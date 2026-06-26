Λαμία: Ορκίστηκαν οι πρώτες γυναίκες εθελόντριες του Ελληνικού Στρατού

Το πρωί της Παρασκευής ορκίστηκαν οι πρώτες γυναίκες εθελόντριες του ελληνικού στρατού, παρουσία του υφυπουργού Εθνικής Αμυνας, Θανάση Δαβάκη και του Αρχηγού ΓΕΣ Αντιστράτηγου, Γεώργιου Κωστίδη.

Υπενθυμίζεται πως οι πρώτες γυναίκες από τις 72 που κλήθηκαν να υπηρετήσουν τη θητεία τους ως εθελόντριες, παρουσιάστηκαν στο Κέντρο Εκπαίδευσης Υλικού Πολέμου (ΚΕΥΠ) Λαμίας στις αρχές Ιουνίου.