Αμφιλοχία: 80χρονος κατέρρευσε στην παραλία

Αισθάνθηκε έντονη αδιαθεσία λίγο πριν μπει στη θάλασσα
Τραγική κατάληξη είχε το πρωινό της Παρασκευής για έναν ηλικιωμένο άνδρα στην παραλία Αράπης, στο Λουτρό Αμφιλοχίας.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες, 80χρονος, κάτοικος Λουτρού, αισθάνθηκε έντονη αδιαθεσία λίγο πριν εισέλθει στη θάλασσα και κατέρρευσε στην παραλία, γράφει το emaistros.gr.
Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο τον παρέλαβε και τον μετέφερε άμεσα στο Κέντρο Υγείας Αμφιλοχίας. Παρά τις προσπάθειες που ακολούθησαν, οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό του.
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