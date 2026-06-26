Χανιά: Προφυλακίστηκε ο 43χρονος για τη δολοφονία της Σταυρούλας

Ζήτησε συγγνώμη από την οικογένειά της και ισχυρίστηκε ότι δεν είχε ανθρωποκτόνο πρόθεση
Την προφυλάκιση του 43χρονου καθ’ ομολογία δράστη της δολοφονίας της 45χρονης Σταυρούλας Λεβεντάκη στα Χανιά αποφάσισαν εισαγγελέας και ανακριτής το μεσημέρι της Παρασκευής (26.6.26).
Η απολογία του 43χρονου για τη δολοφονία της Σταυρούλας Λεβεντάκη στα Χανιά ολοκληρώθηκε λίγο μετά τις 14:30.
Ο 43χρονος σύμφωνα με πληροφορίες ζήτησε συγγνώμη από την οικογένεια της Σταυρούλας και ισχυρίστηκε ότι δεν είχε ανθρωποκτόνο πρόθεση.
Καλλιθέα- Δολοφονία 15χρονου: Ποινική δίωξη για βαριά αδικήματα στους συλληφθέντες για την συμπλοκή
Πάτρα: Η περιοχή που δεν θα έχει νερό τη Δευτέρα 29 Ιουνίου
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr