Λάρισα: «Του είπα για τα παιδιά του και τον ηρέμησα» - 50χρονος κρατούσε όμηρο την πρώην σύζυγό του -Μετέδιδε ζωντανά στο Facebook

Σοκ έχει προκαλέσει υπόθεση ομηρίας που εκτυλίχθηκε στη Λάρισα, όπου ένας 50χρονος άνδρας κράτησε για ώρες την πρώην σύζυγό του μέσα στο σπίτι της, απειλώντας την με τσεκούρι και μπιτόνι βενζίνης, ενώ μετέδιδε ζωντανά μέσω Facebook όλη την εξέλιξη του περιστατικού.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε το τοπικό μέσο onlarissa.gr, ο δράστης εισέβαλε στην κατοικία της γυναίκας παραβιάζοντας περιοριστικούς όρους που είχαν επιβληθεί σε βάρος του και άρχισε να την απειλεί, υποστηρίζοντας ότι θα βάλει φωτιά στο σπίτι. Καθ’ όλη τη διάρκεια του επεισοδίου, την υποχρέωνε να μετακινείται μέσα στο σπίτι και στη βεράντα, ενώ εκείνη προσπαθούσε να παραμείνει ψύχραιμη.

Το περιστατικό καταγράφηκε και μεταδιδόταν ζωντανά στα social media, με τον άνδρα να εμφανίζεται να κρατά τσεκούρι και μπιτόνι βενζίνης, προκαλώντας την κινητοποίηση των αρχών.

«Του είπα για τα παιδιά του και τον ηρέμησα» λέει ο αστυνομικός που έπεισε τον 50χρονο που κρατούσε όμηρο την πρώην σύζυγό του να παραδοθεί

Ένας εκτός υπηρεσίας αστυνομικός ήταν ο άνθρωπος που έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην παράδοση του 50χρονου από τη Λάρισα.

Ο αστυνομικός Γιάννης Θελούρας είναι φίλος του 50χρονου και μιλώντας στο «Πρωινό» του ΑΝΤ1, το πρωί της Παρασκευής (26.6.26) περιέγραψε πως κατάφερε να τον πείσει να παραδοθεί.

«Ήμουν εκτός υπηρεσίας και γύρω στις 10:30 με κάλεσαν από την υπηρεσία μου να μεταβώ στο συγκεκριμένο σπίτι για ένα σοβαρό περιστατικό. Ο 50χρονος μου είναι προσωπικός μου φίλος», ανέφερε αρχικά.

Όπως είπε, μαζί με τον ειδικό διαπραγματευτή της Αστυνομίας και έναν ακόμα αστυνομικό πήγαν στη βεράντα διπλνού διαμερίσματος, έτσι ώστε να έχουν οπτική επαφή με τον δράστη και ξεκίνησαν συζήτηση μαζί του, με στόχο να τον διατηρούν ήρεμο.