Τι λένε τα ζώδια για τη Δευτέρα 29 Ιουνίου 2026.

(Σελήνη στον Αιγόκερω – σε γέμιση)

(Ανάδρομος Ερμής στον Καρκίνο – Ανάδρομος μέχρι 23 Ιουλίου)

Κριός

Το πλανητικό σκηνικό θα τονώσει την αυτοπεποίθηση σας και θα σας κάνει πιο αισιόδοξους για το μέλλον. Η προσωπική σας ζωή θα είναι πιο αρμονική τώρα και οι επαγγελματικές σας δραστηριότητες θα παρουσιάσουν βελτίωση. Είναι μια ευνοϊκή χρονική στιγμή για να ανανεωθείτε ή να ανανεώσετε ότι δεν σας ικανοποιεί πια στην ζωή σας.

Ταύρος

Η μέρα θα φέρει έντονη δραστηριότητα και πιεστικές προθεσμίες. Διαπραγματεύσεις, συνομιλίες και ταξίδια είναι πολύ πιθανά. Το φεγγάρι θα είναι θετική για το ζώδιο σας, μια και μπορεί να μονιάσετε με κάποιον, με τον οποίο βρίσκεστε στα μαχαίρια. Ένα συμβόλαιο ή μια συνεργασία μπορεί να τελειώσει, θα ανοίξουν όμως σύντομα οι δρόμοι για κάτι καινούργιο.

Δίδυμοι

Κάθε καινούργιο ξεκίνημα συνοδεύεται αναγκαστικά από το τέλος μιας κατάστασης. Μην θρηνείτε για ότι τελείωσε, προσηλωθείτε στο καινούργιο που ξεκινάει. Θα σας είναι ωστόσο χρήσιμη η παρουσία ενός στενού σας φιλικού προσώπου. Είναι από εκείνες τις μέρες που η παρουσία και μόνο ενός αγαπητού μας προσώπου είναι ικανή να γαληνέψει την ψυχή μας…

Καρκίνος

Η μέρα φέρνει μια πιο ήπια, στοχαστική ενέργεια που ενθαρρύνει τη συναισθηματική διαύγεια, την ήρεμη αποδοχή και την εσωτερική ισορροπία. Το ημερήσιο ωροσκόπιο υποδηλώνει ότι πολλά άτομα μπορεί να βιώσουν μια μετατόπιση από την ένταση στην ήρεμη κατανόηση, καθιστώντας την ιδανική στιγμή για να απελευθερώσουν συναισθηματικά βάρη και να αποκτήσουν προοπτική. Αντί να βιάζονται να πάρουν αποφάσεις, το σημερινό ωροσκόπιο δείχνει ότι η υπομονή και η στοχαστική παρατήρηση θα οδηγήσουν σε καλύτερα αποτελέσματα.

Λέων

Η μέρα προσφέρει μια εξαιρετική ευκαιρία να συνάψετε φιλικές σχέσεις με άτομα διαφορετικού υπόβαθρου. Οι αισθήσεις θα είναι οξυμένες, με αποτέλεσμα να αντιλαμβανόσαστε πράγματα με μεγαλύτερη διαύγεια και λεπτομέρεια. Το να δει κανείς τα πράγματα από μια διαφορετική οπτική γωνία, μπορεί να προσφέρει λύσεις σε μακροχρόνια προβλήματα, που δεν ξέραμε πια πως να τα διαχειριστούμε. Οι σπουδές και οι εξετάσεις ευνοούνται, ειδικά εάν είναι σε τεχνικούς τομείς, στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές ή στα μαθηματικά.

Παρθένος

Η σελήνη θα ευνοήσει την ολοκλήρωση κάποιων έργων ή την επίλυση ορισμένων προβλημάτων που σας απασχολούσαν για κάποιο χρονικό διάστημα. Η διαίσθηση σας θα είναι τονισμένη τώρα και ίσως να σας ελκύει ο διαλογισμός ή η μεταφυσική. Ας έχετε το νου σας όμως στους γύρω σας, γιατί το διάστημα αυτό μπορεί να δεχθείτε επιθέσεις ή έναν υπόγειο πόλεμο από άτομα που βρίσκονται στον περίγυρό σας, επαγγελματικό ή κοινωνικό.

