Πάτρα: Δώρα ζωής σε 4 ανθρώπους από 64χρονο- Στο Νοσοκομείο του Ρίου η μεταμόσχευση κερατοειδούς

Δώρα ζωής σε 4 ανθρώπους από 64χρονο, ο οποίος χάρισε όργανα και ιστούς.

Όπως ανακοινώνει η Διοίκηση του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου της Πάτρας εκτός από τη δωρεά συμπαγών οργάνων, έγινε προσφορά και κερατοειδούς.

Το μόσχευμα μεταμπσοσχεύθηκε σε συμπολίτη και ήταν η πρώτη μεταμόσχευση που διεξάγεται στο ΠΓΝΠ, μετά την ανανέωση της άδειάς του ως Μονάδα Τοποθέτησης Οφθαλμικών Μοσχευμάτων, στις 27/5/2026.

Η ανακοίνωση που υπογράφει ο Διοικητής Δημήτρης Μπάκος έχει ως εξής:

Η δωρεά οργάνων και ιστών του 64χρονου δότη στις 20/6/2026, κατόπιν της συναίνεσης της οικογένειάς του, ήταν δώρο ζωής για 4 συμπολίτες μας.

Εκτός από τη δωρεά συμπαγών οργάνων, έγινε προσφορά και κερατοειδούς, με την συμβολή της εξαιρετικής χειρουργικής ομάδας της Οφθαλμολογικής Κλινικής του ΠΓΝΠ. Το μόσχευμα παρέμεινε στην Μονάδα Εφαρμογής Οφθαλμικών Μοσχευμάτων στην Πανεπιστημιακή Οφθαλμολογική Κλινική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Πατρών «Παναγία η Βοήθεια», με Καθηγητή και Διευθυντή τον κ.Κ.Γεωργακόπουλο. Εντός 24 ωρών μεταμοσχεύθηκε σε συμπολίτη μας, με ταχύτατες διαδικασίες, χαρίζοντάς του βελτίωση στην ποιότητα της ζωής του. Να σημειωθεί ότι είναι και η πρώτη μεταμόσχευση που διεξάγεται στο ΠΓΝΠ, μετά την ανανέωση της άδειάς του ως Μονάδα Τοποθέτησης Οφθαλμικών Μοσχευμάτων, στις 27/5/2026. Η αξιοποίηση του οφθαλμικού μοσχεύματος έγινε με υψηλό επίπεδο τεχνογνωσίας και επιστημονικής κατάρτισης, και αποτελεί μια ακόμα επιτυχία της Οφθαλμολογικής Κλινική του ΠΓΝΠ.

Η προσφορά κερατοειδών και η προσφορά συμπαγών οργάνων αποτελεί πράξη αγάπης, αλτρουισμού και πολιτισμού. Η Διοίκηση του ΠΓΝΠ εκφράζει την ευγνωμοσύνη της στην οικογένεια του αποβιώσαντα.

Χάρισε Ζωή, Γίνε Δωρητής Οργάνων.