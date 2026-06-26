Πάτρα: Βόλτα με κλεμμένο αμάξι

Συνελήφθη, χθες το πρωί, στην Πάτρα, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών, ένας ημεδαπός άνδρας, διότι σύμφωνα με την αστυνομία, οδηγούσε αυτοκίνητο αλλοδαπού άνδρα, για το οποίο είχε δηλωθεί κλοπή.

Συλλήψεις για παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών

Συνελήφθη, χθες το μεσημέρι, στην Πάτρα, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών, ένας ημεδαπός άνδρας, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για διακίνηση ναρκωτικών. Παράλληλα, συνελήφθη από τους αστυνομικούς ένας ημεδαπός άνδρας για αγορά ναρκωτικών.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την αστυνομία, οι αστυνομικοί εντόπισαν τον διακινητή να πραγματοποιεί αγοραπωλησία ναρκωτικών ουσιών με τον έτερο συλληφθέντα και τους

συνέλαβαν.

Σε σωματικό έλεγχο που του ενήργησαν οι αστυνομικοί βρήκαν στην κατοχή του αγοραστή και κατέσχεσαν -0,3- γραμμάρια ηρωίνης, ενώ σε

έρευνα στην οικία του κατηγορούμενου διακινητή βρέθηκαν από τους αστυνομικούς και κατασχέθηκαν -2- γραμμάρια ηρωίνης.