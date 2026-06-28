Οι πιο τυχερές μέρες του Ιουλίου 2026 - Τα ζώδια που θα ευνοηθούν

Γεμάτος ανατροπές και εκπλήξεις φαίνεται πως είναι ο Ιούλιος του 2026 με αστρολόγο, με 4 μάλιστα ζώδια να προσελκύουν αφθονία και τύχη.

Σύμφωνα με την αστρολόγο Τζένα Μέσμερ, ο Ιούλιος φέρνει απρόσμενες δυσκολίες αλλά και ευλογίες. Μάλιστα, για όσα ζώδια τα πράγματα εξελιχθούν θετικά, θα είναι πραγματικά εξαιρετικά.

Ας δούμε λοιπόν, τα 4 ζώδια που θα ευνοηθούν περισσότερο από τις πλανητικές επιρροές και θα προσελκύσουν αφθονία.

1. Λέων

Στις 13 Ιουνίου, η Αφροδίτη εισήλθε στο ζώδιό σας και θα παραμείνει εκεί έως τις 9 Ιουλίου. Παράλληλα, στις 30 Ιουνίου, ο Δίας περνά επίσης στον Λέοντα, όπου θα παραμείνει για τους επόμενους 13 μήνες. Έτσι, οι δύο πιο ευεργετικοί πλανήτες της αστρολογίας βρίσκονται στον πρώτο σας οίκο, που σχετίζεται με την προσωπικότητα και την εικόνα σας.

Από την άλλη, ο Δίας περνά από το ζώδιό σας μόνο μία φορά κάθε 12 χρόνια, γεγονός που σηματοδοτεί μια περίοδο προσωπικής ανάπτυξης, αφθονίας και νέων ευκαιριών. Αποπνέετε αυτοπεποίθηση, γεγονός που προσελκύει ανθρώπους και ευκαιρίες όπου κι αν βρίσκεστε. Η αυξημένη δημοτικότητά σας μπορεί να σας κάνει πιο τολμηρούς και να διευρύνει ακόμη περισσότερο την επιρροή σας.

Η Αφροδίτη ενισχύει τη γοητεία σας και σας χαρίζει μια επιπλέον ώθηση. Ιδιαίτερα κατά τις πρώτες εννέα ημέρες του Ιουλίου, θα αισθάνεστε γεμάτοι ενέργεια και τύχη. Αν υπάρχει κάτι που επιθυμείτε να πετύχετε, αυτή είναι η κατάλληλη στιγμή για να ξεκινήσετε την προετοιμασία. Ωστόσο, λόγω της ανάδρομης πορείας του Ερμή, δεν συνιστάται να αρχίσετε εντελώς νέα εγχειρήματα. Αντίθετα, είναι ιδανική περίοδος για σχεδιασμό και οργάνωση, ώστε να προχωρήσετε όταν ο Ερμής επανέλθει σε ορθή πορεία.

Όταν η Αφροδίτη εγκαταλείψει τον Λέοντα στις 9 Ιουλίου και περάσει στην Παρθένο, όπου θα παραμείνει έως τις 5 Αυγούστου, ενδέχεται να ευνοηθούν τα οικονομικά σας. Παράλληλα, μπορεί να ενισχυθεί η αυτοεκτίμησή σας. Είναι επίσης καλή περίοδος για να αποκτήσετε κάτι που σχετίζεται με την Αφροδίτη, όπως έργα τέχνης, ρούχα, μουσική, εισιτήρια για εκδηλώσεις ή οτιδήποτε σας προσφέρει χαρά και αισθητική απόλαυση.

Καθώς ο Ερμής είναι ανάδρομος για το μεγαλύτερο μέρος του μήνα, ίσως νιώσετε την ανάγκη να απομονωθείτε για λίγο. Ένα ήρεμο και γαλήνιο περιβάλλον θα σας βοηθήσει να σκεφτείτε καθαρά και να οργανώσετε τα επόμενα βήματά σας.

Τέλος, ο Άρης, ο πλανήτης της δράσης, εισέρχεται στους Διδύμους στις 28 Ιουνίου. Οι Δίδυμοι είναι συμβατό ζώδιο με τον Λέοντα και αυτή η διέλευση ενισχύει την κοινωνικότητά σας. Είναι πιθανό να περάσετε περισσότερο χρόνο με φίλους, ομάδες και νέες γνωριμίες, διευρύνοντας το δίκτυό σας.

2. Καρκίνος

Η Αφροδίτη θα βρίσκεται στον Λέοντα κατά τις πρώτες εννέα ημέρες του Ιουλίου, χαρίζοντάς σας οικονομική ενίσχυση και ενδυναμώνοντας την αυτοπεποίθηση και την αυτοεκτίμησή σας. Παράλληλα, ο Δίας, ο πλανήτης της τύχης, της ανάπτυξης και της αφθονίας, εισέρχεται στον Λέοντα στις 30 Ιουνίου, όπου θα παραμείνει έως τον Ιούλιο του 2027.

