Μια συνταγή για έναν καλοκαιρινό μεζέ
Ο Δημήτρης Σκαρμούτσος επέστρεψε πίσω από τον πάγκο και μας έδειξε μια συνταγή για έναν κλασικό καλοκαιρινό μεζέ, που όλοι παίρνουμε στις ταβέρνες του νησιού.
Ο γνωστός σεφ μπήκε στην κουζίνα της εκπομπής του MEGA Buongiorno, παρέα με τη Φαίη Σκορδά και τον Δημήτρης Ουγγαρέζο και μας έδειξε μια συνταγή για ντοματοκεφτέδες.
Λίγα υλικά, εύκολη, γρήγορη και πεντανόστιμη, ότι πρέπει για τα μεσημέρια της Κυριακής μαζί με παρέα.
Τα υλικά
Για τους ντοματοκεφτέδες:
4 ώριμες ντομάτες
2 λευκά κρεμμύδια
4 πράσινα κρεμμύδια
1/2 ματσάκι δυόσμο
2 κσ μαντζουράνα
100 γρ φέτα
150 γρ αλεύρι ΓΟΧ
1 κγ μπέικιν πάουντερ
1 λίτρο ηλιέλαιο
αλάτι
πιπέρι
Για τη σάλτσα γιαουρτιού:
500 γρ γιαούρτι
50 ml ελαιόλαδο
1 σκελίδα σκόρδο
1/2 ματσάκι άνηθος
Η διαδικασία
- Στην αρχή ψιλοκόβουμε τις ντομάτες και τις στραγγίζουμε για να βγάλουν το νερό τους. Τις βάζουμε σε ένα μπολ και προσθέτουμε φρέσκια ρίγανη, τον δυόσμο, λίγο μπέικιν πάουντερ, το κρεμμύδι, το σκόρδο, το αλεύρι, το φρέσκο κρεμμύδι και λίγο λάδι.
- Ανακατεύουμε καλά και προσθέτουμε λίγο ανθότυρο.
- Το αφήνουμε λίγο σε θερμοκρασία δωματίου, για να βγάλει τα υπόλοιπα υγρά και με τα χέρια πλάθουμε τους κεφτέδες.
- Τους τηγανίζουμε σε χαμηλή φωτιά, ενώ παράλληλα ετοιμάζουμε και τη σάλτσα γιαουρτιού. Η συνταγή είναι έτοιμη.
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