Πάτρα: Ένα μήνυμα ανησύχησε τη μητέρα, η εφαρμογή έδωσε το στίγμα- Έτσι βρέθηκε 12χρονη

Η εφαρμογή εντοπισμού που είχε εγκαταστήσει μια μητέρα στο κινητό της κόρης της αποδείχθηκε σωτήρια για μια 12χρονη, που εξαφανίστηκε την Κυριακή 21 Ιουνίου από τα Εξάρχεια και εντοπίστηκε ώρες αργότερα στην Πάτρα, μαζί με έναν 23χρονο άνδρα.

Η μητέρα της ανήλικης αντιλήφθηκε την εξαφάνισή της από το κλείσιμο της πόρτας. Όταν τα τηλεφωνήματά της έμεναν αναπάντητα και έλαβε ένα ύποπτο μήνυμα -«Είμαι καλά εδώ, μην ανησυχείς μαμά»- έσπευσε αμέσως στις αρχές. Εκεί αποκάλυψε ότι η κόρη της επικοινωνούσε εδώ και έναν χρόνο μέσω Snapchat με έναν άνδρα που τον έλεγαν Γιώργο.

Καθοριστικό ρόλο στον εντοπισμό της έπαιξε η εφαρμογή «Family Link», η οποία έδωσε στίγμα τοποθεσίας και οδήγησε τους αστυνομικούς να κινητοποιήσουν άμεσα τις αρχές της Αχαΐας. Το παιδί βρέθηκε στην είσοδο πολυκατοικίας στην Πάτρα, όπου ο 23χρονος συνελήφθη επί τόπου. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο πατριός του είναι αυτός που παρέλαβε την ανήλικη από τα Εξάρχεια και την μετέφερε με ΚΤΕΛ στην Πάτρα — αναζητείται από τις αρχές για τον ρόλο του στην υπόθεση.

Στο κινητό του 23χρονου βρέθηκαν άσεμνες φωτογραφίες της 12χρονης καθώς και άλλων ανηλίκων, γεγονός που προσδίδει στην υπόθεση ιδιαίτερα σοβαρές διαστάσεις. Η συσκευή παραδόθηκε στα εγκληματολογικά εργαστήρια, με όλα τα ενδεχόμενα να παραμένουν ανοιχτά.