Η επόμενη χρονιά προμηνύεται ιδιαίτερα ευνοϊκή σε οικονομικό επίπεδο, με προοπτικές για υλική ευημερία. Είναι πιθανό να βρείτε μια νέα εργασία, να λάβετε προαγωγή ή να ανακαλύψετε έναν νέο τρόπο αύξησης των εισοδημάτων σας. Ο Δίας, που στην παραδοσιακή αστρολογία αποκαλείται συχνά «ο Μέγας Ευεργέτης», σας ενθαρρύνει να στρέψετε την προσοχή σας στη συνολική βελτίωση της ζωής σας. Παράλληλα, ίσως επανεξετάσετε τη σχέση σας με τα χρήματα, αποκτώντας μεγαλύτερη οικονομική ανεξαρτησία, ιδιαίτερα κατά την πρώτη εβδομάδα του μήνα.

Στις 9 Ιουλίου η Αφροδίτη περνά στην Παρθένο, όπου θα παραμείνει έως τις 5 Αυγούστου. Πρόκειται για ένα ιδιαίτερα συμβατό ζώδιο με τον Καρκίνο, γεγονός που ευνοεί ευχάριστες εμπειρίες με φίλους, γείτονες και στενά μέλη της οικογένειας. Η επικοινωνία αποκτά πρωταγωνιστικό ρόλο και είναι ιδανική περίοδος για να οργανώσετε μια σύντομη εκδρομή ή μια απόδραση για το Σαββατοκύριακο.

Ο Ήλιος διασχίζει το ζώδιό σας έως τις 22 Ιουλίου και, όταν βρίσκεται στο ίδιο μας το ζώδιο, συνήθως νιώθουμε περισσότερο ο εαυτός μας. Όπου βρίσκεται ο Ήλιος πέφτουν και τα φώτα της δημοσιότητας, και αυτόν τον μήνα αυτά στρέφονται πάνω σας.

Και φυσικά, χρόνια πολλά στους Καρκίνους! Ο μήνας των γενεθλίων σας συνοδεύεται πάντα από μια Νέα Σελήνη στο ζώδιό σας. Φέτος πραγματοποιείται στις 14 Ιουλίου, στις 21 μοίρες του Καρκίνου. Η Νέα Σελήνη λειτουργεί συνήθως ως μια νέα αφετηρία για τον χρόνο που ακολουθεί. Εκμεταλλευτείτε αυτή την περίοδο για να αποφασίσετε τι θέλετε πραγματικά να πετύχετε και ποιος θέλετε να είστε μέχρι τα επόμενα γενέθλιά σας.

Ο Ερμής βρίσκεται επίσης στον Καρκίνο αυτόν τον μήνα και παραμένει ανάδρομος έως τις 22 Ιουλίου, οπότε επιστρέφει σε ορθή πορεία. Η επιρροή αυτή σας ωθεί σε ενδοσκόπηση, κάνοντάς σας να επανεξετάσετε τον τρόπο με τον οποίο σας αντιλαμβάνονται οι άλλοι. Ίσως αναθεωρήσετε προσωπικούς στόχους ή διορθώσετε την πορεία που ακολουθείτε. Αν και ο ανάδρομος Ερμής μπορεί να προκαλέσει καθυστερήσεις και ανατροπές, συχνά φέρνει στην επιφάνεια πολύτιμες πληροφορίες που είναι απαραίτητες για να προχωρήσετε μπροστά.

3. Κριός

Κριοί, σας περιμένει ένας εξαιρετικός μήνας! Με την έναρξη της περιόδου του Καρκίνου, η Αφροδίτη, ο πλανήτης της αγάπης, των οικονομικών και των αξιών, διασχίζει τον πέμπτο οίκο του ωροσκοπίου σας, που σχετίζεται με τον έρωτα, τη δημιουργικότητα, τη διασκέδαση και τα παιδιά. Αυτό σημαίνει ότι είναι πιθανό να δεχθείτε περισσότερες κοινωνικές προσκλήσεις από το συνηθισμένο, είτε το επιδιώκετε είτε όχι.

Θα έχετε την ευκαιρία να περάσετε όμορφες στιγμές με ένα ιδιαίτερο πρόσωπο ή, αν είστε ελεύθεροι, ακόμη και να γνωρίσετε κάποιον νέο. Αν έχετε παιδιά ή εργάζεστε μαζί τους, η διέλευση της Αφροδίτης θεωρείται ιδιαίτερα ευνοϊκή και μπορεί να φέρει ευχάριστες εξελίξεις.

Στις 30 Ιουνίου, ο Δίας εισέρχεται στον Λέοντα, όπου θα παραμείνει για τον επόμενο χρόνο. Σε αυτή τη θέση, η ενέργειά του είναι δυναμική, αισιόδοξη και γεμάτη αυτοπεποίθηση. Η αυτοεκτίμησή σας ενισχύεται σημαντικά, ενώ, σύμφωνα με την αστρολογική παράδοση, όπου βρίσκεται ο Δίας στο γενέθλιο ωροσκόπιο, ακολουθούν και οι ευκαιρίες.

