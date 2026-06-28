Βάλε μπροστά τη μηχανή: 5 ελληνικά road trips που θα λατρέψεις

Η χώρα μας είναι φτιαγμένη για εξερεύνηση, με μικρές ή μεγαλύτερες παρέες.

Είτε ζευγαράτοι, είτε με οικογένεια, είτε με φίλους μας καλεί να την ανακαλύψουμε. Πέρα από τις πολυσύχναστες παραλίες και τα κοσμοπολίτικα θέρετρα, η πραγματική της μαγεία κρύβεται στις εναλλαγές του τοπίου: εκεί που το απέραντο γαλάζιο συναντά τους απόκρημνους ορεινούς όγκους και η ιστορία ξεπροβάλλει σε κάθε στροφή του δρόμου.

Για αυτό, αν ψάχνετε την επόμενη ταξιδιωτική σας περιπέτεια, φορέστε ζώνη ή κράνος. Σας προτείνουμε 5 κορυφαίες διαδρομές στην ηπειρωτική και νησιωτική Ελλάδα που προσφέρουν την απόλυτη αίσθηση ελευθερίας.

Η κλασική αξία: Γύρος της Μάνης (Πελοπόννησος)

Η διαδρομή: Καλαμάτα – Καρδαμύλη – Οίτυλο – Αρεόπολη – Γερολιμένας – Βάθεια – Ταίναρο.

Όσοι έχετε πάει γνωρίζετε, όσοι πάλι δεν έχετε επισκεφτεί αυτή τη γωνιά της Πελοποννήσου ήρθε η ώρα να το κάνετε. Η άγρια, πέτρινη ομορφιά της λακωνικής και μεσσηνιακής Μάνης καθηλώνει τον οδηγό από τα πρώτα χιλιόμετρα. Το τοπίο αλλάζει από τους καταπράσινους ελαιώνες σε ένα σχεδόν απόκοσμο, γυμνό και γεμάτο πυργόσπιτα σκηνικό.

Στάση που αξίζει: στην καρδιά της Λακωνικής Μάνης θα βρείτε τη Βάθεια. Ο καστροοικισμός-φάντασμα που στέκει αγέρωχος πάνω στον λόφο. Λίγο πιο κάτω, κάντε μια στάση στο νοτιότερο άκρο της ηπειρωτικής Ελλάδας και της Βαλκανικής χερσονήσου, το Ακρωτήριο Ταίναρο για να περπατήσετε μέχρι τον φάρο, εκεί όπου οι αρχαίοι πίστευαν ότι βρίσκονταν οι Πύλες του Άδη.

Highlight για φαγητό: Φρέσκο ψάρι στο γραφικό Λιμένι, εκεί που τα τραπέζια ακουμπούν κυριολεκτικά πάνω στο κύμα.

Στα σύννεφα της Πίνδου: Από τα Μετέωρα στα Ζαγοροχώρια (Θεσσαλία & Ήπειρος)

Η διαδρομή: Καλαμπάκα – Μέτσοβο – Ιωάννινα – Κεντρικό Ζαγόρι.

Καλοκαίρι δεν σημαίνει μόνο θάλασσα. Μια διαδρομή που συνδυάζει το δέος της φύσης με την παραδοσιακή αρχιτεκτονική για πιο δροσερές διαδρομές, ειδικότερα όταν ο υδράργυρος χτυπάει κόκκινο. Ξεκινώντας από τους μοναδικούς γεωλογικούς σχηματισμούς των Μετεώρων, ανηφορίζετε προς την οροσειρά της Πίνδου.

Στάση που αξίζει: Μέτσοβο. Ιδανικό σημείο για να ξεμουδιάσετε, να αναπνεύσετε καθαρό βουνίσιο αέρα και να δοκιμάσετε τοπικά τυριά (το απίθανο μετσοβόνε).

Το κρυφό διαμάντι: Το εντυπωσιακό μονότοξο Γεφύρι του Κόκκορη στο Ζαγόρι. Τα πέτρινα τοξωτά γεφύρια της περιοχής είναι αριστουργήματα λαϊκής αρχιτεκτονικής και η στάση για φωτογραφία εδώ είναι επιβεβλημένη.

Η μακεδονική Ριβιέρα: Από τη Θεσσαλονίκη στο Παγγαίο και την Καβάλα (Μακεδονία)

Η διαδρομή: Θεσσαλονίκη – Αμφίπολη – Μουσθένη (Παγγαίο) – Καβάλα.

Η Ελλάδα δεν είναι μόνο τα νησιά της και ο βορράς το αποδεικνύει. Μια διαδρομή που παντρεύει την αρχαιολογία, την οινογνωσία και την ομορφιά των βορειοελλαδίτικων ακτών με αμμουδερές και κρυστάλλινα νερά.

