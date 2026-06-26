Χανιά: Προφυλακίστηκε ο 43χρονος για τη δολοφονία της Σταυρούλας

Την προφυλάκιση του 43χρονου καθ’ ομολογία δράστη της δολοφονίας της 45χρονης Σταυρούλας Λεβεντάκη στα Χανιά αποφάσισαν εισαγγελέας και ανακριτής το μεσημέρι της Παρασκευής (26.6.26).

Η απολογία του 43χρονου για τη δολοφονία της Σταυρούλας Λεβεντάκη στα Χανιά ολοκληρώθηκε λίγο μετά τις 14:30.

Ο 43χρονος σύμφωνα με πληροφορίες ζήτησε συγγνώμη από την οικογένεια της Σταυρούλας και ισχυρίστηκε ότι δεν είχε ανθρωποκτόνο πρόθεση.