Ο Δίας περνά από τον Λέοντα μόνο μία φορά κάθε 12 χρόνια. Έτσι, αν είστε ελεύθεροι και αναζητάτε μια νέα σχέση, οι πιθανότητες να γνωρίσετε κάποιο ξεχωριστό άτομο είναι αυξημένες κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου. Ο επόμενος χρόνος ευνοεί τη διασκέδαση, τις φιλίες, την ψυχαγωγία, τον έρωτα και το ρομάντζο. Αν επιθυμείτε να αποκτήσετε παιδιά, αυτή θα μπορούσε να είναι μια ιδιαίτερα ευνοϊκή χρονιά.

Στις 9 Ιουλίου, η Αφροδίτη εγκαταλείπει τον Λέοντα και περνά στην Παρθένο, ενισχύοντας θέματα που σχετίζονται με την υγεία και την εργασία σας. Είναι πιθανό να εμπνευστείτε ώστε να υιοθετήσετε πιο υγιεινές συνήθειες ή να δοκιμάσετε μια νέα μορφή άσκησης. Όποια κι αν είναι η επιλογή σας, θα αισθάνεστε καλύτερα, θα δείχνετε πιο ανανεωμένοι και αυτό θα ενισχύσει ακόμη περισσότερο την αυτοπεποίθησή σας.

4. Τοξότης

Αυτόν τον μήνα, η Αφροδίτη βρίσκεται στον Λέοντα έως τις 9 Ιουλίου, οπότε και περνά στην Παρθένο. Παράλληλα, στις 30 Ιουνίου, ο Δίας εισέρχεται επίσης στον Λέοντα.

Για τους Τοξότες, αυτή η περιοχή του ωροσκοπίου σχετίζεται με τα ταξίδια, την εκπαίδευση, τη μάθηση και τη διεύρυνση των πνευματικών οριζόντων. Είναι πιθανό να μάθετε κάτι καινούργιο ή να αναπτύξετε ενδιαφέρον για ένα νέο αντικείμενο. Αυτό δεν αφορά απαραίτητα την τυπική εκπαίδευση· μπορεί να πρόκειται για ένα σεμινάριο, ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα, ένα ντοκιμαντέρ ή οποιοδήποτε θέμα που σας κινεί την περιέργεια. Η συναναστροφή με ανθρώπους που σας εμπνέουν και διευρύνουν τον τρόπο σκέψης σας θα αποδειχθεί ιδιαίτερα ωφέλιμη, καθώς θα σας κάνει να δείτε τη ζωή από διαφορετικές οπτικές γωνίες.

Στις 9 Ιουλίου, η Αφροδίτη περνά στην Παρθένο, επηρεάζοντας θετικά τον τομέα της εργασίας και της καριέρας σας. Η Παρθένος συνδέεται παραδοσιακά με τον έκτο οίκο, που αφορά την εργασία και την καθημερινότητα. Η θέση αυτή της Αφροδίτης μπορεί να φέρει σημαντική επαγγελματική ώθηση. Είναι πιθανό να λάβετε αύξηση, να αναλάβετε ένα νέο έργο ή να βρεθείτε σε θέση όπου θα εμπνέετε και θα καθοδηγείτε περισσότερο τους ανθρώπους γύρω σας.

Από τις 29 Ιουνίου, ο Άρης ξεκινά τη διέλευσή του στους Διδύμους. Η ενέργειά σας στρέφεται περισσότερο προς τις σχέσεις και τις συνεργασίες. Αν έχετε σύντροφο, η σχέση σας θα βρεθεί στο επίκεντρο της προσοχής σας. Η επιρροή αυτή αφορά επίσης επαγγελματικούς συνεργάτες αλλά και τα άτομα με τα οποία συναλλάσσεστε καθημερινά. Το κοινωνικό σας πρόγραμμα αναμένεται να γεμίσει, γι' αυτό να είστε προετοιμασμένοι για έναν ιδιαίτερα δραστήριο και γεμάτο υποχρεώσεις μήνα.

Στις 22 Ιουλίου, ο Ήλιος εισέρχεται στον Λέοντα, ένα ζώδιο που θεωρείται ιδιαίτερα συμβατό με τον Τοξότη, και συναντά τον Δία. Ο συνδυασμός αυτών των δύο πλανητών θεωρείται εξαιρετικά ευνοϊκός για ταξίδια, νέες εμπειρίες και τη διεύρυνση των γνώσεων και των ιδεών σας. Οι πιθανότητες να πραγματοποιήσετε ή να οργανώσετε ένα ταξίδι είναι ιδιαίτερα αυξημένες.

Την ίδια περίοδο, ο Ήλιος και ο ανάδρομος Ερμής στον Καρκίνο ενεργοποιούν τον όγδοο οίκο του ωροσκοπίου σας, που σχετίζεται με τα κοινά οικονομικά, τα δάνεια, τις οφειλές και γενικότερα τα χρήματα που μοιράζεστε με άλλους. Η επιρροή αυτή σας δίνει την ευκαιρία να επανεξετάσετε τον προϋπολογισμό σας, να οργανώσετε καλύτερα τα οικονομικά σας και να βεβαιωθείτε ότι βρίσκεστε στη σωστή πορεία.