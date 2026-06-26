Βενεζουέλα: Στους 589 οι νεκροί από τους δύο καταστροφικούς σεισμούς

Ο αριθμός των ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους από τον διπλό σεισμό στη Βενεζουέλα έχει ανέλθει σε 589, όπως δήλωσε η αναπληρώτρια πρόεδρος της χώρας.

Ο αριθμός αυτός αποτελεί σημαντική αύξηση σε σχέση με τους 235 θανάτους που είχαν επιβεβαιωθεί χθες.

Η Ντέλσι Ροντρίγκεζ ανέφερε ότι άλλοι 2.980 άνθρωποι τραυματίστηκαν από τους σεισμούς, οι οποίοι έπληξαν τη χώρα τα ξημερώματα της Τετάρτης.

«Θα σώσουμε τους ανθρώπους που έχουν παγιδευτεί», είπε, προσθέτοντας ότι «εργαζόμαστε ασταμάτητα για αυτόν τον σκοπό».