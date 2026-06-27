IRIS: Η ψηφιακή επανάσταση στις πληρωμές - Πώς αλλάζει τις συναλλαγές στην Ελλάδα

Η εκρηκτική αύξηση των χρηστών και των συναλλαγών καταδεικνύει ότι οι άμεσες μεταφορές χρημάτων κερδίζουν διαρκώς έδαφος έναντι των παραδοσιακών τραπεζικών συναλλαγών, δημιουργώντας ένα νέο τοπίο στην αγορά πληρωμών.

Πιο αναλυτικά τα στοιχεία της ΔΙΑΣ αποτυπώνουν με εντυπωσιακό τρόπο τη δυναμική του συστήματος. Ο αριθμός των συναλλαγών μέσω IRIS αυξήθηκε από 1,6 εκατομμύρια το 2020 σε 3,2 εκατομμύρια το 2021, σε 8,2 εκατομμύρια το 2022 και σε 24,2 εκατομμύρια το 2023. Το 2024 οι συναλλαγές ανήλθαν σε 57,3 εκατομμύρια, ενώ το 2025 εκτοξεύθηκαν στα 126,4 εκατομμύρια, με τη συνολική αξία τους να φθάνει τα 10,9 δισ. ευρώ.

Η αύξηση αυτή αντανακλά τη σταδιακή αλλαγή των συνηθειών των καταναλωτών, οι οποίοι επιλέγουν όλο και περισσότερο την αποστολή και λήψη χρημάτων σε πραγματικό χρόνο, χωρίς χρεώσεις και χωρίς την ανάγκη εισαγωγής IBAN. Η δυνατότητα πραγματοποίησης συναλλαγών μέσω αριθμού κινητού τηλεφώνου ή ΑΦΜ έχει καταστήσει το IRIS ιδιαίτερα δημοφιλές στις καθημερινές πληρωμές μεταξύ φίλων, συγγενών και συνεργατών.

Η διείσδυση της υπηρεσίας αποτυπώνεται και στον αριθμό των χρηστών

Στο τέλος του 2025 οι εγγεγραμμένοι χρήστες της υπηρεσίας IRIS Person-to-Person έφθασαν τα 4,3 εκατομμύρια, αριθμός οκταπλάσιος σε σχέση με το 2020. Μόνο μέσα στο 2025 προστέθηκαν περισσότεροι από 836.000 νέοι χρήστες, γεγονός που επιβεβαιώνει ότι το σύστημα έχει περάσει πλέον στη φάση της μαζικής υιοθέτησης.

Παράλληλα, σημαντική είναι η διείσδυση και στον επαγγελματικό χώρο. Οι εγγεγραμμένοι επαγγελματίες που χρησιμοποιούν την υπηρεσία IRIS P2Pro ανήλθαν σε 583.445 στα τέλη του 2025, ενώ ο αριθμός των συναλλαγών σχεδόν τριπλασιάστηκε σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Η δυνατότητα άμεσης είσπραξης χρημάτων χωρίς καθυστερήσεις και με μειωμένο κόστος έχει καταστήσει το σύστημα ιδιαίτερα ελκυστικό για ελεύθερους επαγγελματίες και μικρές επιχειρήσεις.

Η επέκταση του IRIS στο λιανεμπόριο δημιουργεί νέα δεδομένα στην αγορά

Την ίδια στιγμή, η επέκταση του IRIS στο λιανεμπόριο δημιουργεί νέα δεδομένα στην αγορά. Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΔΙΑΣ, η υπηρεσία IRIS Commerce είναι πλέον διαθέσιμη σε περίπου 1,2 εκατομμύρια τερματικά POS και σε περισσότερα από 70.000 ηλεκτρονικά καταστήματα.

Η δυναμική του IRIS συνδέεται άμεσα με τη γενικότερη άνοδο των άμεσων πληρωμών στην ελληνική οικονομία. Το 2025 οι instant payments έφθασαν τα 122,1 εκατομμύρια συναλλαγές, παρουσιάζοντας αύξηση 72,8% σε σύγκριση με το 2024. Πλέον αντιπροσωπεύουν το 27% του συνόλου των μεταφορών πίστωσης στη χώρα, γεγονός που δείχνει ότι η αγορά μεταβαίνει σταδιακά σε ένα μοντέλο πληρωμών σε πραγματικό χρόνο.

Καθοριστικό ρόλο στην περαιτέρω εξάπλωση του συστήματος αναμένεται να διαδραματίσουν οι πρόσφατες θεσμικές παρεμβάσεις. Από τις αρχές του 2026 διπλασιάστηκαν τα ημερήσια όρια συναλλαγών για μεταφορές μεταξύ ιδιωτών και για πληρωμές προς επαγγελματίες, προσφέροντας μεγαλύτερη ευελιξία στους χρήστες. Παράλληλα, η υποχρεωτική αποδοχή πληρωμών μέσω IRIS από τις επιχειρήσεις ενισχύει ακόμη περισσότερο τη χρήση του συστήματος στην καθημερινή οικονομική δραστηριότητα.

Οι αριθμοί δείχνουν ότι το IRIS δεν αποτελεί πλέον μια συμπληρωματική τραπεζική υπηρεσία, αλλά ένα εργαλείο που μετασχηματίζει τον τρόπο με τον οποίο κινούνται τα χρήματα στην οικονομία. Εφόσον οι σημερινοί ρυθμοί ανάπτυξης διατηρηθούν, οι άμεσες πληρωμές αναμένεται να καταλάβουν ακόμη μεγαλύτερο μερίδιο στην αγορά τα επόμενα χρόνια.