Βασίλης Μπισμπίκης: Ξεφτιλίζομαι και δεν θα αλλάξει μέχρι να πεθάνω

Το γεγονός πως ο Βασίλης Μπισμπίκης «ξεφτιλίζεται» και κάνει δημόσια ό,τι σκεφτεί, δεν πρόκειται να αλλάξει μέχρι να πεθάνει, όπως υποστήριξε ο ίδιος σε συνέντευξή του, κατά την οποία παραδέχτηκε επίσης πως συχνά αισθάνεται λίγος και πλέον έχει βρει τη δύναμη και το μοιράζεται με τη σύντροφό του Δέσποινα Βανδή.

Όπως δήλωσε ο ηθοποιός στην εκπομπή «Faces», απόσπασμα της οποίας προβλήθηκε την Παρασκευή 26 Ιουνίου στο «Happy Day», δεν χαίρεται την αναγνωρισιμότητά του, όμως έχει αποφασίσει πως θα συμπεριφέρεται όπως επιθυμεί: «Η αναγνωρισιμότητα δεν είναι το καλύτερό μου. Είναι αναγκαίο κακό. Είναι ένα κομμάτι ανελευθερίας ρε παιδί μου. Εγώ κάνω ό,τι μου έρθει στο κεφάλι, ξεφτιλίζομαι, κάνω, ράνω και δεν αλλάζει αυτό μέχρι να πεθάνω. Δεν θέλω αποδοχή από όλους», είπε αρχικά.

Στη συνέχεια ξεκαθάρισε πως δεν αναφέρεται σε περιπτώσεις όπως το τρακάρισμα που είχε προκαλέσει, αλλά σε πιο αυθόρμητες στιγμές της καθημερινότηράς του: «Δεν μιλάω τώρα για το τρακάρισμα, που ήταν ένα ατύχημα, ένα λάθος που το πλήρωσα. Οποιοσδήποτε θα μπορούσε να το πάθει, αλλά ήταν ένα λάθος. Εντάξει, έγινε. Δεν υπήρχαν θύματα, μόνο υλικές ζημιές. Τελείωσε, έφυγε αυτό. Όχι τέτοιου τύπου να κάνω ό,τι γουστάρω. Εννοώ στη ζωή μου, να πηγαίνω να χορεύω, να φιλιέμαι... Ό,τι θέλω θα κάνω. Την άλλη μέρα παίζεις παντού και σε σχολιάζει ο κάθε άνθρωπος που υπάρχει στην τηλεόραση. Άσε τους ανθρώπους να κάνουν ό,τι θέλουν ρε φίλε. Τι σε πειράζει εσένα; Σου έκανε κακό στην οικογένεια; Σου πείραξε κανέναν;», ανέφερε.