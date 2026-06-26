Δείτε όλο το πρόγραμμα του Διεθνούς Φεστιβάλ της Πάτρας - Αναλυτικά, παραστάσεις, προβολές και συναυλίες - ΦΩΤΟ & ΒΙΝΤΕΟ

Το πλήρες πρόγραμμα, οι βασικές ενότητες και η φιλοσοφία του Διεθνούς Φεστιβάλ Πάτρας 2026 παρουσιάστηκαν στο Δημαρχείο Πατρέων από τον δήμαρχο Κώστα Πελετίδη, τον αντιδήμαρχο Πολιτισμού Απόστολο Αγγελή και τα μέλη της Πολιτιστικής Επιτροπής. Ο δήμαρχος υπογράμμισε ότι ο πολιτισμός αποτελεί πολύτιμο κοινωνικό αγαθό που προσφέρει δύναμη και αισιοδοξία, επισημαίνοντας πως, παρά τις οικονομικές δυσκολίες, διαμορφώθηκε ένα πρόγραμμα υψηλού επιπέδου, προσβάσιμο σε όλους.

Ο αντιδήμαρχος Πολιτισμού ανέφερε ότι οι πρώτες δράσεις του φεστιβάλ έχουν ήδη ξεκινήσει, όπως η ενότητα jazz+more, το Διεθνές Χορευτικό Αντάμωμα, οι συναυλίες του Δημοτικού Ωδείου και ο Δημοτικός Κινητός Κινηματογράφος. Ξεχωριστή θέση κατέχει η εκδήλωση για την Παγκόσμια Ημέρα κατά των Ναρκωτικών, με συναυλία και έκθεση έργων του διαγωνισμού «Σκέψου, δράσε, ζήσε χωρίς ναρκωτικά και άλλες εξαρτήσεις».

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει ακόμη μουσικές και θεατρικές παραγωγές, το Φεστιβάλ στις Γειτονιές, συμμετοχές τοπικών και καταξιωμένων καλλιτεχνών από την Ελλάδα και το εξωτερικό, ενώ οι περισσότερες εκδηλώσεις θα έχουν ελεύθερη είσοδο.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στο Φεστιβάλ Ερασιτεχνικού Θεάτρου, που φιλοξενείται στο ανακαινισμένο θέατρο της Κρήνης με 24 συμμετοχές, καθώς και στη νέα μουσική συνάντηση με λαϊκά και ρεμπέτικα τραγούδια, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 26 Σεπτεμβρίου στην πλαζ. Όπως επισημάνθηκε, στόχος του φεστιβάλ είναι να συνδυάσει την ψυχαγωγία με την κοινωνική ευαισθητοποίηση, αναδεικνύοντας την τέχνη ως μέσο έκφρασης, προβληματισμού και συμμετοχής.