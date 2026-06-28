Μια συνταγή για μια διαφορετική και δροσιστική σαλάτα
Ο Δημήτρης Σκαρμούτσος αποφάσισε να φτιάξει μια σαλάτα, αρκετά διαφορετική όμως από αυτές που έχουμε συνηθίσει.
Μια συνταγή που συνδυάζει μέσα της όλα τα στοιχεία του ελληνικού καλοκαιριού.
Ο γνωστός σεφ μπήκε στην κουζίνα της εκπομπής του MEGA Buongiorno, παρέα με τη Φαίη Σκορδά και τον Δημήτρης Ουγγαρέζο και μας έδειξε μια συνταγή για σαλάτα με καρπούζι, γαρίδες, φέτα και δυόσμο.
Μπορεί με μια πρώτη ανάγνωση τα υλικά να μοιάζουν μπερδεμένα και ίσως αταίριαστα αλλά το τελικό αποτέλεσμα είναι πεντανόστιμο και δροσιστικό.
Τα υλικά
500 γρ. καρπούζι
2 αγγούρια
10 φύλλα δυόσμου
10 φύλλα βασιλικού
250 γρ. φέτα
70 γρ. μέλι
χυμό από 2 λάιμ
50 γρ. ελαιόλαδο
250 γρ. ντοματίνια
15 γαρίδες νο2
1 κ.σ. κουρκουμά
αλάτι
πιπέρι
Η διαδικασία
- Ξεκινάμε με τις γαρίδες. Σε ένα τηγάνι ρίχνουμε λίγο λάδι, τις γαρίδες και ρίχνουμε λίγο κουρκουμά από πάνω.
- Ανακατεύουμε και ψήνουμε λίγα λεπτά την κάθε πλευρά.
- Σε ένα μπολ προσθέτουμε τα ντοματίνια, το καρπούζι (σε κομμάτια χωρίς κουκούτσια), το αγγούρι, κομμάτια φέτας, τον δυόσμο και τον βασιλικό.
- Ρίχνουμε λίγο λεμόνι, λίγο λάδι και λίγο ξύδι και ανακατεύουμε.
- Βάζουμε τη σαλάτα σε ένα πιάτο και όταν οι γαρίδες έχουν ψηθεί, τις τοποθετούμε πάνω στη σαλάτα. Η συνταγή είναι έτοιμη.
Οι φίλοι δεν είναι όλοι ίδιοι - 4 τύποι που κάνουν τη ζωή μας καλύτερη
Έρευνα: Τα μοναχικά γεύματα επηρεάζουν την ευτυχία μας
Αυτή είναι η πιο ρομαντική πόλη της Ευρώπης: Ούτε το Παρίσι ούτε η Βενετία
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr