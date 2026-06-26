MasterChef: Ο Πάνος Τελάλης είναι ο μεγάλος νικητής των 100.000 ευρώ

Ο 10ος επετειακός κύκλος του διαγωνισμού ολοκληρώθηκε με τον Πάνο Τελάλη να επικρατεί του Τάσου Παυλίδη
Ο μεγάλος νικητής του MasterChef 2026 είναι ο Πάνος Τελάλης, καθώς στον τελικό του επετειακού 10ου κύκλου του διαγωνισμού κατάφερε να ξεχωρίσει απέναντι στον Τάσο Παυλίδη και να κατακτήσει τον τίτλο του νέου Έλληνα MasterChef, μαζί με το χρηματικό έπαθλο των 100.000 ευρώ.
Μετά από πέντε μήνες γεμάτους απαιτητικές δοκιμασίες, το MasterChef ολοκλήρωσε το βράδυ της Πέμπτης 25 Ιουνίου τον φετινό του κύκλο.
Ο Πάνος Τελάλης αναδείχτηκε ο μεγάλος νικητής της βραδιάς, ύστερα από την τελευταία δοκιμασία που έδωσε απέναντι στον Τάσο Παυλίδη, με τους δύο φιναλίστ να διεκδικούν μέχρι τέλους τον τίτλο και το έπαθλο των 100.000 ευρώ. Οι δυο τους είχαν καταφέρει να ξεχωρίσουν ανάμεσα στους 28 διαγωνιζόμενους του φετινού κύκλου και να φτάσουν στον μεγάλο τελικό.
Στο πλατό του διαγωνισμού βρέθηκαν αρκετοί πρώην παίκτες, συγγενείς και φίλοι των δύο φιναλίστ, παρακολουθώντας όλοι μαζί από κοντά την τελική αναμέτρηση. Οι τρεις κριτές, ο Σωτήρης Κοντιζάς, ο Πάνος Ιωαννίδης και ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος υποδέχτηκαν τον Πάνο Τελάλη και τον Τάσο Παυλίδη σε κλίμα συγκίνησης αλλά και ενθουσιασμού.
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