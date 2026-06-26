Αίγιο: Toυς συνέλαβαν για ρευματοκλοπή

Συνελήφθησαν, χθες το πρωί, στο Αίγιο, από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αχαΐας, τέσσερις ημεδαποί, διότι σύμφωνα με την αστυνομία, σε έλεγχο που διενεργήθηκε στις οικίες τους από αρμόδιο συνεργείο του ΔΕΔΔΗΕ, διαπιστώθηκε ότι τις ρευματοδοτούσαν παράνομα, χωρίς να καταγράφεται η καταναλισκόμενη ηλεκτρική ενέργεια.