Aριστούχος των Πανελλαδικών από την Πάτρα: «Το διάβασμα παίζει τον ίδιο ρόλο με την ξεκούραση»

Με τρία 20άρια και ένα 19 στις Πανελλαδικές Εξετάσεις, ο 18χρονος Ανδρέας Οικονομόπουλος από την Πάτρα ξεχώρισε ως ένας από τους κορυφαίους υποψηφίους της φετινής χρονιάς. Ωστόσο, όπως ανέφερε μιλώντας στην εκπομπή «Συνδέσεις» του ΕΡΤnews, πίσω από την εντυπωσιακή του επίδοση δεν κρύβονται ατελείωτες ώρες διαβάσματος, αλλά η συνέπεια, η σωστή οργάνωση και η ισορροπία ανάμεσα στη μελέτη και την ξεκούραση.

Ο νεαρός αριστούχος, ο οποίος έχει διακριθεί και με πρώτο βραβείο ποίησης, ενώ ασχολείται με την τοξοβολία, εξήγησε πως η περιορισμένη χρήση του κινητού τηλεφώνου τού χάρισε πολύτιμο χρόνο. «Με απελευθέρωσε πάρα πολύ χρόνο το γεγονός ότι δεν ασχολούμαι τόσο με το τηλέφωνο», είπε χαρακτηριστικά, σημειώνοντας ότι δεν κατέβασε ποτέ το TikTok, καθώς το θεωρεί «λίγο χάσιμο χρόνου», χρησιμοποιώντας το κινητό κυρίως για επικοινωνία με τους φίλους του.

Όπως αποκάλυψε, το βασικό στοιχείο της επιτυχίας του ήταν ένα αυστηρά οργανωμένο πρόγραμμα που ακολούθησε σε όλη τη διάρκεια του Λυκείου, χωρίς όμως να στερεί από τον εαυτό του τον απαραίτητο ελεύθερο χρόνο. «Το μυστικό μου ήταν κυρίως αυστηρό πρόγραμμα τριών χρόνων και το γεγονός ότι πάντα φρόντιζα να έχω ελεύθερο χρόνο», ανέφερε, συμβουλεύοντας τους μελλοντικούς υποψηφίους να μην υποτιμούν την αξία της ξεκούρασης.

«Πολλοί θεωρούν ότι το μυστικό για την επιτυχία είναι μόνο το διάβασμα. Όμως θεωρώ ότι το διάβασμα παίζει τον ίδιο ρόλο με την ξεκούραση», τόνισε, επισημαίνοντας ότι η υπερβολική μελέτη οδηγεί συχνά σε εξάντληση και άγχος, με αποτέλεσμα οι μαθητές να μην αποδίδουν στο μέγιστο των δυνατοτήτων τους.