Γαλλία: Απαγόρευση του αλκοόλ σε δημόσιους χώρους στο Παρίσι λόγω καύσωνα

Οι γαλλικές Αρχές στο Παρίσι απαγόρευσαν την κατανάλωση αλκοόλ σε δημόσιους χώρους, εξαιτίας του φονικού καύσωνα που πλήττει τη χώρα και μεγάλο μέρος της Ευρώπης, ο οποίος έχει προκαλέσει έντονη πίεση στα νοσοκομεία.

«Βρισκόμαστε σε σημείο κορεσμού όσον αφορά τις νοσοκομειακές εγκαταστάσεις», δήλωσε ο επικεφαλής της αστυνομίας του Παρισιού, Πατρίς Φορ καθώς λόγω του καύσωνα είναι συνεχείς οι εισαγωγές.

Οπως ανέφερε τα νέα μέτρα, στα οποία περιλαμβάνεται και η απαγόρευση πώλησης αλκοόλ για takeaway, είναι αναγκαία ώστε να περιοριστεί η αύξηση των εισαγωγών στα νοσοκομεία. «Πρέπει να διασφαλίσω ότι η πίεση θα μειωθεί», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Από την πλευρά της, η Γαλλίδα υπουργός Υγείας, Στεφανί Ριστ, ανέφερε την Πέμπτη ότι οι υπηρεσίες ασθενοφόρων στο Παρίσι κατέγραψαν μέσα σε 24 ώρες τετραπλάσιο αριθμό καρδιακών ανακοπών σε σχέση με τον συνηθισμένο.

Επισήμανε επίσης ότι περιστατικά καρδιακής ανακοπής σημειώνονται και σε νεότερους ανθρώπους.

Η απαγόρευση κατανάλωσης αλκοόλ σε δημόσιους χώρους τίθεται σε ισχύ από το μεσημέρι της Παρασκευής έως τις 7 το πρωί του Σαββάτου, και θα συνεχιστεί με το ίδιο ωράριο από το Σάββατο προς την Κυριακή. Τα μέτρα δεν ισχύουν για εστιατόρια και καφέ με καθιστικούς χώρους.

Παράλληλα, η πώληση αλκοόλ για takeaway απαγορεύεται από τις 6 το απόγευμα της Παρασκευής έως τις 7 το πρωί του Σαββάτου, καθώς και από τις 6 το απόγευμα του Σαββάτου έως τις 7 το πρωί της Κυριακής, σύμφωνα με τον Guardian.