ΕΛΑΣ: Live η συνεδρίαση τομεαρχών υπό τον Αλέξη Τσίπρα

Η πρώτη συνεδρίαση των τομεαρχών της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης (ΕΛΑΣ) υπό τον Αλέξη Τσίπρα πραγματοποιείται το μεσημέρι της Παρασκευής (26.6.26).

«Θέλω να σας συγχαρώ γιατί αναλάβετε μια μεγάλη ευθύνη, προς τους πολίτες που αγκάλιασαν το κίνημά μας από την πρώτη στιγμή, την πατρίδα και την Ιστορία», είπε στην αρχή της ομιλίας του ο Αλέξης Τσίπρας στη συνεδρίαση των τομεαρχών της ΕΛΑΣ.