Πάτρα: Βόλτα με κλεμμένο αμάξι

Σύλληψη για κλοπή
Συνελήφθη, χθες το πρωί, στην Πάτρα, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών, ένας ημεδαπός άνδρας, διότι σύμφωνα με την αστυνομία, οδηγούσε αυτοκίνητο αλλοδαπού άνδρα, για το οποίο είχε δηλωθεί κλοπή.
Συλλήψεις για παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών
Συνελήφθη, χθες το μεσημέρι, στην Πάτρα, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών, ένας ημεδαπός άνδρας, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για διακίνηση ναρκωτικών. Παράλληλα, συνελήφθη από τους αστυνομικούς ένας ημεδαπός άνδρας για αγορά ναρκωτικών.
Ειδικότερα, σύμφωνα με την αστυνομία, οι αστυνομικοί εντόπισαν τον διακινητή να πραγματοποιεί αγοραπωλησία ναρκωτικών ουσιών με τον έτερο συλληφθέντα και τους
συνέλαβαν.
Σε σωματικό έλεγχο που του ενήργησαν οι αστυνομικοί βρήκαν στην κατοχή του αγοραστή και κατέσχεσαν -0,3- γραμμάρια ηρωίνης, ενώ σε
έρευνα στην οικία του κατηγορούμενου διακινητή βρέθηκαν από τους αστυνομικούς και κατασχέθηκαν -2- γραμμάρια ηρωίνης.
Σύλληψη για παράνομη κατάληψη δημοσίου κτήματος
Συνελήφθη, χθες το πρωί, σε περιοχή της Ζαχάρως, από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Ζαχάρως, ένας ημεδαπός άνδρας, διότι λειτουργούσε ως ιδιοκτήτης, κινητή
καντίνα και είχε τοποθετήσει μπροστά από την καντίνα και προς τον ]αιγιαλό, (24) ομπρέλες εξυπηρετώντας καθήμενους πελάτες, στερούμενος
σχετικής άδειας από την αρμόδια αρχή.
Σύλληψη για παράβαση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας
Συνελήφθη, χθες το βράδυ, στην Επαρχιακή Οδό Σκουραχωρίου Λαστεΐκων, από αστυνομικούς της ΟΠΚΕ της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πύργου, ένας
ημεδαπός άνδρας, διότι οδηγώντας μοτοσικλέτα, δεν συμμορφώθηκε σε σήμα στάσης των αστυνομικών για έλεγχο, ενώ είχε αντικαταστήσει τις
πινακίδες κυκλοφορίας, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
Σύλληψη για παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών
Συνελήφθη, χθες το βράδυ, στην Ιόνια Οδό, από αστυνομικούς της ΟΠΚΕ της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγρινίου, ένας αλλοδαπός άνδρας, διότι
σε αστυνομικό έλεγχο που διενεργήθηκε, σε αυτοκίνητο του, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 4,3 γραμμάρια κάνναβης, 1,2 γραμμάρια ηρωίνης και μία
λειτουργική ζυγαριά ακριβείας, ανακοινώνει η ΕΛ.ΑΣ
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr