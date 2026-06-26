Τάκης Ζαχαράτος: Τολμάει να αναμετρηθεί με τον πιο συγκινητικό ρόλο της Ελλης Λαμπέτη

Ο μονόλογος «Δεσποινίς Μαργαρίτα» με τον Πατρινό performer αναμένεται τον Οκτώβριο στο Πτι Παλαί
Από την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου για 20 μόνο παραστάσεις αναμένεται η παράσταση «Δεσποινίς Μαργαρίτα» με τον Τάκη Ζαχαράτο.
Ο χαρισματικός Πατρινός performer που έχει συνδέσει το όνομά του με σατιρικά μουσικοχορευτικά shows, ξάφνιασε με την επιλογή του συγκεκριμένου γυναικείου ρόλου. Η ομώνυμη ηρωίδα του Βραζιλιάνου συγγραφέα Ρομπέρτο Ατάϋντε κουβαλάει μια σπουδαία κληρονομιά, καθώς έχει ταυτιστεί ανεξίτηλα με την καθηλωτική, βιωματική ερμηνεία της Έλλης Λαμπέτη το 1975. Θεωρείται ακόμα μια από τις πιο συγκλονιστικές παραστάσεις ever που έγραψε ιστορία στο ελληνικό θέατρο.
Μετά την ανακοίνωση της παράστασης από τον Τάκη Ζαχαράτο τα πρώτα δημοσιεύματα αναφέρθηκαν δικαίως σε μια αναπάντεχη καλλιτεχνική υπέρβαση. Ως αυταρχική δασκάλα σε σχολική τάξη, υπόσχεται κάτι πρωτοφανές για την ως τώρα πορεία του, κόντρα στο γέλιο, το κέφι και τις σπιρτόζικες μιμήσεις.
Συντελεστές: Μετάφραση: Κώστας Ταχτσής /Σκηνοθεσία: Βασίλης Μυριανθόπουλος/Σκηνικα: Γιάννης Μουρίκης/ Σχεδιασμός Φωτισμών: Μελίνα Μάσχα /Κοστούμια: Μάριος Καραβασίλης
Ιδιαίτερη πάντως είναι και επιλογή του χώρου. Το θέατρο Πτι Παλαί, υπήρξε παλιός κινηματογράφος- τοπόσημο της κοινωνικής και πολιτιστικής ζωής του Παγκρατίου από το 1962. Τους τελευταίους μήνες έχει ξαναμπεί στο χάρτη του θεάματος στην Αθήνα.
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