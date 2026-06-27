Ο Δημήτρης Σκαρμούτσος επέστρεψε πίσω από τον πάγκο και μας έδειξε μια συνταγή για έναν κλασικό καλοκαιρινό μεζέ, που όλοι παίρνουμε στις ταβέρνες του νησιού.

Ο γνωστός σεφ μπήκε στην κουζίνα της εκπομπής του MEGA Buongiorno, παρέα με τη Φαίη Σκορδά και τον Δημήτρης Ουγγαρέζο και μας έδειξε μια συνταγή για ντοματοκεφτέδες.

Λίγα υλικά, εύκολη, γρήγορη και πεντανόστιμη, ότι πρέπει για τα μεσημέρια της Κυριακής μαζί με παρέα.

Τα υλικά

Για τους ντοματοκεφτέδες:

4 ώριμες ντομάτες

2 λευκά κρεμμύδια

4 πράσινα κρεμμύδια

1/2 ματσάκι δυόσμο

2 κσ μαντζουράνα

100 γρ φέτα

150 γρ αλεύρι ΓΟΧ

1 κγ μπέικιν πάουντερ

1 λίτρο ηλιέλαιο

αλάτι

πιπέρι

Για τη σάλτσα γιαουρτιού:

500 γρ γιαούρτι

50 ml ελαιόλαδο

1 σκελίδα σκόρδο

1/2 ματσάκι άνηθος

Η διαδικασία