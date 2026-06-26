Λονδίνο: Γιάνικ Σίνερ, Σάλμα Χάγιεκ, Μαρία Ολυμπία στο Gucci dinner για το Wimbledon

Ο Ιταλός πρωταθλητής γιόρτασε την καινούρια του καμπάνια μόδας πριν αγωνιστεί στο ιστορικό τουρνουά

Το σύνθημα είναι «Μade in Italy» με σαφή ταυτόχρονη αναφορά στις υψηλές επιδόσεις μόδας και αντισφαίρισης. Mέχρι τις 12 Ιουλίου θα διαρκέσει το ιστορικό τουρνουά Wimbledon και ο οίκος Gucci πρόλαβε να προωθήσει την καινούρια του καμπάνια με τον Γιάνικ Σίνερ στην καρδιά του Λονδίνου. Ο 24χρονος «νούμερο 1» τενίστας στον κόσμο έσμιξε με επώνυμους φίλους του label λίγο πριν την έναρξη των αγώνων. Η διάσημη Μεξικανή ηθοποιός Σάλμα Χάγιεκ ήταν στο πλευρό του ντυμένη με ένα υπέροχο λεοπάρ καφτάνι Gucci, συνδυασμένο με τριπλό περιδέραιο και iconic αξεσουάρ σε μαύρο. (Κατά την άποψή μας πέτυχε μια από τις καλύτερες εμφανίσεις της).

Εκεί ήταν επίσης η εγγονή του τέως βασιλιά Κωνσταντίνου, Μαρία Ολυμπία που καταπιάνεται με τη fashion business, η κόρη της Κέιτ Μος και περιστασιακά μοντέλο, Λίλα Μος, οι ηθοποιοί Φάμπιεν Φράνκελ, Ναόμι Ακι, η κοσμοπολίτισσα γόνος και σχεδιάστρια Σαμπίν Γκετί, ο μουσικός παραγωγός Kaytranada κ.α. Οι καλεσμένοι απόλαυσαν τα signature Negronis στο Dante του περίφημου ξενοδοχείου Claridges και δείπνησαν στο αριστοκρατικό The Twenty Two στην Grosvenor Square του Mayfair. Τα διασημότερα life style περιοδικά και τα social media έσπευσαν βέβαια να αναδείξουν το φωτογραφικό άλμπουμ του special event.