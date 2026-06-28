Ο Δημήτρης Σκαρμούτσος αποφάσισε να φτιάξει μια σαλάτα, αρκετά διαφορετική όμως από αυτές που έχουμε συνηθίσει.

Μια συνταγή που συνδυάζει μέσα της όλα τα στοιχεία του ελληνικού καλοκαιριού.

Ο γνωστός σεφ μπήκε στην κουζίνα της εκπομπής του MEGA Buongiorno, παρέα με τη Φαίη Σκορδά και τον Δημήτρης Ουγγαρέζο και μας έδειξε μια συνταγή για σαλάτα με καρπούζι, γαρίδες, φέτα και δυόσμο.

Μπορεί με μια πρώτη ανάγνωση τα υλικά να μοιάζουν μπερδεμένα και ίσως αταίριαστα αλλά το τελικό αποτέλεσμα είναι πεντανόστιμο και δροσιστικό.

Τα υλικά

500 γρ. καρπούζι

2 αγγούρια

10 φύλλα δυόσμου

10 φύλλα βασιλικού

250 γρ. φέτα

70 γρ. μέλι

χυμό από 2 λάιμ

50 γρ. ελαιόλαδο

250 γρ. ντοματίνια

15 γαρίδες νο2

1 κ.σ. κουρκουμά

αλάτι

πιπέρι

Η διαδικασία