Καλπουζάνης
1. ΤΡ.30/6/2026
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ ΠΛΑΖ
2. ΤΡ.21/7/2026
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ ΡΟΪΤΙΚΑ
3. ΤΡ.4/8/2026
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ ΠΛΑΖ
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