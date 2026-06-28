Έρχονται νέα vouchers για φθηνές διακοπές χωρίς εισοδηματικά κριτήρια - Όλες οι λεπτομέρειες

Το επόμενο διάστημα θα «τρέξει» ένα νέο πρόγραμμα για φθηνές διακοπές, στο πλαίσιο του οποίου θα χορηγηθούν vouchers (άυλες ψηφιακές χρεωστικές κάρτες) ύψους 200 ευρώ σε πολίτες χωρίς εισοδηματικά κριτήρια.

Πρόκειται για το πρόγραμμα Thessaly Pass 2026 το οποίο φαίνεται πως θα υλοποιηθεί με τη συνεργασία των υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Εσωτερικών, Τουρισμού, Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και το οποίο αναμένεται να αφορά τις περιοχές του Δήμου Ζαγοράς – Μουρεσίου, του Δήμου Νοτίου Πηλίου και του Δήμου Βόλου.

«Αποφασίστηκε να συνεχιστεί το πρόγραμμα Thessaly Pass και την φετινή χρονιά και μάλιστα με αυξημένο ποσό το οποίο θα φτάσει τα 200 ευρώ ανά ενίσχυση το voucher.Τις επόμενες ημέρες θα γίνουν οι σχετικές κανονιστικές πράξεις, προκειμένου να ανοίξει η πλατφόρμα για τις αιτήσεις », όπως γνωστοποίησε ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας στη Μαγνησία. Χρήστος Τριαντόπουλος.

Και πρόσθεσε πως, το πρόγραμμα θα αφορά την περίοδο Σεπτέμβριο -Δεκέμβρη του 2026.

Τα χαρακτηριστικά του προγράμματος

Σύμφωνα με τα έως τώρα δεδομένα, τα βασικά χαρακτηριστικά του προγράμματος Thessaly Pass 2026 αναμένεται να είναι τα εξής:

Οι δικαιούχοι

Δικαιούχοι φαίνεται πως θα είναι όλα τα ενήλικα φυσικά πρόσωπα άγαμα ή έγγαμα ή σε κατάσταση χηρείας ή πρόσωπα που έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης, τα οποία είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδος, με βάση την τελευταία εκκαθαρισμένη δήλωση φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων για το φορολογικό έτος 2024.

Ειδικά για τους έγγαμους ή τα πρόσωπα που έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης, δικαιούχος είναι ο υπόχρεος σε υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος σε περίπτωση χωριστής δήλωσης.

«Ωφελούμενοι» του δικαιούχου

Ωφελούμενοι» του δικαιούχου εκτιμάται πως θα είναι:

τα ενήλικα τέκνα του δικαιούχου που δηλώνονται ως εξαρτώμενα μέλη στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων για το φορολογικό έτος 2024 και

ο/η σύζυγος του δικαιούχου ή το πρόσωπο που έχει συνάψει σύμφωνο συμβίωσης με αυτόν.

Σε περιπτώσεις συζύγων, προσώπων που έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης ή τέκνων που αμφότεροι είναι δικαιούχοι του προγράμματος, ο ένας θα εκλαμβάνεται ως ωφελούμενος του άλλου.

Ποιοι μένουν εκτός

Δεν προβλέπεται να συμπεριληφθούν στο πρόγραμμα:

Οι δικαιούχοι του προγράμματος Κοινωνικού Τουρισμού περιόδου 2026-2027 της ΔΥΠΑ.

Οι επιλεγέντες ως δικαιούχοι – ωφελούμενοι συναφούς παροχής από οποιονδήποτε άλλο φορέα για την ίδια χρονική περίοδο.

Όσοι δικαιούχοι έχουν οι ίδιοι ή οι ωφελούμενοί τους ως κύρια κατοικία στον επιλεγμένο προορισμό, όπως αυτή προκύπτει από τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων για το φορολογικό έτος 2024.

Οι φάσεις του προγράμματος

Το πρόγραμμα θα χωρίζεται σε δύο φάσεις:

Σεπτέμβρη-Οκτώβρη 2026. Το ποσό του voucher θα ανέρχεται στα 200 ευρώ.

Νοέμβρη-Δεκέμβρη 2026: Το ποσό του voucher θα είναι στα 200 ευρώ.

Οι αιτήσεις

Δύο αναμένεται να είναι οι τρόποι υποβολής αιτήσεων συμμετοχής στο πρόγραμμα. Ειδικότερα:

Πρώτος τρόπος: Μέσω του vouchers.gov.gr

Οι αιτήσεις για το Thessaly Pass 2026 θα υποβάλλονται στο vouchers.gov.gr με τους κωδικούς TaxisΝet και οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει:

να συμπληρώσουν τα στοιχεία επικοινωνίας (διεύθυνση email και κινητό τηλέφωνο), τα οποία μετά θα πρέπει να επιβεβαιώσουν,

να επιλέξουν προορισμό και χρονική φάση,

να δηλώσουν υπεύθυνα ότι πληρούν τα κριτήρια συμμετοχής.

Δεύτερος τρόπος: Μέσω ΚΕΠ.

Εναλλακτικά, οι αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν και στα ΚΕΠ.

Η χρήση της άυλης ψηφιακής χρεωστικής κάρτας

Το voucher των 200 ευρώ που προβλέπεται να είναι σε μορφή άυλης ψηφιακής χρεωστικής κάρτας, φαίνεται πως θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε:

τοπική μεταφορά,

εστίαση

και διαμονή στους δήμους Ζαγοράς – Μουρεσίου, του Νοτίου Πηλίου και Βόλου.