Πανελλήνιες 2026: Πρώτος στο 3ο ΓΕΛ Πάτρας ο Νικόλαος Σταυρόπουλος με 19.000 μόρια

Με 19.000 μόρια και πρώτος στο 3ο Γενικό Λύκειο Πάτρας αναδείχθηκε φέτος στις Πανελλαδικές εξετάσεις ο Νικόλαος Σταυρόπουλος, ο οποίος ξεχώρισε με εντυπωσιακή επίδοση στη Φυσική, συγκεντρώνοντας 19,7 βαθμούς.

Με τα μόρια που συγκέντρωσε, ο Νικόλαος Σταυρόπουλος έχει πλέον ανοιχτές πόρτες σε πολλές σχολές, με τις πολυτεχνικές να βρίσκονται στο επίκεντρο των επιλογών του.

Ο ίδιος μίλησε με συγκίνηση για την επιτυχία του, αποδίδοντάς την σε χρόνια συστηματικής προσπάθειας: «Η επιτυχία μου στις Πανελλαδικές εξετάσεις αποτελεί μία από τις σημαντικότερες στιγμές της ζωής μου και είναι αποτέλεσμα συστηματικής προσπάθειας, επιμονής και σωστής διαχείρισης του χρόνου. Δόξα τω Θεώ, με τα 19.000 μόρια που συγκέντρωσα, έχω τη δυνατότητα να επιλέξω ανάμεσα σε έναν μεγάλο αριθμό σχολών της Ελλάδας. Αρχικά, θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους δασκάλους και καθηγητές που με στήριξαν από την αρχή της σχολικής μου πορείας έως σήμερα, με ιδιαίτερη αναφορά στους καθηγητές του 3ου ΓΕΛ Πάτρας, οι οποίοι συνέβαλαν σημαντικά στην προσπάθειά μου. Ακόμη, είμαι ευγνώμων προς το φροντιστήριο «ΚΟΜΒΟΣ» και συγκεκριμένα προς την κ. Βάσω Σιμεγιάτου (μαθηματικό και υπεύθυνη σπουδών), την κ. Φωτεινή Μαρίνου (χημικό), καθώς και τον κ. Σταμούλη (φιλόλογο), οι οποίοι μου προσέφεραν απεριόριστη βοήθεια και στήριξη. Επίσης, ο υψηλός βαθμός μου στη Φυσική (19,7) οφείλεται σε σημαντικό βαθμό στην καθοδήγηση του καθηγητή μου κ. Κρεμμύδη, ο οποίος αποτέλεσε και το έναυσμα για να στοχεύσω στις πολυτεχνικές σχολές. Τέλος, πολύτιμη αρωγή στην προσπάθειά μου αποτέλεσαν η οικογένειά μου και οι φίλοι μου, από τους οποίους έλαβα διαρκή στήριξη και αγάπη. Το αποτέλεσμά μου δεν θεωρώ ότι είναι μόνο καρπός της φετινής χρονιάς, αλλά το επιστέγασμα πολλών ετών μελέτης, συνέπειας και αφοσίωσης».