Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη Πόλεμος στη Μέση Ανατολή Δίκη Τεμπών Διπλό φονικό στο Λόγγο Αιγίου
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

/

Καλλιθέα- Δολοφονία 15χρονου: Ποινική δίωξη για βαριά αδικήματα στους συλληφθέντες για την συμπλοκή

Καλλιθέα- Δολοφονία 15χρονου: Ποινική δί...

Η δικογραφία ανατέθηκε σε ανακριτή, ενώπιον του οποίου θα βρεθούν οι κατηγορούμενοι.

Ποινική δίωξη για βαριά αδικήματα που τελέστηκαν με αθλητικό υπόβαθρο άσκησε ο εισαγγελέας για την υπόθεση της θανατηφόρας επίθεσης με μαχαίρι, με θύμα ένα 15χρονο παιδί, στην Καλλιθέα .

Ενώπιον του εισαγγελέα οδηγήθηκαν επτά συλληφθέντες για την συμπλοκή με την μοιραία κατάληξη. 

Σε βάρος τους ασκήθηκε ποινική δίωξη που αφορά κατά περίπτωση αδικήματα για: 

1. Ανθρωποκτονία με δόλο

2. Συμπλοκή στην οποία συμμετείχαν πρόσωπα που έκαναν χρήση όπλου που προκλήθηκε θάνατος και επικίνδυνη σωματική βλάβη.

3. Επικίνδυνη σωματική βλάβη κατά συναυτουργία και κατά συρροή 

4. Παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία.

Η δικογραφία ανατέθηκε σε ανακριτή, ενώπιον του οποίου θα βρεθούν οι κατηγορούμενοι.

Ειδήσεις Τώρα

Πάτρα: Η περιοχή που δεν θα έχει νερό τη Δευτέρα 29 Ιουνίου

Αίγιο: Toυς συνέλαβαν για ρευματοκλοπή

Πάτρα: Βόλτα με κλεμμένο αμάξι

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Καλλιθέα Δολοφονία
Ειδήσεις
Κοινωνία
["\u039a\u03b1\u03bb\u03bb\u03b9\u03b8\u03ad\u03b1","\u0394\u03bf\u03bb\u03bf\u03c6\u03bf\u03bd\u03af\u03b1"]
835916
Follow us on Facebook
Follow us on Facebook

Ειδήσεις