Λάρισα: «Του είπα για τα παιδιά του και τον ηρέμησα» - 50χρονος κρατούσε όμηρο την πρώην σύζυγό του -Μετέδιδε ζωντανά στο Facebook

Τι λέει ο αστυνομικός που τον έπεισε να παραδοθεί
Σοκ έχει προκαλέσει υπόθεση ομηρίας που εκτυλίχθηκε στη Λάρισα, όπου ένας 50χρονος άνδρας κράτησε για ώρες την πρώην σύζυγό του μέσα στο σπίτι της, απειλώντας την με τσεκούρι και μπιτόνι βενζίνης, ενώ μετέδιδε ζωντανά μέσω Facebook όλη την εξέλιξη του περιστατικού.
Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε το τοπικό μέσο onlarissa.gr, ο δράστης εισέβαλε στην κατοικία της γυναίκας παραβιάζοντας περιοριστικούς όρους που είχαν επιβληθεί σε βάρος του και άρχισε να την απειλεί, υποστηρίζοντας ότι θα βάλει φωτιά στο σπίτι. Καθ’ όλη τη διάρκεια του επεισοδίου, την υποχρέωνε να μετακινείται μέσα στο σπίτι και στη βεράντα, ενώ εκείνη προσπαθούσε να παραμείνει ψύχραιμη.
Το περιστατικό καταγράφηκε και μεταδιδόταν ζωντανά στα social media, με τον άνδρα να εμφανίζεται να κρατά τσεκούρι και μπιτόνι βενζίνης, προκαλώντας την κινητοποίηση των αρχών.
«Του είπα για τα παιδιά του και τον ηρέμησα» λέει ο αστυνομικός που έπεισε τον 50χρονο που κρατούσε όμηρο την πρώην σύζυγό του να παραδοθεί
Ένας εκτός υπηρεσίας αστυνομικός ήταν ο άνθρωπος που έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην παράδοση του 50χρονου από τη Λάρισα.
Ο αστυνομικός Γιάννης Θελούρας είναι φίλος του 50χρονου και μιλώντας στο «Πρωινό» του ΑΝΤ1, το πρωί της Παρασκευής (26.6.26) περιέγραψε πως κατάφερε να τον πείσει να παραδοθεί.
«Ήμουν εκτός υπηρεσίας και γύρω στις 10:30 με κάλεσαν από την υπηρεσία μου να μεταβώ στο συγκεκριμένο σπίτι για ένα σοβαρό περιστατικό. Ο 50χρονος μου είναι προσωπικός μου φίλος», ανέφερε αρχικά.
Όπως είπε, μαζί με τον ειδικό διαπραγματευτή της Αστυνομίας και έναν ακόμα αστυνομικό πήγαν στη βεράντα διπλνού διαμερίσματος, έτσι ώστε να έχουν οπτική επαφή με τον δράστη και ξεκίνησαν συζήτηση μαζί του, με στόχο να τον διατηρούν ήρεμο.
«Ήταν στο μπαλκόνι και φαινόταν σε πολύ κακή κατάσταση, δεν μπορούσαμε να συνεννοηθούμε αρχικά. Στο ένα χέρι του κρατούσε ένα τσεκούρι στο άλλο ένα μπιτόνι με βενζίνη. Τελικά, καταφέραμε να μπούμε στο διαμέρισμα. Εκεί προσπαθήσαμε να τον πείσουμε ότι αυτό δεν βγάζει κάπου, κατάλαβε ότι ήταν πολύ μεγάλο λάθος αυτό που έκανε», τόνισε.
«Μετά από λίγο ηρέμησε και μας είπε μόνος του να πάμε στο Αστυνομικό Τμήμα. Για 40-45 λεπτά μετέδιδε στα social media όσα συνέβαιναν. Ζητούσε να μιλήσει με την εισαγγελέα που έβγαλε την απόφαση για τα παιδιά. Είχαν βγει ασφαλιστικά μέτρα για να μην βλέπει τα παιδιά του», σχολίασε.
Μάλιστα όπως είπε ο αστυνομικός σε δηλώσεις του στο onlarissa.gr, «κομβικό σημείο για να τον πείσω να παραδοθεί, ήταν τα παιδιά του», του έλεγα συνεχώς ότι πρέπει να σκεφτεί τα παιδιά του και να σταματήσει, εκεί λύγισε και τελείωσαν όλα».
Ο 50χρονος είχε οδηγηθεί ενώπιον του Αυτόφωρου Μονομελούς Πλημμελειοδικείου, όπου η συνήγορος της πρώην συζύγου ζήτησε τη λήψη μέτρων προστασίας για την εντολέα της.
Όσονα αφορά την πρώην σύζυγό του 50χρονου, σύμφωνα με τον αστυνομικό, «δεν ήταν φοβισμένη, αλλά ήταν πολύ ψύχραιμη την ώρα του συμβάντος».
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