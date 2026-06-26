Ευχαριστίες της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Αχαΐα για χορηγία νέων στολών

"Τις θερμές της ευχαριστίες προς τους ιδιοκτήτες της εταιρείας «CAVINO ΠΟΤΟΠΟΙΪΑ – ΟΙΝΟΠΟΙΪΑ Α.Ε.», κ.κ. Ιωάννη Αναστασίου και Θεόδωρο Αναστασίου, εκφράζει η Ένωσή μας για την ευγενική τους χορηγία. Χάρη στη στήριξη της επιχείρησης που δραστηριοποιείται στην Αιγιάλεια, εξασφαλίστηκαν νέες στολές μάχης για το προσωπικό του Αστυνομικού Τμήματος Αιγιαλείας".

Αυτό αναφέρει σε ανακοίνωση της η Ενωση και συνεχίζει:

"Σε ένδειξη αναγνώρισης της προσφοράς τους, ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος της Ένωσης παρέδωσαν στους ιδιοκτήτες αναμνηστικές πλακέτες.

Η Ένωσή μας στέκεται διαχρονικά και αδιατάραχτα στο πλευρό των συναδέλφων μας με ένα ευρύ και διαρκές συνδικαλιστικό έργο, στο οποίο η αξιοποίηση των δωρεών αποτελεί τμήμα του γενικότερου σχεδιασμού δράσης και της συνολικής μας πορείας. Σε αυτή τη διαρκή μας προσπάθεια, η σύμπραξη με τον επιχειρηματικό κόσμο μάς επιτρέπει να παρεμβαίνουμε άμεσα και να καλύπτουμε κρίσιμες ελλείψεις σε εξοπλισμό εκεί όπου η Πολιτεία απουσιάζει, μακριά από πρόσκαιρες σκοπιμότητες ή στείρες αντιπαραθέσεις. Με απόλυτη προσήλωση στα μέλη μας, συνεχίζουμε να στηρίζουμε έμπρακτα τους αστυνομικούς της Αχαΐας, οι οποίοι επιτελούν το καθήκον τους με αυταπάρνηση για την για την προστασία και την εμπέδωση του αισθήματος ασφάλειας στον Έλληνα πολίτη".