Ζυγός

Το πλανητικό σκηνικό της μέρας θολώνει την σκέψη σας και δημιουργεί παρανοήσεις στις επαγγελματικές, κοινωνικές και προσωπικές σας επαφές. Καλό είναι να αποφύγετε σημαντικές αποφάσεις σε ζητήματα νομικής φύσης, καθώς και σοβαρές επιχειρηματικές συζητήσεις, χωρίς να έχετε την στήριξη και καθοδήγηση ενός έμπιστού σας ανθρώπου. Η φαντασία σας το διάστημα αυτό μπορεί να είναι η αιτία να δημιουργηθούν δύσκολες καταστάσεις.

Σκορπιός

Αντλείτε δύναμη και σιγουριά από κάποιο άτομο του περιβάλλοντος σας! Ακούστε τις συμβουλές του, μια και είναι αποστασιοποιημένο από το πρόβλημα που σας απασχολεί και μπορεί να δει με πιο καθαρή ματιά από σας. Μια σπουδαία ευκαιρία θα βρεθεί στον δρόμο σας σήμερα και αν την αδράξετε θα σας χαρίσει σημαντικές επιτυχίες στο άμεσο μέλλον.

Τοξότης

Εάν έχετε φροντίσει να βάλετε την προσωπική και επαγγελματική σας ζωή σας τάξη, σήμερα θα διαπιστώσετε ότι πολλά πράγματα λειτουργούν αυτόματα και δεν θα αργήσετε να δρέψετε τις επιτυχίες των προσπαθειών σας. Δεν έχετε καταφέρει όμως ακόμη να ολοκληρώστε αυτό που επιδιώκετε και αυτό σας κάνει δημιουργεί ένταση. Θα πρέπει να δείξετε όμως υπομονή και επιμονή στις προσπάθειες σας.

Αιγόκερως

Τα χειρότερα έχουν περάσει και μπορείτε να αντικρίσετε και πάλι τον ήλιο κατάματα, μετά από μια δύσκολη περίοδο. Πήρατε τις αποφάσεις που έπρεπε για τις επόμενες κινήσεις σας και μπορείτε πλέον να προχωρήσετε μπροστά. Ωστόσο υπάρχει έντονα ο κίνδυνος να ερωτευθείτε για μια ακόμη φορά το λάθος για σας άτομο. Επιτέλους θα πρέπει να ωριμάσετε και να θέστε νέα κριτήρια για τους επίδοξους ερωτικούς σας συντρόφους.

Υδροχόος

Η μέρας τρέφει την προσοχή σας στην μετάβαση από τη βαθιά ενδοσκόπηση και τη συναισθηματική ευαισθησία προς μια πιο ενεργή, κοινωνική και επαγγελματική εστίαση. Καταγράφεται μια αξιοσημείωτη αλλαγή στην ενέργεια, η οποία μεταβαίνει από την ήσυχη σκέψη στην δυναμική δράση και την επιδίωξη μακροπρόθεσμων κερδών. Είναι σημαντικό να ενεργείτε με προσοχή κατά τη διάρκεια αυτής της μετατόπισης, εξισορροπώντας την αυξανόμενη αυτοπεποίθησή σας με την ωριμότητα και τη σαφή επικοινωνία.

Ιχθείς

Καθυστερήσεις και εμπόδια θα έχετε να αντιμετωπίσετε, κάτι που θα φέρει το νευρικό σας σύστημα στα άκρα! Προσπαθήστε να μείνετε επικεντρωμένοι στους στόχους σας και όλα θα πάνε καλά. Ο έντονος ρυθμός της καθημερινότητας σας, όχι μόνο σας έχει εξαντλήσει αλλά έχει θολώσει και την κρίση σας, με συνέπεια να κινδυνεύετε να πάρετε λανθασμένες αποφάσεις. Καιρός να χαλαρώσετε λίγο…