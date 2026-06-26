«Bonjour, Pardon, Merci» από τη Σελίν Ντιόν, νέο τραγούδι πριν τα live στο Παρίσι

Στις 3 Ιουλίου θα κυκλοφορήσει το νέο τραγούδι της super star με την απίθανη φωνή Σελίν Ντιόν.

Εν όψει της πολυαναμενόμενης σειράς συναυλιών της στο Παρίσι δηλώνει έτοιμη να πει «γεια», «συγγνώμη» και «ευχαριστώ», όπως υποδηλώνει ο τίτλος του νέου γαλλόφωνου τραγουδιού της, «Bonjour, Pardon, Merci».

Το κομμμάτι προβλήθηκε ήδη με αναρτήσεις στα social media.

Αρχικά μοιράστηκε ξεχωριστές αναρτήσεις για κάθε μία από τις τρεις λέξεις του τίτλου, γραμμένες με τον δικό της γραφικό χαρακτήρα και συνοδεύοντας την πρώτη με την αινιγματική λεζάντα: «Λείπει ένας στίχος από αυτό το ποίημα». Λίγες ώρες αργότερα, σε νέα της δημοσίευση που περιλάμβανε και τις τρεις λέξεις μαζί, έγραψε: «Ας είμαστε ειλικρινείς… ποια από αυτές τις λέξεις θα έπρεπε να λέμε πιο συχνά;»