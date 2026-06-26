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Πάτρα: Τραυμάτισαν αστυνομικό της ΔΙΑΣ στα Προσφυγικά

Πάτρα: Τραυμάτισαν αστυνομικό της ΔΙΑΣ σ...

Οι αστυνομικοί κατάφεραν να ακινητοποιήσουν τους δράστες και να προχωρήσουν στη σύλληψή τους

Επεισόδιο με επίθεση σε αστυνομικούς σημειώθηκε χθες αργά το απόγευμα στην περιοχή των Προσφυγικών, κατά τη διάρκεια ελέγχου από ομάδα της ΔΙΑΣ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, δύο άτομα ρομά, στο πλαίσιο αστυνομικού ελέγχου στον οποίο υποβλήθηκαν, αντέδρασαν με έντονο τρόπο. Αρχικά άρχισαν να εξυβρίζουν και να απειλούν τους αστυνομικούς, ενώ στη συνέχεια προχώρησαν σε σωματική επίθεση εναντίον τους, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ελαφρά ένας από τους άνδρες της ΔΙΑΣ.

Οι αστυνομικοί κατάφεραν να ακινητοποιήσουν τους δράστες και να προχωρήσουν στη σύλληψή τους. Το περιστατικό βρίσκεται υπό διερεύνηση από τις αρμόδιες αρχές.

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#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Προσφυγικά Αστυνομικός Ρομά Επίθεση
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