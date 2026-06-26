Πάτρα: Η περιοχή που δεν θα έχει νερό τη Δευτέρα 29 Ιουνίου

Εργασίες σύνδεσης νέου δικτύου ύδρευσης θα πραγματοποιηθούν την Δευτέρα 29 Ιουνίου. Λόγω των εργασιών, θα υπάρξει πλημμελής έως και πλήρης διακοπή υδροδότησης τη συγκεκριμένη ημέρα από τις 9 π.μ. έως τις 12 μ. στην περιοχή που περικλείεται από τις οδούς:

Ακρωτηρίου – Δύμης – Ανδρ. Παπανδρέου – Ετεοκλέους – Λεοντίου – Τείσωνος.

Από την αρμόδια Υπηρεσία της ΔΕΥΑΠ, θα καταβληθεί κάθε προσπάθεια για μείωση του χρόνου διακοπής υδροδότησης.

Η ΔΕΥΑΠ ζητά την κατανόηση των συμπολιτών και παρακαλεί να περιορίζεται η κατανάλωση νερού σε όσο το δυνατόν χαμηλότερα επίπεδα.