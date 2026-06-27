Τι λένε τα ζώδια για την Κυριακή 28 Ιουνίου 2026.

(Σελήνη στον Τοξότη – σε γέμιση)

(Διέλευση Άρη στους Διδύμους)

Κριός

Υπάρχει το ενδεχόμενο να αντιμετωπίσετε προκλήσεις κατά την διάρκεια της μέρες, τις οποίες θα πρέπει να αντιμετωπίσετε με άμεσο και δυναμικό τρόπο. Σε ένα εναλλακτικό σενάριο, κάποιοι μεταξύ σας μπορεί να κληθείτε να υπερασπιστείτε τις απόψεις ή τις πεποιθήσεις σας, κάτι που δεν θα είναι εύκολο, εάν είστε δογματικοί σε ορισμένα ζητήματα.

Ταύρος

Το συναίσθημα της μοναξιάς ή της ελαφριάς κατάθλιψης υποχωρεί σήμερα σημαντικά και ατενίζετε την μέρα σας με μια νέα ανεβασμένη ψυχολογία. Σήμερα μπορεί να γίνετε αποδέκτης πολύς αγάπης, εάν το επιτρέψετε… Φροντίστε καλύτερα τον εαυτό σας με το διατρέφεστε καλύτερα, να κοιμόσασθε περισσότερο και να αθλείστε όσο γίνεται περισσότερο.

Δίδυμοι

Είναι μια μέρα που θα σας κάνει αισιόδοξους, ίσως και περήφανους, σίγουρα όμως πληθωρικούς και υπερβολικούς. Και λόγω της υπερβολής ή της αμέλειας σας, τα όσα θετικά θα μπορούσε να μας φέρει το θετικό πλανητικό σκηνικό θα εξανεμιστούν. Καλό θα ήταν να κάνετε πολύ προσεκτικό χειρισμό κυρίως των οικονομικών σας τις μέρες αυτές, γιατί θα ξοδέψετε πολλά χρήματα σε ανώφελες δαπάνες.

Καρκίνος

Η μέρα θα στρέψει για το ζώδιο σας το ενδιαφέρον στον τομέα των σχέσεων. Αναμένονται πολλά γεγονότα, που θα σας αναγκάσουν να ανοίξετε τα μάτια και να αποδεχτείτε αυτό που συμβαίνει γύρω σας. Πολλές συναντήσεις προβλέπονται, καθώς και καινούργιες γνωριμίες, κάποιες από τις οποίες ενδεχομένως να βοηθήσουν στην πνευματική σας εξέλιξη.

Λέων

Η σημερινή ημέρα δίνει έμφαση σε μια ισχυρή ώθηση προς την επαγγελματική αναγνώριση, την κοινωνική δικτύωση και την πνευματική ανάπτυξη. Ενώ οι ευκαιρίες για κέρδη και ορατότητα στην καριέρα είναι υψηλές, υπάρχει μια επαναλαμβανόμενη ανάγκη να διαχειρίζεστε τις κρυφές πιέσεις και να διατηρείτε τη σαφήνεια στην επικοινωνία. Η επιτυχία σήμερα εξαρτάται από την εξισορρόπηση των δημόσιων φιλοδοξιών σας με συναισθηματική υπομονή και προσεκτική λήψη αποφάσεων.

Παρθένος

Η μέρα αναμένεται να φέρει οξύνοια, αποφασιστικότητα και ενθουσιασμό. Υπάρχει μια επιθετική σε στιγμές, που μπορεί να οδηγήσει σε εκρήξεις ή αντιπαραθέσεις, αλλά αυτές δεν έχουν διάρκεια. Ίσως όμως να αντιμετωπίσετε εχθρική στάση από τους γύρω σας, που όμως με την οξύνοια σας θα μπορέσετε να την αμβλύνετε.

Ζυγός

Ένταση καταγράφεται στον επαγγελματικό σας χώρο, αυτό όμως δεν σας αγγίζει άμεσα, εκτός και αν αναμειχθείτε. Καλύτερα κρατήστε την άποψη σας για τον εαυτό σας και μείνετε μακριά από διαπληκτισμούς. Θα κερδίσετε την εκτίμηση και επιβράβευση των συνεργατών ή των συναδέλφων σας για έναν χειρισμό σας σε εργασιακό επίπεδο. Κάποιοι όμως δεν δουν με καλό μάτι την επιτυχία σας αυτή…

Σκορπιός

Η μέρα θα φέρει εύνοια στην καριέρα σας και θα σας επιτρέψει να πραγματοποιήσετε τα σχέδια σας γρήγορα. Απροσδόκητες καταστάσεις θα σας ωθήσουν να πετύχετε σημαντικά επιτεύγματα. Ιδέες που είχατε εδώ και καιρό θα αρχίσουν να λαμβάνουν σάρκα και οστά. Αλλάζουν επίσης οι απόψεις σας πάνω σε πολλά πράγματα.

Τοξότης

Μην πειραματίζεστε με την υγεία σας και χρησιμοποιείτε γιατροσόφια που δεν ξέρετε τι αποτελέσματα θα μπορούσαν να έχουν στον οργανισμό σας και στην υγεία σας μακροχρόνια. Και η κλασσική ιατρική κάνει δουλειά… Οι αισθηματική σας σχέση θα σας προβληματίσει και θα απαιτήσει την προσοχή σας κατά την διάρκεια της μέρας. Χρειάζεται πολύ μεγαλύτερη προσπάθεια από την πλευρά σας για να παραμείνει μια σχέση βιώσιμη και λειτουργική…

Αιγόκερως

Η μέρα θα φέρει έντονο πάθος και θα σας δώσει την ευκαιρία να ασχοληθείτε με οτιδήποτε σας εκστασιάζει. Είναι ιδανικές οι συνθήκες να αφιερώσετε κάποιες ώρες στην μελέτη ή στο διάβασμα, ικανοποιώντας την βαθύτερη ανάγκη σας για μάθηση και προσωπική ανάπτυξη. Και στο επαγγελματικό περιβάλλον θα σας βοηθήσει η συμβατή με σας φλογερή ενέργεια της μέρας να διαχειριστείτε τα ζητήματα που θα ενσκήψουν με αποτελεσματικό τρόπο.

Υδροχόος

Θα υπάρξουν ερωτικά ενδιαφέροντα στην σημερινή μέρα που θα σας αποσπάσουν την προσοχή από άλλες υποχρεώσεις. Και επειδή πέφτετε συνήθως με τα μούτρα όταν πρόκειται για θέματα ερωτικής φύσης, φροντίστε να έχετε ξεκάθαρη άποψη για το τι θέλετε. Προσπαθήστε ωστόσο να μην παραμελήσετε τα καθήκοντα σας ή να μην κάνετε λάθη και παραλήψεις στην δουλειά.

Ιχθείς

Καλλιτεχνικές ανησυχίες και ενδιαφέροντα απομακρύνουν την σκέψη και την προσοχή σας από την πεζή και πολλές φορές θλιβερή πραγματικότητα και σας ταξιδεύουν σε άλλους κόσμους. Για να μπορέστε να βγείτε οριστικά από ένα ατέρμονα κύκλο στασιμότητας θα πρέπει να κάνετε κάποια νέα βήματα, ίσως προς διαφορετική κατεύθυνση. Εξετάστε κάθε ενδεχόμενο και ίσως κάπου κοντά να βρίσκεται μια κρυμμένη ευκαιρία.