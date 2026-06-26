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Πάτρα: Διακοπή νερού τη Δευτέρα σε ΒΙΟ.ΠΑ. και Μεταμόρφωση Σωτήρος- Ποιες οδοί επηρεάζονται

Πάτρα: Διακοπή νερού τη Δευτέρα σε ΒΙΟ.Π...

Οι εργασίες αφορούν σύνδεση νέου δικτύου ύδρευσης

Χωρίς νερό για τρεις ώρες την ερχόμενη Δευτέρα αρκετές περιοχές της πόλης, λόγω εργασιών σύνδεσης νέου δικτύου ύδρευσης από τη ΔΕΥΑΠ.

Σε ανακοίνωσή της η ΔΕΥΑΠ, αναφέρει:  Εργασίες σύνδεσης νέου δικτύου ύδρευσης θα πραγματοποιηθούν την Δευτέρα 29 Ιουνίου.

Λόγω των εργασιών θα υπάρξει πλημμελής έως και πλήρης διακοπή υδροδότησης στην περιοχή  ΒΙΟ.ΠΑ. και Μεταμόρφωσης Σωτήρος, από τις 9 π.μ. έως τις 12 μ. και συγκεκριμένα,  στις περιοχές   που περικλείονται  από τις οδούς:

Ακρωτηρίου – Γλαύκου – Άγριου – Κρεστένων – Σαβαλίων – Αμφιλοχίας

Από την Υπηρεσία, θα καταβληθεί κάθε προσπάθεια για μείωση του χρόνου διακοπής υδροδότησης.

Η ΔΕΥΑΠ παρακαλεί να περιορίζεται η κατανάλωση νερού σε όσο το δυνατόν χαμηλότερα επίπεδα και ζητά την κατανόηση των συμπολιτών.

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#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Διακοπή Νερού ΔΕΥΑΠ
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