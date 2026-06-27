Πόσα χρήματα χρειάζεσαι σε κάθε χώρα για να είσαι ευτυχισμένος; - Η θέση της Ελλάδας

Πόσα χρήματα χρειάζεται τελικά ένας άνθρωπος για να είναι ευτυχισμένος;

Η ερώτηση απασχολεί οικονομολόγους, ψυχολόγους και κοινωνιολόγους εδώ και δεκαετίες, ενώ η απάντηση μοιάζει να μεταβάλλεται ανάλογα με την εποχή, τον τόπο και τις προσωπικές προσδοκίες του καθενός. Ωστόσο, μια νέα διεθνής ανάλυση επιχειρεί να δώσει έναν πιο συγκεκριμένο αριθμό στο διαχρονικό αυτό ερώτημα, αποκαλύπτοντας όχι μόνο πόσο κοστίζει η ευτυχία σε κάθε χώρα του κόσμου, αλλά και πόσο κοντά βρίσκεται ο μέσος πολίτης στο να την αποκτήσει.

Αμφισβητώντας ότι «τα χρήματα δεν φέρνουν την ευτυχία»

Η αφετηρία της έρευνας βρίσκεται σε παλαιότερη μελέτη του Πανεπιστημίου Purdue στις Ηνωμένες Πολιτείες, η οποία κατέληξε σε ένα συμπέρασμα που αμφισβητεί το γνωστό ρητό ότι «τα χρήματα δεν φέρνουν την ευτυχία». Σύμφωνα με τους ερευνητές, το εισόδημα πράγματι συνδέεται με την προσωπική ευημερία και την ικανοποίηση από τη ζωή, αλλά μόνο μέχρι ένα συγκεκριμένο σημείο. Πέρα από αυτό το όριο, η αύξηση των αποδοχών προσφέρει ελάχιστη ή και μηδενική βελτίωση στη συνολική αίσθηση ευτυχίας.

Στην κορυφή της λίστας

Με βάση αυτή τη θεωρία, η εταιρεία Remitly προχώρησε σε μια εκτεταμένη ανάλυση 123 χωρών, προσαρμόζοντας τα στοιχεία του Purdue στον πληθωρισμό, την αγοραστική δύναμη και το κόστος ζωής κάθε περιοχής. Το αποτέλεσμα είναι ένας παγκόσμιος χάρτης που δείχνει πόσο πρέπει να κερδίζει κάποιος ετησίως ώστε να φτάσει στο λεγόμενο «σημείο κορεσμού εισοδήματος», το επίπεδο δηλαδή όπου τα χρήματα παύουν να αυξάνουν ουσιαστικά την ευτυχία του.

Στην κορυφή της λίστας των πιο ακριβών χωρών για την αγορά της ψυχικής ευημερίας βρίσκεται η Ισλανδία. Σύμφωνα με την ανάλυση, ένας κάτοικος της χώρας χρειάζεται ετήσιο εισόδημα 163.579 δολαρίων για να φτάσει στο ανώτατο επίπεδο καθημερινής ικανοποίησης από τη ζωή. Η επίδοση αυτή την καθιστά την ακριβότερη χώρα στον κόσμο όσον αφορά το οικονομικό κόστος της ευτυχίας.

Αμέσως πίσω της ακολουθεί η Αυστραλία με 161.302 δολάρια, ενώ την πρώτη τριάδα συμπληρώνει η Ελβετία με 154.504 δολάρια. Στην τέταρτη θέση βρίσκεται η Νέα Ζηλανδία, όπου το αντίστοιχο ποσό ανέρχεται στα 137.361 δολάρια ετησίως.

Οι ερευνητές αποδίδουν τις υψηλές αυτές απαιτήσεις σε έναν συνδυασμό παραγόντων. Οι απομακρυσμένες νησιωτικές οικονομίες εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από εισαγωγές αγαθών, γεγονός που αυξάνει σημαντικά το κόστος ζωής. Παράλληλα, οι υψηλοί φορολογικοί συντελεστές που χρηματοδοτούν εκτεταμένα κοινωνικά συστήματα και δημόσιες υπηρεσίες μεταφράζονται σε ακριβότερα προϊόντα και υπηρεσίες για τον καταναλωτή.

Παρά το υψηλό κόστος ζωής, η Ισλανδία συνεχίζει να κατατάσσεται στις πιο ευτυχισμένες χώρες του κόσμου. Στην τελευταία έκδοση της Παγκόσμιας Έκθεσης Ευτυχίας βρίσκεται στη δεύτερη θέση παγκοσμίως. Οι ειδικοί εξηγούν ότι η οικονομική διάσταση δεν είναι ο μοναδικός παράγοντας που καθορίζει την ευημερία. Η ισότητα των φύλων, η κοινωνική συνοχή, η ασφάλεια και η ισχυρή κρατική πρόνοια λειτουργούν ως σημαντικά αντισταθμίσματα απέναντι στο υψηλό κόστος διαβίωσης.

Συγκρίνοντας τον μέσο μισθό με το αντίστοιχο όριο ευτυχίας

Η εικόνα αλλάζει σημαντικά όταν εξετάζεται όχι μόνο το κόστος της ευτυχίας αλλά και το κατά πόσο οι πολίτες μπορούν ρεαλιστικά να το καλύψουν μέσω των αποδοχών τους. Για τον σκοπό αυτό η Remitly συνέκρινε τον μέσο μισθό κάθε χώρας με το αντίστοιχο όριο ευτυχίας.

