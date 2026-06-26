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Λαμία: Ορκίστηκαν οι πρώτες γυναίκες εθελόντριες του Ελληνικού Στρατού

Λαμία: Ορκίστηκαν οι πρώτες γυναίκες εθε...

Παρουσιάστηκαν στο Κέντρο Εκπαίδευσης Υλικού Πολέμου (ΚΕΥΠ) Λαμίας στις αρχές Ιουνίου

Το πρωί της Παρασκευής ορκίστηκαν οι πρώτες γυναίκες εθελόντριες του ελληνικού στρατού, παρουσία του υφυπουργού Εθνικής Αμυνας, Θανάση Δαβάκη και του Αρχηγού ΓΕΣ Αντιστράτηγου, Γεώργιου Κωστίδη.

Υπενθυμίζεται πως οι πρώτες γυναίκες από τις 72 που κλήθηκαν να υπηρετήσουν τη θητεία τους ως εθελόντριες, παρουσιάστηκαν στο Κέντρο Εκπαίδευσης Υλικού Πολέμου (ΚΕΥΠ) Λαμίας στις αρχές Ιουνίου.

Οι 72 εθελόντριες θα παραμείνουν στον στρατό για δώδεκα μήνες, ανεξαρτήτως του αν υπηρετήσουν σε αστικά κέντρα ή στην παραμεθόριο. Στο ΚΕΥΠ Λαμίας θα παραμείνουν για το πρώτο στάδιο της θητείας τους, διάρκειας δέκα εβδομάδων, κατά το οποίο θα παρακολουθήσουν την αρχική εκπαίδευση και την εκπαίδευση μαχητή.

Στο δεύτερο στάδιο της θητείας τους, διάρκειας τεσσάρων εβδομάδων, θα λάβουν την ειδικότητά τους και στη συνέχεια θα μετατεθούν στις μονάδες όπου θα εκπαιδευθούν σε αντικείμενα επιχειρησιακής φύσεως.

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#tags Στρατός Ξηράς Γυναίκες
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