Αθηνά Οικονομάκου και Μπρούνο Τσερέλα σφραγίζουν τον γάμο τους με πάρτι

Τριακόσιοι πενήντα έως τετρακόσιοι καλεσμένοι

Στις 16 Μαΐου Αθηνά Οικονομάκου και Μπρούνο Τσερέλα παντρεύτηκαν με ελάχιστους καλεσμένους-δέκα τον αριθμό-στον Ιερό Ναό της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος στην Πλάκα χωρίς κάμερες, φωτογράφους και δημοσιογράφους να τους περιμένουν έξω από την εκκλησία. Σήμερα θα γιορτάσουν το ευτυχές γεγονός στην Πάρο, ένα νησί που αγαπούν πολύ και οι δύο, αφού έχουν ετοιμάσει ένα εορταστικό τριήμερο για τους φίλους τους. Το ζευγάρι θα έχει προσκεκλημένους τόσο από την Ελλάδα όσο και από το εξωτερικό, κάποιοι από τους οποίους έφτασαν χθες ενώ ο κύριος όγκος αναμένεται σήμερα. Ανάμεσά τους θα είναι σύμφωνα με πληροφορίες παίχτες του NBA και ένας πολύ γνωστός προπονητής, φίλοι του Μπρούνο, και πολλοί ηθοποιοί συνεπικουρούμενοι από τραγουδιστές, οι οποίοι είναι φίλοι της Αθηνάς. Το «παρών» θα δώσουν και ξένοι επιχειρηματίες που συνεργάζονται με τον Τσερέλα ο οποίος δραστηριοποιείται στον χώρο του real estate ενώ όλοι σχεδόν θα είναι στην Πάρο μέχρι τις τρεις το μεσημέρι, αφού λίγο μετά θα ξεκινήσει το πρώτο κάλεσμα.

Το glam πάρτι στον Crios

Θέλοντας οι προσκεκλημένοι τους να περάσουν όσο πιο όμορφα γίνεται οι νιόπαντροι επέλεξαν για το πρώτο πάρτι τους-εκεί όπου θα ανταλλάξουν και όρκους αγάπης όπως λένε οι πληροφορίες αν και κάποιοι λένε ότι αυτό θα γίνει το Σάββατο-το beach bar Crios στην Παροικιά. Το ζευγάρι έχει κλείσει αποκλειστικά για τους προσκεκλημένους του το πολύ γνωστό restaurant by the sea και έχει φροντίσει τα πάντα, ώστε να ζήσουν ένα αξέχαστο και χαλαρό πάρτι. Οι γεύσεις που θα απολαύσουν εστιάζονται κυρίως στην Μεσογειακή κουζίνα και τα θαλασσινά (κυρίως γαρίδες και αστακοί), την γαμήλια τούρτα ετοιμάζει ο Δημήτρης Χρονόπουλος-εκ των κορυφαίων pastry chef στην Ελλάδα-ενώ παραμένει άγνωστο ποιος θα αναλάβει να διασκεδάσει τους καλεσμένους του Μπρούνο και της Αθηνάς σε αυτό το πρώτο κάλεσμα. Οι δυο τους είναι από την Τετάρτη στην Πάρο και την Πέμπτη έκαναν μια γευστική δοκιμή του μενού ενώ μετά απόλαυσαν το μπάνιο τους στην παραλία του Crios, εν αναμονή των πρώτων καλεσμένων τους. Το απόγευμα μάλιστα επιβιβάστηκαν μαζί με φίλους τους στα δύο σκάφη που διαθέτει το εν λόγω beach bar για μια κοντινή βόλτα στην Αντίπαρο και σε άλλα αξιοθέατα.



Τριήμερη γιορτή

Μαζί με το ζευγάρι στο νησί είναι και τα δύο παιδιά της Αθηνάς Οικονομάκου, ο Μάξιμος και η Σιέννα, τα οποία δίνουν το «παρών» στο ευτυχές γεγονός της μητέρας τους. Το σημερινό πάρτι είναι η αρχή της τριήμερης γιορτής του ζευγαριού για τον γάμο τους, ο οποίος τελέσθηκε με άκρα μυστικότητα και δέκα μόλις καλεσμένους. Παρότι αμφότεροι θα ήθελαν να είναι σαφώς πιο ανοιχτός, κάτι τέτοιο θα ακύρωνε την ιδιωτικότητα που επιθυμούσαν γι’ αυτή την τόσο όμορφη στιγμή.