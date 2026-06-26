Πάτρα: Διακοπή νερού τη Δευτέρα σε ΒΙΟ.ΠΑ. και Μεταμόρφωση Σωτήρος- Ποιες οδοί επηρεάζονται

Χωρίς νερό για τρεις ώρες την ερχόμενη Δευτέρα αρκετές περιοχές της πόλης, λόγω εργασιών σύνδεσης νέου δικτύου ύδρευσης από τη ΔΕΥΑΠ.

Σε ανακοίνωσή της η ΔΕΥΑΠ, αναφέρει: Εργασίες σύνδεσης νέου δικτύου ύδρευσης θα πραγματοποιηθούν την Δευτέρα 29 Ιουνίου.

Λόγω των εργασιών θα υπάρξει πλημμελής έως και πλήρης διακοπή υδροδότησης στην περιοχή ΒΙΟ.ΠΑ. και Μεταμόρφωσης Σωτήρος, από τις 9 π.μ. έως τις 12 μ. και συγκεκριμένα, στις περιοχές που περικλείονται από τις οδούς:

Ακρωτηρίου – Γλαύκου – Άγριου – Κρεστένων – Σαβαλίων – Αμφιλοχίας

Από την Υπηρεσία, θα καταβληθεί κάθε προσπάθεια για μείωση του χρόνου διακοπής υδροδότησης.

Η ΔΕΥΑΠ παρακαλεί να περιορίζεται η κατανάλωση νερού σε όσο το δυνατόν χαμηλότερα επίπεδα και ζητά την κατανόηση των συμπολιτών.