Στάση που αξίζει: Αρχαιολογικός Χώρος Φιλίππων & Καβάλα. Η Καβάλα, χτισμένη αμφιθεατρικά, προσφέρει μια μοναδική αύρα με το Ιμαρέτ και τις Καμάρες (το παλιό υδραγωγείο).

Road–trip tip: Κάντε μια παράκαμψη στους πρόποδες του Παγγαίου όρους, στα γραφικά χωριά όπως η Μουσθένη, το άγνωστο «Πήλιο της Καβάλας» με τα τοξωτά γεφύρια, τα αρχοντικά και τις βρύσες με κρυστάλλινα νερά. Για τους λάτρεις του κρασιού, στην περιοχή θα ανακαλύψετε μερικά από τα καλύτερα οινοποιεία της Βόρειας Ελλάδας.

Νησιωτικό Road Trip: Διασχίζοντας την Κρήτη

Η διαδρομή: Χανιά – Φαράγγι Τοπολίων – Ελαφονήσι – Παλαιόχωρα.

Η λεβεντογέννα Κρήτη είναι το ιδανικό νησί για οδικό τουρισμό λόγω του μεγέθους και των μεγάλων αντιθέσεών της: παραλιακά και ορεινά χωριά, φαράγγια, βουνά και πεδιάδες (θα βρείτε τις ομορφιές όλου του κόσμου σε ένα νησί). Αυτή η διαδρομή σας μεταφέρει από την κοσμοπολίτικη ατμόσφαιρα των Χανίων στην άγρια ομορφιά του Λιβυκού Πελάγους.

Στάση που αξίζει: Το χωριό Μηλιά στη δυτική Κρήτη. Ένας μεσαιωνικός οικισμός του 15ου αιώνα, πλέον και οικολογικός, μέσα στο πράσινο, όπου μπορείτε να κάνετε στάση για αυθεντικό κρητικό φαγητό (μην φύγετε αν δεν δοκιμάσετε αντικριστό και τσιγαριστό).

Η ανταμοιβή: Η κατάληξη στο Ελαφονήσι, στο νότιο Κρητικό πέλαγος, με τη ροζ άμμο ή στην πιο εναλλακτική Παλαιόχωρα για βουτιές σε πεντακάθαρα, βαθιά νερά.

Ένα κυκλαδίτικο Road Trip: Η γοητεία της Νάξου (Κυκλάδες)

Η διαδρομή: Χώρα Νάξου – Χαλκί – Φιλώτι – Απείρανθος – Μουτσούνα.

Αν πιστεύετε ότι road trip γίνεται μόνο στην ηπειρωτική χώρα, η Νάξος θα σας διαψεύσει. Το μεγαλύτερο νησί των Κυκλάδων διαθέτει ένα εξαιρετικό οδικό δίκτυο που διασχίζει την ορεινή, καταπράσινη ενδοχώρα του.

Στάση που αξίζει: Απείρανθος ή αλλιώς το στολίδι της Νάξου. Το «μαρμάρινο χωριό» με τα στενά καλντερίμια, την σχεδόν ανέπαφη αρχιτεκτονική της μορφή από την εποχή της Ενετοκρατίας και την ξεχωριστή ντοπιολαλιά που θυμίζει Κρήτη (…και που χάριν ιστορίας να σας πούμε ότι ήταν το χωριό του Μανώλη Γλέζου), αξίζει να μπει στο βιβλίο των αναμνήσεών σας.

Η διαδρομή: Η κατάβαση από την Απείρανθο προς το επίνειό της, το γραφικό ψαροχώρι Μουτσούνα, προσφέρει συγκλονιστική θέα στις Μικρές Κυκλάδες, περνώντας δίπλα από τα παλιά, ιστορικά μεταλλεία σμύριδας.

Αυτές είναι μερικές διαδρομές στην όμορφη Ελλάδα. Πριν ξεκινήσετε κάντε τον απαραίτητο έλεγχο καθώς οι ορεινοί δρόμοι της Ελλάδας (π.χ. στη Μάνη ή την Πίνδο) έχουν στροφές και απαιτούν καλά λάστιχα και φρένα. Όσο για την τοπική γαστρονομία, μην διστάσετε να σταματήσετε σε καφενεία χωριών που δεν βρίσκονται στους τουριστικούς οδηγούς. Εκεί άλλωστε κρύβονται οι καλύτεροι μεζέδες.

Το συμπέρασμα; Γεμίστε το ρεζερβουάρ, φτιάξτε την κατάλληλη playlist και αφήστε τον δρόμο να σας παρασύρει.

πηγή in.gr