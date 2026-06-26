Διπλό φονικό στο Αίγιο: Στο μικροσκόπιο το κινητό του θύματος

Νέα στοιχεία εξετάζουν οι Αρχές σχετικά με το διπλό φονικό που συγκλόνισε το Αίγιο, ενώ στο επίκεντρο των ερευνών παραμένει ο Ιταλός προφυλακισμένος κατηγορούμενος. Οι αστυνομικές αρχές αναμένουν επιπλέον ευρήματα που ενδέχεται να ρίξουν φως στην υπόθεση.

Στις εξελίξεις στο διπλό φονικό στο Αίγιο αναφέρθηκε μιλώντας στην εκπομπή «Newsroom» του ΕΡΤnews, η εκπρόσωπος Τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου, καθώς όπως είπε «οι αστυνομικοί έχουν καταφέρει να αποκλείσουν την παρουσία τετάρτου ατόμου στο σπίτι», πέραν του 65χρονου Ιταλού, ο οποίος είναι προφυλακισμένος στις φυλακές Κορυδαλλού και παραμένει ο βασικός ύποπτος σχετικά με τη διπλή δολοφονία της συντρόφου του και του γιου της, στον Λόγγο Αιγίου και των δύο θυμάτων.

«Υπάρχουν και άλλα ευρήματα αυτή τη στιγμή στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών, όπως για παράδειγμα το κινητό του ενός θύματος. Μπορεί να μην βρέθηκε το κινητό της γυναίκας, όμως υπάρχει το κινητό του του νεαρού άνδρα, ο οποίος επίσης βρέθηκε δολοφονημένος και εξετάζεται από τα εγκληματολογικά εργαστήρια και από το Τμήμα Ψηφιακών Πειστηρίων. Υπάρχουν κάποια ευρήματα μέσα στην οικία, τα οποία διαπιστώθηκαν συμπληρωματικά από τις έρευνες της αστυνομίας, για τα οποία ακόμη επίσης δεν έχουμε αποτέλεσμα και πρέπει να δούμε αν συνδέονται με το διπλό έγκλημα», ανέφερε αρχικά η κυρία Δημογλίδου.



«Πρέπει να ξεκαθαρίσω ότι παρόλο που βρισκόμαστε στην ανάκριση και όλα τα δεδομένα ουσιαστικά δίνονται στην αρμόδια ανακρίτρια, δεν έχει προκύψει μέχρι στιγμής κανένα στοιχείο που να μας προδίδει την παρουσία τέταρτου ατόμου μέσα στο σπίτι, πλην του κατηγορούμενου και των δύο θυμάτων. Ένα από τα σημαντικότερα στοιχεία είναι ότι μέχρι στιγμής οι αστυνομικοί έχουν καταφέρει να αποκλείσουν την παρουσία άλλου ατόμου μέσα στο σπίτι. Γι’ αυτό ακριβώς και οδηγούμαστε ως προς τον κατηγορούμενο για τη διπλή δολοφονία», προσέθεσε.

«Βέβαια δεν αποφασίζει η αστυνομία, αποφασίζει η Δικαιοσύνη. Εμείς είμαστε υποχρεωμένοι να δώσουμε τα στοιχεία που έχουμε στον αρμόδιο ανακριτή για να ξεκαθαρίσει τι ακριβώς συνέβη μέσα σε αυτή την οικία», κατέληξε.