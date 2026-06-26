Ηλεία: Εντοπίστηκε φυτεία δενδρυλλίων -Τέσσερις συλλήψεις

Eντοπίσθηκε σε περιοχή της Ήλιδας, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πύργου, φυτεία δενδρυλλίων κάνναβης, την οποία καλλιεργούσαν μέλη εγκληματικής οργάνωσης.

Σύμφωνα με την αστυνομία, για την σύλληψη των μελών της εγκληματικής οργάνωσης, σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε χθες, από τους αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών Πύργου, οργανωμένη αστυνομική επιχείρηση, κατά την οποία συνελήφθησαν τέσσερις ημεδαποί άνδρες, σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκε δικογραφία, κακουργηματικού χαρακτήρα, για εγκληματική οργάνωση, διακίνηση, καλλιέργεια και κατοχή ναρκωτικών.

Κατά την διάρκεια της επιχείρησης, οι αστυνομικοί εντόπισαν, σε περιοχή της Ήλιδας, φυτεία κάνναβης, στην οποία καλλιεργούνταν, σε έξι ειδικά διαμορφωμένους χώρους, συνολικά -78- δενδρύλλια, τα οποία εκριζώθηκαν και κατασχέθηκαν, ενώ στο χώρο της φυτείας βρέθηκαν επίσης και κατασχέθηκαν -76,7- γραμμάρια κάνναβης.

Επιπλέον, οι κατηγορούμενοι είχαν εγκαταστήσει πρόχειρο παράπηγμα καλυμμένο με δίχτυ, ενώ στους χώρους της φυτείας βρέθηκαν και κατασχέθηκαν εργαλεία, αρδευτικός εξοπλισμός λιπάσματα και λοιπά αντικείμενα που χρησίμευαν στην καλλιέργεια των δενδρυλλίων κάνναβης.

Σε σωματικούς ελέγχους, καθώς και σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε οικίες και στα σημεία αποθήκευσης (καβάτζες) σε περιοχή της Κυλλήνης οι αστυνομικοί βρήκαν και κατέσχεσαν :

· -7- κιλά και 60 γραμμάρια κάνναβης,

· -1- ηλεκτρονική λειτουργική ζυγαριά,

· -5- κινητά τηλέφωνα,

· -300- ευρώ και

· -2- αυτοκίνητα.

Από την αστυνομική προανάκριση προέκυψε ότι οι κατηγορούμενοι από τις αρχές Απριλίου 2026 δραστηριοποιούνταν στην καλλιέργεια κάνναβης, καθώς και στην απόκρυψη αποθήκευσης ποσοτήτων κάνναβης παρελθούσας καλλιεργητικής περιόδου, με σκοπό την διακίνηση τους.

Ο ένας συλληφθείς -αρχηγικό μέλος της εγκληματικής οργάνωσης-, είχε αναλάβει την οργάνωση της καλλιέργειας των δενδρυλλίων κάνναβης, την ανεύρεση-αγορά των σπόρων κάνναβης και ειδών εξοπλισμού, την επίβλεψη της ανάπτυξης των δενδρυλλίων κάνναβης και την επίβλεψη του χώρου αποθήκευσης των ναρκωτικών ουσιών σε δασική έκταση στην Κυλλήνη.

Οι έτεροι κατηγορούμενοι είχαν επιφορτιστεί με τα καθήκοντα της φροντίδας του φυτωρίου, της μεταφοράς των μελών στη φυτεία και την παραλαβή των σπόρων κάνναβης από εταιρεία ταχυμεταφοράς.

Το παράνομο προσδοκώμενο περιουσιακό όφελος που θα αποκόμιζαν οι κατηγορούμενοι από την συγκομιδή και διακίνηση των ναρκωτικών εκτιμάται ότι θα ανέρχονταν στο χρηματικό ποσό των -275.000- ευρώ περίπου.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ηλείας / Παράλληλη έδρα Αμαλιάδας.

Το προανακριτικό έργο και οι έρευνες διενεργούνται από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πύργου.