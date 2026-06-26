ΠΔΕ: Έναρξη χορήγησης Δελτίων Μετακίνησης ΑμεΑ για το έτος 2026

Ανακοινώνεται από την Αντιπεριφερειάρχη Κοινωνικής Πολιτικής και Οικογένειας, κα. Γεωργία Ντάτσικα, της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, η έναρξη της διαδικασίας χορήγησης Δελτίων Μετακίνησης Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ) για το έτος 2026.

Η έκδοση και ανανέωση των Δελτίων Μετακίνησης ΑμεΑ θα πραγματοποιηθεί από την 1η Ιουλίου 2026 έως και την 30η Νοεμβρίου 2026.

Τα δελτία μετακίνησης χορηγούνται σε άτομα με ποσοστό αναπηρίας εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω, καθώς επίσης σε δικαιούχους προνοιακών επιδομάτων αναπηρίας του ΟΠΕΚΑ, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις ισχύουσες διατάξεις. Οι δικαιούχοι έχουν τη δυνατότητα δωρεάν μετακίνησης με τα αστικά μέσα συγκοινωνίας όπου προβλέπεται, καθώς και μετακίνησης με μειωμένο εισιτήριο κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) στις διαδρομές των υπεραστικών ΚΤΕΛ. Παράλληλα, σε περιπτώσεις που προβλέπεται από τη νομοθεσία, παρέχεται και δικαίωμα μετακίνησης συνοδού.

Το δικαίωμα της δωρεάν μετακίνησης απονέμεται σε άτομα των οποίων το ετήσιο ατομικό εισόδημα δεν υπερβαίνει το ποσό των είκοσι τριών χιλιάδων (23.000) ευρώ ή το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα δεν υπερβαίνει το ποσό των είκοσι εννέα χιλιάδων (29.000) ευρώ, προσαυξανόμενο κατά πέντε χιλιάδες εξακόσια (5.600) ευρώ για κάθε επιπλέον άτομο πέραν του δικαιούχου, το οποίο συνοικεί και εξαρτάται από τον φορολογούμενο και παρουσιάζει αναπηρία εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω. Επισημαίνεται ότι τα προνοιακά επιδόματα αναπηρίας που καταβάλλονται από τον ΟΠΕΚΑ δεν υπολογίζονται στα ανωτέρω εισοδηματικά όρια, ενώ οι ολικά τυφλοί εξαιρούνται των εισοδηματικών κριτηρίων.

Για την έκδοση ή ανανέωση των Δελτίων Μετακίνησης, οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να προσκομίσουν αίτηση – υπεύθυνη δήλωση, η οποία χορηγείται από την υπηρεσία ή τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ), καθώς και γνωμάτευση Υγειονομικής Επιτροπής σε ισχύ, από την οποία να προκύπτει ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67%, ή εναλλακτικά Κάρτα Αναπηρίας με σήμανση «ΙΙ» ή «ΙΙΙ», ή βεβαίωση χορήγησης αναπηρικού επιδόματος από τον ΟΠΕΚΑ. Επιπλέον, απαιτείται η προσκόμιση φωτοαντιγράφου δελτίου αστυνομικής ταυτότητας και φωτοαντιγράφου εκκαθαριστικού σημειώματος της τελευταίας φορολογικής δήλωσης, όπου αυτό απαιτείται για τον έλεγχο των εισοδηματικών κριτηρίων. Για τους νέους δικαιούχους απαιτούνται και δύο πρόσφατες φωτογραφίες.

Διευκρινίζεται ότι οι δικαιούχοι οι οποίοι αιτούνται δελτίο αποκλειστικά για μετακίνηση με τα υπεραστικά ΚΤΕΛ δεν υποχρεούνται να υποβάλουν φορολογική δήλωση, ενώ για τη χορήγηση δελτίου συνοδού απαιτείται η υποβολή επιπλέον φωτογραφιών, σύμφωνα με τις ισχύουσες οδηγίες.

Η εξυπηρέτηση των πολιτών πραγματοποιείται μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) όλων των Δήμων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, καθώς και από τις αρμόδιες Διευθύνσεις Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας των Περιφερειακών Ενοτήτων.

Για την Περιφερειακή Ενότητα Αχαΐας, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας, επί της οδού Π.Π. Γερμανού 98 στην Πάτρα, κατά τις ώρες 08:00 έως 13:00, στα τηλέφωνα 2613 620712 και 2613 620728.

Η Αντιπεριφερειάρχης Κοινωνικής Πολιτικής και Οικογένεια, σε δηλώσεις της ανέφερε: «Η ισότιμη πρόσβαση στις μετακινήσεις αποτελεί θεμελιώδες δικαίωμα και βασική προϋπόθεση για την κοινωνική ένταξη των συμπολιτών μας με αναπηρία. Ως Περιφέρεια, εργαζόμαστε καθημερινά ώστε οι διαδικασίες να πραγματοποιούνται με ταχύτητα, διαφάνεια και σεβασμό προς τον πολίτη. Καλούμε όλους τους δικαιούχους να αξιοποιήσουν έγκαιρα τη δυνατότητα έκδοσης ή ανανέωσης του Δελτίου Μετακίνησης, ώστε να συνεχίσουν να απολαμβάνουν τις παροχές που προβλέπει η Πολιτεία.»

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στις αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας της μόνιμης κατοικίας τους ή στα κατά τόπους ΚΕΠ.