Τα αποτελέσματα αποκαλύπτουν ένα ιδιαίτερα ενδιαφέρον εύρημα. Η Σλοβενία είναι η μοναδική χώρα στον κόσμο όπου ο μέσος ετήσιος μισθός υπερβαίνει το απαιτούμενο εισόδημα για την επίτευξη της μέγιστης ευημερίας. Με μέσο εισόδημα 42.754 δολάρια και όριο ευτυχίας 36.769 δολάρια, οι Σλοβένοι καλύπτουν το 116,3% του απαιτούμενου ποσού.

Η περίπτωση της Σλοβενίας παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Η χώρα έχει υιοθετήσει πολιτικές που ενσωματώνουν δείκτες ευημερίας και ποιότητας ζωής στον σχεδιασμό δημόσιων πολιτικών. Αυτό σημαίνει ότι η οικονομική ανάπτυξη δεν αξιολογείται αποκλειστικά με βάση το ΑΕΠ αλλά και με βάση το κατά πόσο βελτιώνεται η καθημερινότητα των πολιτών.

Στη δεύτερη θέση της σχετικής κατάταξης βρίσκεται το Λουξεμβούργο. Οι εξαιρετικά υψηλοί μισθοί επιτρέπουν στους κατοίκους να καλύπτουν το 92,8% του ορίου ευτυχίας. Ακολουθούν η Εσθονία με 90,5%, η Σιγκαπούρη με 90%, η Λιθουανία με 89,2% και η Τσεχία με 87,8%.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η ισχυρή παρουσία χωρών της Ανατολικής Ευρώπης στις πρώτες θέσεις. Η Λετονία, η Ρουμανία, η Λιθουανία και η Εσθονία εμφανίζονται ως παραδείγματα κρατών όπου η σχέση ανάμεσα στους μισθούς και στο κόστος ζωής είναι σημαντικά πιο ισορροπημένη σε σχέση με πολλές πλουσιότερες δυτικές οικονομίες.

Η θέση της Ελλάδας

Ανάμεσα στις δέκα χώρες όπου η ευτυχία θεωρείται περισσότερο προσιτή οικονομικά βρίσκεται και η Ελλάδα. Η μελέτη εκτιμά ότι το απαιτούμενο εισόδημα για την επίτευξη του ορίου ευτυχίας ανέρχεται σε περίπου 34.900 δολάρια ετησίως, ενώ το αντίστοιχο κόστος διαμορφώνεται στα 27.900 δολάρια. Με αυτόν τον τρόπο οι μέσες αποδοχές καλύπτουν περίπου το 79,7% του απαιτούμενου ποσού, ποσοστό που τοποθετεί τη χώρα στην όγδοη θέση της παγκόσμιας κατάταξης.

Η εικόνα είναι αρκετά διαφορετική στις Ηνωμένες Πολιτείες. Παρότι πρόκειται για μία από τις πλουσιότερες οικονομίες του κόσμου, το κόστος της ευτυχίας ανέρχεται στα 134.827 δολάρια ετησίως, το πέμπτο υψηλότερο παγκοσμίως. Ο μέσος Αμερικανός εργαζόμενος καταφέρνει να καλύψει μόλις το 55,8% αυτού του ποσού.

Οι διαφορές γίνονται ακόμη πιο έντονες όταν η ανάλυση εστιάζει στις αμερικανικές πόλεις. Η Νέα Υόρκη αναδεικνύεται ως η ακριβότερη πόλη των Ηνωμένων Πολιτειών για την επίτευξη οικονομικής ικανοποίησης. Ένας κάτοικος της μεγαλούπολης χρειάζεται εισόδημα 195.969 δολαρίων ετησίως για να φτάσει στο θεωρητικό όριο ευτυχίας.

Ακολουθεί η Χονολουλού με 192.441 δολάρια και το Σαν Φρανσίσκο με 191.266 δολάρια. Τα αστρονομικά ενοίκια, το υψηλό κόστος στέγασης και οι γενικότερες ανατιμήσεις σε αγαθά και υπηρεσίες καθιστούν την οικονομική ασφάλεια ιδιαίτερα δύσκολη υπόθεση ακόμη και για εργαζόμενους με υψηλές αποδοχές.

Στον αντίποδα βρίσκονται πόλεις όπως το Σινσινάτι στο Οχάιο, όπου το αντίστοιχο όριο περιορίζεται στα 122.480 δολάρια. Παρόμοια εικόνα παρουσιάζουν το Σαν Αντόνιο και το Χιούστον στο Τέξας, όπου η επίτευξη οικονομικής άνεσης θεωρείται σαφώς πιο ρεαλιστικός στόχος.

Η σχέση ανάμεσα στο χρήμα και την ευτυχία

Η μελέτη έρχεται να υπενθυμίσει ότι η σχέση ανάμεσα στο χρήμα και την ευτυχία είναι πολύ πιο σύνθετη από όσο συνήθως πιστεύεται. Τα χρήματα μπορούν πράγματι να μειώσουν το άγχος, να προσφέρουν ασφάλεια και να διευρύνουν τις επιλογές ενός ανθρώπου. Ωστόσο, το σημείο στο οποίο αυτά τα οφέλη σταθεροποιούνται διαφέρει σημαντικά ανάλογα με τον τόπο κατοικίας, τις κοινωνικές δομές και το επίπεδο ζωής.

Τελικά, η ευτυχία μπορεί να μην έχει μία ενιαία τιμή για όλους. Ωστόσο, η νέα παγκόσμια χαρτογράφηση δείχνει ότι για εκατομμύρια ανθρώπους η ψυχική ηρεμία παραμένει άρρηκτα συνδεδεμένη με την οικονομική ασφάλεια. Και όσο αυξάνεται το κόστος ζωής σε πολλές χώρες του κόσμου, τόσο περισσότερο η αναζήτηση της ευτυχίας μοιάζει να μετατρέπεται και σε οικονομική εξίσωση.