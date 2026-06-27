Πότε απαγορεύεται ο ιδιοκτήτης να ζητήσει αύξηση ενοικίου - Όσα πρέπει να γνωρίζετε

Η Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας (ΕΕΚΕ) μας εφιστεί την προσοχή στο τι πρέπει να προσέξουμε με τις αυξήσεις στα ενοίκια.

Αρχικά, ο όρος πρέπει να έχει σαφώς αναφερθεί στη σύμβαση. Αν η σύμβαση παραπέμπει στην ετήσια μεταβολή του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (ΔΤΚ), το ποσοστό αυτής είναι το ποσοστό της αναπροσαρμογής. Αν αναφέρει συγκεκριμένο ποσοστό (π.χ. 4%), αυτό εφαρμόζεται. Αν ΔΕΝ αναφέρεται τίποτα, τότε δεν υπάρχει νόμιμο δικαίωμα μονομερούς αύξησης.

Τέλος, αν ο συμβατικός χρόνος είναι μικρότερος της τριετίας και δεν υπάρχει συμφωνία αναπροσαρμογής του μισθώματος για τον υπόλοιπο χρόνο έως τη συμπλήρωση της τριετίας, το καταβαλλόμενο μίσθωμα αυξάνεται ετησίως κατά ποσοστό 75% του τιμάριθμου του κόστους ζωής, όπως αυτό έχει καθορισθεί από την Τράπεζα της Ελλάδος για τους αμέσως προηγούμενους δώδεκα (12) μήνες.

Όσον αφορά τη διάρκεια μίσθωσης, αυτή είναι τουλάχιστον τρία (3) χρόνια, ακόμη και αν γράφτηκαν γι’ άλλον χρόνο.

Ωστόσο, είναι σημαντικό πάντα να υπάρχει η δυνατότητα διαπραγμάτευσης μεταξύ ιδιοκτήτη και ενοικιαστή. Όπως, επίσης, και να ελέγχετε τη σύμβασή σας, να αναζητείτε όρους για τον ΔΤΚ ή το ποσοστό της αύξησης. Σε έλλειψη όρων, δεν επιτρέπεται αύξηση, παρά μόνο σε περίπτωση απρόοπτης μεταβολής των συνθηκών λόγω έκτακτων και απρόβλεπτων περιστατικών.

Γενικές συμβουλές

Η ΕΕΚΕ συμβουλεύει πως πριν από κάθε αναπροσαρμογή, θα είναι καλό να επικοινωνήσετε με τον ένοικο ή ιδιοκτήτη, καθώς και να ελέγχετε ετήσια τον ΔΤΚ, που μπορείτε να τον βρείτε στον ιστότοπο της ΕΛΣΤΑΤ. Ακόμη, να γνωρίζετε πως αν δε συμφωνείτε με την προτεινόμενη αλλαγή, ιδανικό είναι να ζητήσετε νομική συμβουλή.