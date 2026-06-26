«Bonjour, Pardon, Merci» από τη Σελίν Ντιόν, νέο τραγούδι πριν τα live στο Παρίσι

H 58χρονη Καναδή super star στοχεύει σε ένα ακόμα hit πριν επιστρέψει στη σκηνή
Στις 3 Ιουλίου θα κυκλοφορήσει το νέο τραγούδι της super star με την απίθανη φωνή Σελίν Ντιόν.
Εν όψει της πολυαναμενόμενης σειράς συναυλιών της στο Παρίσι δηλώνει έτοιμη να πει «γεια», «συγγνώμη» και «ευχαριστώ», όπως υποδηλώνει ο τίτλος του νέου γαλλόφωνου τραγουδιού της, «Bonjour, Pardon, Merci».
Το κομμμάτι προβλήθηκε ήδη με αναρτήσεις στα social media.
Αρχικά μοιράστηκε ξεχωριστές αναρτήσεις για κάθε μία από τις τρεις λέξεις του τίτλου, γραμμένες με τον δικό της γραφικό χαρακτήρα και συνοδεύοντας την πρώτη με την αινιγματική λεζάντα: «Λείπει ένας στίχος από αυτό το ποίημα». Λίγες ώρες αργότερα, σε νέα της δημοσίευση που περιλάμβανε και τις τρεις λέξεις μαζί, έγραψε: «Ας είμαστε ειλικρινείς… ποια από αυτές τις λέξεις θα έπρεπε να λέμε πιο συχνά;»
Το κομμάτι υπογράφουν οι Γάλλοι συνθέτες Renaud Rebillaud και Ycare. Διαδέχεται το «Dansons», το οποίο έκανε ντεμπούτο τον Απρίλιο και ήταν η πρώτη της κυκλοφορία μετά από αρκετά χρόνια απουσίας από τα φώτα της δημοσιότητας, με την υπογραφή του επί χρόνια συνεργάτη της Jean-Jacques Goldman. Το μουσικό βίντεο της τρυφερής μπαλάντας, με αισθητική που παραπέμπει στη δημοφιλή σειρά «Emily in Paris» έχει συγκεντρώσει σχεδόν 6,5 εκατομμύρια προβολές.
Σύμφωνα με το Euronews, αναμένεται πάντως ένα νέο, ολοκληρωμένο άλμπουμ της Ντιόν στις αρχές του 2027.
Θυμίζουμε πως η διάσημη ερμηνεύτρια -με τις πωλήσεις των 200 εκατομμυρίων δίσκων παγκοσμίως, το σάουντρακ του «Τιτανικού» και τις άπιαστες διακρίσεις- είχε απομακρυνθεί τα τελευταία χρόνια από τη σκηνή, όταν η παγκόσμια περιοδεία «Courage World Tour» διακόπηκε λόγω της πανδημίας Covid-19. Επιπλέον το 2022 ανακοίνωσε πως διαγνώστηκε με τη σπάνια νευρολογική πάθηση Stiff Person Syndrome (Σύνδρομο του Δύσκαμπτου Ανθρώπου), για την οποία μίλησε ανοιχτά στο αποκαλυπτικό ντοκιμαντέρ «I Am: Céline Dion».
Η μεγάλη της επιστροφή πραγματοποιήθηκε κατά την τελετή έναρξης των Θερινών Ολυμπιακών Αγώνων 2024 στο Παρίσι. Τον περασμένο Μάρτιο με αφορμή τα 58α γενέθλιά της, επιβεβαίωσε τις συναυλίες στη Paris La Défense Arena, για Σεπτέμβριο- Οκτώβριο, ως «το καλύτερο δώρο γενεθλίων της ζωής της».
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