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Σοβαρό τροχαίο στην Κορίνθου- Τριπόλεως: Καραμπόλα 4 οχημάτων και ασθενοφόρου

Σοβαρό τροχαίο στην Κορίνθου- Τριπόλεως:...

Η κυκλοφορία στην περιοχή διεξάγεται με μεγάλες καθυστερήσεις

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής 26 Ιουνίου 2026 στην εθνική οδό Κορίνθου – Τριπόλεως, στο ρεύμα προς Αθήνα, κοντά στον σταθμό διοδίων Σπαθοβουνίου.

 Σύμφωνα με το korinthostv, σημειώθηκε καραμπόλα στην οποία ενεπλάκησαν τέσσερα επιβατικά οχήματα και ένα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Στο σημείο βρίσκεται σε εξέλιξη μεγάλη επιχείρηση των Αρχών, με κινητοποίηση της Ελληνικής Αστυνομίας, της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, του ΕΚΑΒ.

Τρία ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ παρέλαβαν τους τραυματίες του τροχαίου και τους μεταφέρουν αυτή την ώρα στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου. Η κυκλοφορία στην περιοχή διεξάγεται με μεγάλες καθυστερήσεις.

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#tags Κόρινθος Τροχαίο ατύχημα
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