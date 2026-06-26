Τραγωδία στη Λευκάδα: Εργαζόμενη σε ξενοδοχείο εντοπίστηκε νεκρή δίπλα στην πισίνα

Από υλικό που κατέγραψε το κλειστό κύκλωμα παρακολούθησης του ξενοδοχείου, η γυναίκα φαίνεται να κατέρρευσε από το προηγούμενο βράδυ
Ένα τραγικό περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής στο Περιγιάλι Λευκάδας, όπου μια εργαζόμενη εντοπίστηκε νεκρή δίπλα στην πισίνα ξενοδοχείου, όπου εργαζόταν.
Από υλικό που κατέγραψε το κλειστό κύκλωμα παρακολούθησης του ξενοδοχείου, το βράδυ της Πέμπτης φαίνεται να κατέρρευσε δίπλα στην πισίνα όπου και παρέμεινε.
Η γυναίκα εντοπίστηκε σήμερα από τον υπεύθυνο του ξενοδοχείου ο οποίος ενημέρωσε ειδοποίησε άμεσα τις αρμόδιες αρχές.
Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, ενώ για τα ακριβή αίτια του θανάτου της διενεργείται προανάκριση από τις αρμόδιες αστυνομικές αρχές. Τα ακριβή αίτια αναμένεται να διαπιστωθούν από τη νεκροψία – νεκροτομή.
Περισσότερες πληροφορίες αναμένονται καθώς εξελίσσεται η έρευνα των αρχών.
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