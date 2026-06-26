Πέθανε ο γιος του Irvin Yalom. Ο Victor άφησε το δικό του αποτύπωμα στην ψυχοθεραπεία

Θλίψη έχει προκαλέσει στην παγκόσμια κοινότητα της ψυχοθεραπείας η είδηση του θανάτου του Victor Yalom, ιδρυτή της εκπαιδευτικής πλατφόρμας Psychotherapy.net και γιου του διάσημου ψυχιάτρου, ψυχοθεραπευτή και συγγραφέα Irvin D. Yalom.

Ο Victor Yalom έφυγε από τη ζωή στις 26 Φεβρουαρίου 2026, σε ηλικία 66 ετών, αφήνοντας πίσω του μια σημαντική παρακαταθήκη στον χώρο της εκπαίδευσης και της επαγγελματικής κατάρτισης των ψυχοθεραπευτών.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Psychotherapy.net, ο Victor Yalom αυτοκτόνησε.

Αν εσύ ή κάποιος άνθρωπος που γνωρίζεις βιώνει έντονη ψυχική δυσφορία ή σκέψεις αυτοτραυματισμού, είναι σημαντικό να απευθυνθεί σε έναν επαγγελματία ψυχικής υγείας ή σε μια διαθέσιμη υπηρεσία υποστήριξης. Αυτές οι σκοτείνες σκέψεις δεν κάνουν διακρίσεις, ακόμη και για τους επαγγελματίες ψυχικής υγείας.

Η είδηση του θανάτου του προκάλεσε συγκίνηση σε επαγγελματίες ψυχικής υγείας σε όλο τον κόσμο, οι οποίοι τα τελευταία τριάντα χρόνια είχαν έρθει σε επαφή με το έργο του μέσα από τα εκπαιδευτικά προγράμματα και τις πρωτοβουλίες που ανέπτυξε.

Ο άνθρωπος πίσω από το Psychotherapy.net

Ο Victor Yalom ίδρυσε το Psychotherapy.net στις αρχές της δεκαετίας του 1990, δημιουργώντας μια από τις σημαντικότερες εκπαιδευτικές πλατφόρμες για ψυχολόγους, ψυχιάτρους και ψυχοθεραπευτές. Στόχος του ήταν να κάνει τη γνώση γύρω από την ψυχοθεραπεία πιο προσιτή, φέρνοντας τους επαγγελματίες σε επαφή με κορυφαίους επιστήμονες του χώρου.

Κατά τη διάρκεια της πορείας του παρήγαγε περισσότερα από 100 εκπαιδευτικά ντοκιμαντέρ και βίντεο, μέσα από τα οποία παρουσιάζονταν διαφορετικές θεραπευτικές προσεγγίσεις, πραγματικές συνεδρίες, αλλά και συνεντεύξεις με μερικά από τα σημαντικότερα ονόματα της σύγχρονης ψυχοθεραπείας.

Το έργο του αξιοποιήθηκε από πανεπιστήμια, εκπαιδευτικά ιδρύματα και επαγγελματίες ψυχικής υγείας σε πολλές χώρες, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην εκπαίδευση νέων θεραπευτών.

Δεν ήταν μόνο ο γιος του Irvin Yalom

Αν και το επίθετό του ήταν άρρηκτα συνδεδεμένο με τον πατέρα του, τον Irvin D. Yalom, έναν από τους σημαντικότερους εκπροσώπους της υπαρξιακής ψυχοθεραπείας και συγγραφέα βιβλίων όπως «Όταν έκλαψε ο Νίτσε» και «Ο Δήμιος του Έρωτα», ο Victor κατάφερε να χαράξει τη δική του αυτόνομη πορεία.

Παράλληλα, με τη λειτουργία του Psychotherapy.net, διατηρούσε ιδιωτικό γραφείο ψυχοθεραπείας στο Σαν Φρανσίσκο, ενώ δίδασκε υπαρξιακή-ανθρωπιστική και ομαδική ψυχοθεραπεία μέσα από σεμινάρια και εργαστήρια στις Ηνωμένες Πολιτείες, το Μεξικό και την Κίνα.

Επιπλέον, συντόνιζε ομάδες εποπτείας επαγγελματιών ψυχικής υγείας, βοηθώντας θεραπευτές να εξελίξουν την κλινική τους πρακτική και να διαχειριστούν τις προκλήσεις του επαγγέλματός τους.

Η ψυχική υγεία στο επίκεντρο

Όσοι συνεργάστηκαν μαζί του τον περιγράφουν ως έναν άνθρωπο που πίστευε βαθιά στη δύναμη της ανθρώπινης σχέσης και του διαλόγου. Μέσα από το έργο του επιδίωξε να δημιουργήσει έναν χώρο όπου οι δύσκολες συζητήσεις γύρω από την ψυχική υγεία θα μπορούσαν να γίνονται με ειλικρίνεια, ενσυναίσθηση και επιστημονική τεκμηρίωση.

Η φιλοσοφία αυτή χαρακτήριζε τόσο το εκπαιδευτικό υλικό που παρήγαγε όσο και την προσωπική του κλινική πρακτική, γι' αυτό και πολλοί θεραπευτές θεωρούν ότι συνέβαλε ουσιαστικά στη διαμόρφωση μιας νέας γενιάς επαγγελματιών.

Ένα έργο που θα συνεχίσει να επηρεάζει την ψυχοθεραπεία

Η απώλεια του Victor Yalom αφήνει ένα σημαντικό κενό στην κοινότητα της ψυχικής υγείας. Παρότι η παρουσία του δεν θα υπάρχει πλέον, το εκπαιδευτικό του έργο και η συμβολή του στην προώθηση της ψυχοθεραπείας αναμένεται να συνεχίσουν να επηρεάζουν θεραπευτές και φοιτητές για πολλά ακόμη χρόνια.



