Ποια είναι τα επαγγέλματα με τη μεγαλύτερη ζήτηση - Ποια θα πρωταγωνιστήσουν έως το 2035

Η αγορά εργασίας έχει αλλάξει και θα συνεχίζει να αλλάζει τα επόμενα χρόνια, ελέω φυσικά και της Τεχνητής Νοημοσύνης, και αναμένεται να αναδειχθούν επαγγέλματα, ανταποκρινόμενα στις ανάγκες της σύγχρονης κοινωνίας και οικονομίας.

Επαγγέλματα που συνδυάζουν τεχνολογία, ανθρώπινη επικοινωνία και εξειδικευμένη γνώση, αλλά και «διαφορετικά» τύπου επαγγέλματα, όπως κομμωτές, αισθητικοί, οδηγοί και φροντιστές ηλικιωμένων.

Ειδικότερα, αναφέρουμε τα εξής επαγγέλματα που θα έχουν μεγάλη ζήτηση:

Επαγγέλματα Τεχνολογίας και Τεχνητής Νοημοσύνης (όπως Software Developer, Data Analyst / Data Scientist, Ειδικός Τεχνητής Νοημοσύνης, Μηχανικός Πληροφοριακών Συστημάτων, Prompt Engineer).

Επαγγέλματα Υγείας και Βιοεπιστημών (όπως Ιατροί διαφόρων ειδικοτήτων, Νοσηλευτές, Βιοϊατρικοί επιστήμονες, Φυσικοθεραπευτές, Ειδικοί ψυχικής υγείας).

Πράσινα επαγγέλματα και Ενέργεια. Ειδικότερα, τομείς με ανάπτυξη:

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

Περιβαλλοντική μηχανική

Διαχείριση ενέργειας

Βιώσιμες κατασκευές

Κυκλική οικονομία.

Επίσης, θα αναδειχθούν επαγγέλματα Εκπαίδευσης και Ψυχολογίας και Επαγγέλματα Οικονομίας και Διοίκησης.

Σημαντική προοπτική παρουσιάζουν:

Εκπαιδευτικοί νέων τεχνολογιών

Ειδικοί ειδικής αγωγής

Ψυχολόγοι

Σύμβουλοι επαγγελματικού προσανατολισμού

Καθώς και τα επαγγέλματα Οικονομίας και Διοίκησης

Δηλαδή, οι επιχειρήσεις ψάχνουν:

Digital Marketing Specialists

Οικονομικοί αναλυτές

Project Managers

Σύμβουλοι επιχειρήσεων

Ειδικοί e-commerce.

Tα στοιχεία της Eurostat

Εν τω μεταξύ, σύμφωνα με τα πρόσφατα εποχικά διορθωμένα στοιχεία της Eurostat, τον περασμένο Απρίλιο, που αφορούσαν το τέταρτο τρίμηνο του 2025, τέσσερις είναι οι κλάδοι με τη μεγαλύτερη ζήτηση στην Ελλάδα. Ποια είναι αυτοί; Η Εκπαίδευση, η Διοίκηση και Άμυνα, η Υγεία και Κοινωνική Μέρισμα και η Μεταποίηση.

Κομμωτές, αισθητικοί, οδηγοί και φροντιστές ηλικιωμένων

Η έρευνα του Eurofound και του Ευρωπαϊκού Κέντρου για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης (Cedefop) στα τέλη του 2025, έδειξε πως οι τομείς της ενέργειας, της υγείας, ο κατασκευαστικός κλάδος και ο χώρος της Τεχνολογίας, έρχονται πρώτοι στα επαγγέλματα που θα ανθίσουν τα επόμενα χρόνια, ενώ τη μεγαλύτερη ζήτηση, τα προσεχή έτη, θα έχουν τα επαγγέλματα τα σχετικά με την παροχή προσωπικών υπηρεσιών, όπως κομμωτές, αισθητικοί, οι οδηγοί και οι φροντιστές ηλικιωμένων. Αυτό είχε τονίσει ο Κωστής Κατσανέβας, Σύμβουλος Επαγγελματικού Προσανατολισμού.

Αναλυτική λίστα

Ας δούμε όμως, την αναλυτική λίστα με τα επαγγέλματα του μέλλοντος, διά στόματος (και) του υφυπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Κώστα Καραγκούνη, τον περασμένο Ιούλιο.

Οι τομείς με ζήτηση και προοπτική:

Τεχνολογία και ψηφιακή καινοτομία

Ειδικοί στην Τεχνητή Νοημοσύνη

Μηχανικοί ρομποτικής

Αναλυτές δεδομένων

Ειδικοί κυβερνοασφάλειας

Πράσινη Ανάπτυξη

Μηχανικοί ΑΠΕ

Τεχνικοί ηλιακής και αιολικής ενέργειας

Ειδικοί κυκλικής οικονομίας.

Υγειονομική περίθαλψη & κοινωνικές υπηρεσίες

Επαγγελματίες ψυχικής υγείας

Ειδικοί υγειονομικής τεχνολογίας

Τουρισμός & αγροδιατροφή

Ειδικευμένα στελέχη τουρισμού

Ειδικοί στη βιομηχανία τροφίμων,

Ποια θα πρωταγωνιστήσουν έως το 2035

Όπως είχε τονίσει εξάλλου, ο Γενικός Διευθυντής Εργασιακών Σχέσεων Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Κωνσταντίνος Αγραπιδάς υπάρχουν νέα, καινοτόμα επαγγέλματα που έχουν κάνει την εμφάνισή τους και θα κυριαρχήσουν έως το 2035.

Πιο συγκεκριμένα, πρόκειται για:

Εργαζόμενους προσωπικών υπηρεσιών

Πωλήσεις

Γενικοί και πληκτρογραφικοί υπάλληλοι

Οδηγοί και χειριστές Κινητών Εγκαταστάσεων

Επαγγελματίες Διδασκαλίας

Επαγγελματίες Υγείας

Επαγγελματίες επιχειρήσεων και διοίκησης

Νομικοί, κοινωνικοί – πολιτιστικοί επαγγελματίες

Επαγγελματίες επιστήμης/ μηχανικής

Εργαζόμενοι προσωπικής φροντίδας.

Σημαντική κινητικότητα στην αγορά εργασίας κατέγραψε και η έρευνα του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών το 2025. Όσον αφορά τα επαγγελματικά πεδία ενδιαφέροντος, το 46% στοχεύει σε θέσεις υπαλλήλου γραφείου, το 22% στον τομέα του Ανθρώπινου Δυναμικού (HR) και το 19% στον τομέα των Πωλήσεων. Επιστήμη Δεδομένων (Data Science) και τα Μεγάλα Δεδομένα (Big Data) είναι από τους πιο δυναμικούς και περιζήτητους τομείς στην Τεχνολογία Πληροφοριών και Επικοινωνιών.

Σημειώνεται, τέλος, ότι πέντε βασικοί τομείς καταγράφουν μέσες αποδοχές άνω των 2.000 ευρώ, σημαντικά υψηλότερες από τον μέσο μισθό των 1.516 ευρώ. Συγκεκριμένα, προηγούνται τα χρηματοοικονομικά με 2.940 ευρώ, ενώ ακολουθούν, η ενέργεια με 2.613 ευρώ, η πληροφορική και οι συμβουλευτικές υπηρεσίες με 2.324 ευρώ, η έρευνα και ανάπτυξη με 2.175 ευρώ και η φαρμακοβιομηχανία με 2.108 ευρώ