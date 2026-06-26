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Χανιά: Προφυλακίστηκε ο 43χρονος για τη δολοφονία της Σταυρούλας

Χανιά: Προφυλακίστηκε ο 43χρονος για τη ...

Ζήτησε συγγνώμη από την οικογένειά της και ισχυρίστηκε ότι δεν είχε ανθρωποκτόνο πρόθεση

Την προφυλάκιση του 43χρονου καθ’ ομολογία δράστη της δολοφονίας της 45χρονης Σταυρούλας Λεβεντάκη στα Χανιά αποφάσισαν εισαγγελέας και ανακριτής το μεσημέρι της Παρασκευής (26.6.26).

Η απολογία του 43χρονου για τη δολοφονία της Σταυρούλας Λεβεντάκη στα Χανιά ολοκληρώθηκε λίγο μετά τις 14:30.

Ο 43χρονος σύμφωνα με πληροφορίες ζήτησε συγγνώμη από την οικογένεια της Σταυρούλας και ισχυρίστηκε ότι δεν είχε ανθρωποκτόνο πρόθεση.

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#tags Κρήτη Δολοφονία
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