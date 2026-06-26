Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς το Σάββατο- «Πορτοκαλί» συναγερμός στην Αχαΐα

Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 4) προβλέπεται για αύριο, Σάββατο, σε περιοχές της χώρας, σύμφωνα με τον σχετικό χάρτη που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Ο «πορτοκαλί» συναγερμός αφορά τις παρακάτω περιοχές:

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="el" dir="ltr">Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου για αύριο Σάββατο 27/06<br><br>? Πολύ υψηλός κίνδυνος 4️⃣ σε:<br><br> <a href="https://x.com/hashtag/%CE%91%CF%84%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#Αττική</a> & <a href="https://x.com/hashtag/%CE%9A%CF%8D%CE%B8%CE%B7%CF%81%CE%B1?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#Κύθηρα</a><br><br> <a href="https://x.com/hashtag/%CE%95%CF%8D%CE%B2%CE%BF%CE%B9%CE%B1?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#Εύβοια</a> <a href="https://x.com/hashtag/%CE%A3%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#Σκύρο</a> <a href="https://x.com/hashtag/%CE%92%CE%BF%CE%B9%CF%89%CF%84%CE%AF%CE%B1?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#Βοιωτία</a><br><br> <a href="https://x.com/hashtag/%CE%91%CF%81%CE%B3%CE%BF%CE%BB%CE%AF%CE%B4%CE%B1?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#Αργολίδα</a> <a href="https://x.com/hashtag/%CE%9A%CE%BF%CF%81%CE%B9%CE%BD%CE%B8%CE%AF%CE%B1?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#Κορινθία</a> <a href="https://x.com/hashtag/%CE%9B%CE%B1%CE%BA%CF%89%CE%BD%CE%AF%CE%B1?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#Λακωνία</a><br><br> <a href="https://x.com/hashtag/%CE%9B%CE%AD%CF%83%CE%B2%CE%BF?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#Λέσβο</a> <a href="https://x.com/hashtag/%CE%A7%CE%AF%CE%BF?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#Χίο</a> <a href="https://x.com/hashtag/%CE%99%CE%BA%CE%B1%CF%81%CE%AF%CE%B1?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#Ικαρία</a><br><br> περιοχές <a href="https://x.com/hashtag/%CE%A6%CE%B8%CE%B9%CF%8E%CF%84%CE%B9%CE%B4%CE%B1?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#Φθιώτιδα</a> <a href="https://x.com/hashtag/%CE%A6%CF%89%CE%BA%CE%AF%CE%B4%CE%B1?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#Φωκίδα</a> <a href="https://x.com/hashtag/%CE%91%CF%87%CE%B1%CE%90%CE%B1?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#Αχαΐα</a> <a href="https://x.com/hashtag/%CE%97%CE%BB%CE%B5%CE%AF%CE%B1?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#Ηλεία</a> <a href="https://x.com/hashtag/%CE%9C%CE%B5%CF%83%CF%83%CE%B7%CE%BD%CE%AF%CE%B1?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#Μεσσηνία</a> <a href="https://x.com/hashtag/%CE%91%CF%81%CE%BA%CE%B1%CE%B4%CE%AF%CE%B1?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#Αρκαδία</a><br><br>? Υψηλός κίνδυνος 3️⃣… <a href="https://t.co/DFyZSqnY2i">pic.twitter.com/DFyZSqnY2i</a></p>— Civil Protection GR (@CivPro_GR) <a href="https://x.com/CivPro_GR/status/2070445966675542186?ref_src=twsrc%5Etfw">June 26, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, όπως σημειώνεται σε σχετική ανακοίνωση, έχει ενημερώσει τις αρμόδιες υπηρεσιακά εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες, καθώς και τις περιφέρειες και τους δήμους των ανωτέρω περιοχών, ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα πολιτικής προστασίας προκειμένου να αντιμετωπίσουν άμεσα τυχόν επεισόδια πυρκαγιών.

Συστάσεις προς τους πολίτες

Παράλληλα, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας συνιστά στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν ενέργειες στην ύπαιθρο που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά από αμέλεια, όπως το κάψιμο ξερών χόρτων και κλαδιών ή υπολειμμάτων καθαρισμού, η χρήση μηχανημάτων που προκαλούν σπινθήρες όπως δισκοπρίονα, συσκευές συγκόλλησης, η χρήση υπαίθριων ψησταριών, το κάπνισμα μελισσών, η ρίψη αναμμένων τσιγάρων, κ.α.

Επίσης, υπενθυμίζεται ότι κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου απαγορεύεται η καύση των αγρών.

Σε περίπτωση που αντιληφθούν πυρκαγιά, οι πολίτες παρακαλούνται να ειδοποιήσουν αμέσως την Πυροσβεστική Υπηρεσία στον αριθμό κλήσης 199.