Αίγιο: Toυς συνέλαβαν για ρευματοκλοπή

Τέσσερις συλλήψεις
Συνελήφθησαν, χθες το πρωί, στο Αίγιο, από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αχαΐας, τέσσερις ημεδαποί, διότι σύμφωνα με την αστυνομία, σε έλεγχο που διενεργήθηκε στις οικίες τους από αρμόδιο συνεργείο του ΔΕΔΔΗΕ, διαπιστώθηκε ότι τις ρευματοδοτούσαν παράνομα, χωρίς να καταγράφεται η καταναλισκόμενη ηλεκτρική ενέργεια.
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr