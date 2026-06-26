Τι προκάλεσε την πτώση του ελικοπτέρου στον Αώο - Βίντεο από την επιχείρηση διάσωσης

Πρόβλημα ισχύος στον κινητήρα, που βρίσκεται υπό διερεύνηση, προκάλεσε τη βίαιη προσθαλάσσωση του πυροσβεστικού ελικοπτέρου που κατέπεσε το μεσημέρι της Πέμπτης στην τεχνητή Λίμνη Αώου, επιχειρώντας υδροληψία για την κατάσβεση πυρκαγιάς που μαινόταν στον δρυμό της Βάλιας Κάλντα, στα Γρεβενά.

Το ελικόπτερο βυθίστηκε σχεδόν αμέσως, αφήνοντας στην επιφάνεια της λίμνης συντρίμμια και ίχνη καυσίμων. Τα δύο μέλη του πληρώματος, εγκατέλειψαν το ελικόπτερο, βγαίνοντας και κολυμπώντας προς την ακτή, ενώ ήταν σε εξέλιξη επιχείρηση διάσωσης από πυροσβέστες σε σκάφη της 5ης ΕΜΑΚ.

Ο χειριστής, αντιλαμβανόμενος το πρόβλημα, απελευθέρωσε το νερό που είχε ήδη συλλέξει και επιχείρησε να επαναφέρει το εναέριο μέσο σε ασφαλές ύψος, σύμφωνα με το ertnews. «Ο πιλότος το πάλεψε και έπεσε μέσα. Το ελικόπτερο ήταν μέσα στο νερό και δούλευε για τουλάχιστον τρία λεπτά», σύμφωνα με μαρτυρίες.

Αρχικά παρασχέθηκαν στους πυροσβέστες οι πρώτες βοήθειες, και στην συνέχεια μεταφέρθηκαν στο Κέντρο Υγείας Μετσόβου και στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων. Φέρουν ελαφρά τραύματα και η κατάστασή τους δεν εμπνέει ανησυχία.

«Το σημαντικό είναι ότι δύο νέοι άνθρωποι απόψε θα επιστρέψουν στο σπίτι τους. Δυστυχώς υπάρχουν πολλά περιστατικά καταγεγραμμένα τα τελευταία χρόνια όπου πολλοί συνάνθρωποί μας εκπαιδευμένοι έχασαν την ζωή τους», δήλωσε ο Περιφερειάρχης Ηπείρου, Κώστας Κίτσος.

Οι αρμόδιες αρχές διερευνούν τα ακριβή αίτια του ατυχήματος.

Βίντεο από τη επιχείρηση διάσωσης