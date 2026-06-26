Τάκης Ζαχαράτος: Τολμάει να αναμετρηθεί με τον πιο συγκινητικό ρόλο της Ελλης Λαμπέτη

Από την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου για 20 μόνο παραστάσεις αναμένεται η παράσταση «Δεσποινίς Μαργαρίτα» με τον Τάκη Ζαχαράτο.

Ο χαρισματικός Πατρινός performer που έχει συνδέσει το όνομά του με σατιρικά μουσικοχορευτικά shows, ξάφνιασε με την επιλογή του συγκεκριμένου γυναικείου ρόλου. Η ομώνυμη ηρωίδα του Βραζιλιάνου συγγραφέα Ρομπέρτο Ατάϋντε κουβαλάει μια σπουδαία κληρονομιά, καθώς έχει ταυτιστεί ανεξίτηλα με την καθηλωτική, βιωματική ερμηνεία της Έλλης Λαμπέτη το 1975. Θεωρείται ακόμα μια από τις πιο συγκλονιστικές παραστάσεις ever που έγραψε ιστορία στο ελληνικό θέατρο.

Μετά την ανακοίνωση της παράστασης από τον Τάκη Ζαχαράτο τα πρώτα δημοσιεύματα αναφέρθηκαν δικαίως σε μια αναπάντεχη καλλιτεχνική υπέρβαση. Ως αυταρχική δασκάλα σε σχολική τάξη, υπόσχεται κάτι πρωτοφανές για την ως τώρα πορεία του, κόντρα στο γέλιο, το κέφι και τις σπιρτόζικες μιμήσεις.