Αίολος Αγυιάς: Οικογενειακό δείπνο και ανανέωση του ραντεβού για την προετοιμασία του Αυγούστου

Μέσα σε ένα ιδιαίτερα ευχάριστο και οικογενειακό κλίμα, η ανδρική ομάδα ποδοσφαίρου του Αιόλου Αγυιάς πραγματοποίησε το βράδυ της Πέμπτης 25 Ιουνίου το καθιερωμένο της δείπνο στο εστιατόριο «Προαύλιο» στην Αγυιά.

Το «παρών» έδωσαν οι ποδοσφαιριστές, το προπονητικό επιτελείο και η διοίκηση της ομάδας, έχοντας την ευκαιρία να χαλαρώσουν, να συζητήσουν και να ενισχύσουν ακόμη περισσότερο το εξαιρετικό κλίμα που επικρατεί στις τάξεις του συλλόγου.

Ανάμεσα στους παρευρισκόμενους ήταν ο πρόεδρος της ομάδας, Νέστορας Νικολόπουλος, ο προπονητής Κωνσταντίνος Κωλέτσης, καθώς και ο έφορος της ομάδας και πρώην προπονητής της ακαδημίας, Νίκος Κωλέτσης, οι οποίοι είχαν την ευκαιρία να συνομιλήσουν με τους ποδοσφαιριστές και να ανταλλάξουν ευχές ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου.

Η βραδιά κύλησε σε ιδιαίτερα θερμό κλίμα, με χαμόγελα, όμορφες στιγμές και αισιοδοξία, επιβεβαιώνοντας πως στον Αίολο Αγυιάς, πέρα από το αγωνιστικό κομμάτι, δίνεται μεγάλη σημασία στις ανθρώπινες σχέσεις και στη συνοχή της ομάδας.

Πλέον, όλοι ανανέωσαν το ραντεβού τους για τον Αύγουστο, όταν θα ξεκινήσει η προετοιμασία της ομάδας για τη νέα σεζόν, με στόχο ο Αίολος Αγυιάς να παρουσιαστεί πανέτοιμος και ανταγωνιστικός στις υποχρεώσεις του νέου πρωταθλήματος της Γ' κατηγορίας.